Mercedes-Vertriebschef: Haben Wechselbereitschaft zum E-Auto überschätzt

Der neue Vertriebsvorstand von Mercedes-Benz, Mathias Geisen, äußert sich im Gespräch mit Auto Motor und Sport zurückhaltend zur künftigen Entwicklung des Elektroauto-Anteils im Mercedes-Portfolio.

„Die Geschwindigkeit, mit der unsere Kunden bereit sein würden, auf Elektromobilität zu wechseln, haben wir überschätzt“, erklärt der Manager. Daher habe das Unternehmen verstärkt darauf hingearbeitet, alle Fahrzeugmodelle sowohl mit Verbrennungs- als auch Elektroantrieb anzubieten.

„De facto wäre es unseriös, aktuell eine Aussage zu treffen, wie hoch der Elektroauto-Anteil zum Ende des Jahrzehnts sein wird“, so Geisen. Mercedes werde deshalb auch in Zukunft die unterschiedliche Designsprache von Elektroautos und Verbrennern anpassen. „Langfristig vereinheitlichen wir das Design unserer Fahrzeuge unabhängig vom Antrieb.“

Für den Absatz der einigen schon als Flop geltenden neuen elektrischen G-Klasse sieht Geisen noch gute Chancen. „Die Kunden entscheiden, was für sie am besten passt – das gilt auch für die G-Klasse. Eine abschließende Beurteilung wäre aktuell noch zu früh, denn die elektrische Variante ist erst jetzt vollumfänglich im Markt verfügbar“, meint der Vertriebsvorstand. „Ich bin überzeugt, dass so ein Produkt einfach Zeit braucht. Wir sind insgesamt sehr zufrieden mit der Entwicklung und Performance – die elektrische G-Klasse leistet einen starken Beitrag zum Gesamterfolg.“

E-Auto-Absatz bisher nicht wie erhofft

Die bisherigen Elektroautos des Stuttgarter Premiumherstellers laufen insgesamt nicht wie erhofft. Das 2018 eingeführte SUV EQC konnte technisch wie optisch nicht überzeugen. Auch die späteren EQS- und EQE-Modelle auf der EVA2-Plattform brachten trotz großer Reichweiten nicht den erhofften Durchbruch. Der Markt reagierte verhalten – besonders in China, wo sich die Verkäufe der EQS-Limousine auf monatlich durchschnittlich nur 47 Einheiten reduziert haben.

90 Prozent der Mercedes-Pkw werden weiterhin mit Verbrennungsmotor ausgeliefert. Der E-Auto-Absatz fiel im ersten Halbjahr 2025 um fast 20 Prozent auf 76.000 Fahrzeuge. Weltweit verkaufen die Stuttgarter derzeit mehr Plug-in-Hybride als Vollstromer – ein Rückschritt zur ursprünglichen Strategie, bis Ende des Jahrzehnts weitgehend auf E-Mobilität umzusteigen.

CEO Ola Källenius betonte im August die aktuellen Herausforderungen in der Branche. Er sprach von einer „extrem hohen“ Komplexität des Umfelds und verwies auf die Bestrebungen der USA, die Welthandelsordnung neu zu definieren, einen harten Wettbewerb in China und die langsamer als erwartete Transformation zur Elektromobilität. Deshalb investiere der Konzern weiter in mehrere Antriebstechnologien parallel.

Källenius räumte ein, dass frühere Elektro-Modelle zwar hohe Reichweiten bieten, aber bei Designentscheidungen wie digitalen Bedienelementen oder dem Verzicht auf traditionelle Merkmale wie den Kühlergrill zu weit gegangen wurde. In den neuen E-Autos bringt man daher nun klassische Elemente zurück, darunter haptische Tasten und ein ikonisch gestalteter Frontgrill.

Trotz des bisher enttäuschenden Elektroauto-Absatzes plant Mercedes laut einer Präsentation für Investoren eine große Offensive bei den Produkteinführungen. Demnach sind bis zum Jahr 2027 diverse neue Modelle geplant, darunter zahlreiche reine Stromer.