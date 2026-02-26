Tesla-Chef Musk warnt vor Gewerkschaft und droht mit Expansions-Stopp in Grünheide

Anfang März stehen bei Tesla im deutschen Werk Grünheide nahe Berlin Betriebsratswahlen an. CEO Elon Musk hat sich per Videobotschaft an die Belegschaft in Brandenburg gewandt. Darin droht er mit einem Ende der Werkserweiterung, wenn der Standort nicht „frei von externen Einflüssen“ bleibe. Damit meinte er laut Medienberichten unter Berufung auf Teilnehmer der internen Veranstaltung in Grünheide die IG Metall. Einen Mitschnitt des Videos gibt es nicht.
„Nun, die Dinge werden sicherlich schwieriger, wenn es sozusagen externe Organisationen gibt, die Tesla in die falsche Richtung drängen“, wird Musk vom Handelsblatt zitiert. „Wir werden die Fabrik nicht schließen, aber realistisch gesehen werden wir auch nicht erweitern.“
Dass Musk gewerkschaftlich organisierte Arbeit ablehnt, ist schon länger bekannt. In Grünheide verfolgt diese Linie für ihn der deutsche Werkleiter André Thierig. Die Lage zwischen dem Management und der Gewerkschaft hat sich vor der anstehenden Wahl zuletzt dramatisch zugespitzt: Eine angebliche heimliche Laptop-Aufnahme sorgte im deutschen Tesla-Werk für Wirbel und könnte rechtliche Konsequenzen haben. Die IG Metall wehrt sich juristisch gegen die Vorwürfe.
Der Spiegel schreibt von einem „Kulturkampf“: Auf der einen Seite stehe mit Tesla ein libertär geprägter US-Techkonzern, der die Gewerkschaft aus dem Unternehmen raushalten will. Auf der anderen Seite sei eine deutsche Arbeitnehmervertretung, die Mitbestimmung gewohnt ist und diese auch in der Gigafabrik einfordert. Die IG Metall stellt derzeit im Tesla-Betriebsrat die größte Fraktion, es haben sich aber andere Listen zusammengeschlossen und verfügen so über eine Mehrheit.
Die jüngste Aussage des Tesla-CEO zum Standort Grünheide ist Berichten zufolge während eines Videointerviews mit Musk vor der Belegschaft gefallen. Das vorab aufgezeichnete Gespräch führte Werkleiter Thierig zusammen mit Musk in Austin in Texas, am Mittwoch wurde es – in Anwesenheit von Thierig – in der deutschen Fabrik vorgespielt. Nach „einer Weile“ im Gesprächsverlauf soll Thierig dann Musk gefragt haben: „Hast du einen Rat für das Team in ‚Giga Berlin‘, wie wir auf deine Vision hinarbeiten können?“ Daraufhin soll der CEO die obigen Aussagen getätigt haben.
„Eine der coolsten Fabriken der Welt“
Im weiteren Verlauf sprach Musk von „einer der coolsten Fabriken der Welt“. „Giga Berlin ist eine fantastische Fabrik“, wird er zitiert. „Die Stimmung dort ist cool. Wenn man herumläuft, wissen Sie, es ist sehr sauber, es ist innen und außen ziemlich schön.“ Tesla habe „gerade damit begonnen, die Produktion der Batteriezellen hochzufahren“. Zuletzt hieß es eigentlich, das Unternehmen sehe die schon länger geplante Akkufertigung in Brandenburg erst ab 2027 vor.
Auch die Fertigung des Mittelklasse-SUV Model Y soll Musk zufolge skaliert werden, „besonders sobald wir die Genehmigung für mehr überwachte Full-Self-Driving-Funktionen bekommen“. Das nächste große Produkt werde „höchstwahrscheinlich das Tesla Cybercab“, also Teslas neues Robotaxi. Aber es gebe auch Möglichkeiten für den humanoiden Roboter Optimus und den E-Lkw Semi. „Tesla hat also viele Produkte in der Pipeline, es gibt viel Potenzial. Ich denke, wenn die Dinge gut laufen, würden wir Giga Berlin so weit wie möglich ausbauen“, erklärte der CEO.
Auf den Einwand Thierigs, dass man in Grünheide „viel Platz“ habe, soll Musk geantwortet haben: „Nun, vorausgesetzt, dass die Behörden unterstützend sind und die Menschen unterstützend sind. Dann würden wir wahrscheinlich erweitern, um es zum größten Fabrikkomplex in Europa zu machen.“
Kommentare
Powerwall Thorsten meint
Meiner meines Wissens nach leben wir hier in einem freien Land, und jeder Arbeitnehmer kann sich aussuchen, zu welchen Bedingungen er bei einem er bei einem Arbeitgeber arbeitet. Wenn Ihnen diese Bedingungen nicht mehr gefallen, kann er kündigen und sich einen neuen Arbeitgeber suchen.
Die Gewerkschaften haben mit ihren immer höheren Lohnforderungen hier in den letzten Jahren eine fatale Preisspirale in Gang gesetzt, an der jetzt jeder – vom Gemüsehändler bis zum Pizzaproduzenten -teilhaben möchte.
So funktioniert das aber auf Dauer nicht.
Vielleicht sollte sich die IG-Metall hier mal etwas zurücknehmen und dem angeblich mündigem Bürger die Entscheidung überlassen, ob und zu welchen Bedingungen er wo arbeiten möchte?
Sollte sie diese Lektion nicht langsam gelernt haben, kann sich der Industriestandort Deutschland von der Weltbühne verabschieden.
brainDotExe meint
In einem freien Land kann man aber genau so gut beim Arbeitgeber bleiben und ihn zu besseren Bedingungen drängen. Dazu kann man auch Vertreter wählen.
eBikerin meint
Oder man kann auch akzeptieren, dass der mündige Bürger sich für eine Mitgliedschaft in der IG Metall entschieden hat, und diese ihn nun eben vertritt.
Würg meint
Voll auf Linie vom Guru…
Gunnar meint
Du verschließt die Augen vor der Realität. Ob absichtlich oder nicht, darf jeder selber entscheiden, der deine Kommentare hier schon länger liest.
Die Realität ist aktuell leider nicht die, dass sich jeder frei entscheiden kann und jeder selber in der Hand hat, zu welchen Bedingungen er arbeiten möchte. Wo nimmst du nur diesen Hochmut und diese Arroganz her, sowas einfach mal frei zu behaupten?
Gerade im Automobilsektor herrscht Krisenstimmung. Bedingt durch die vielen vielen Stellenstreichungen ist da gerade das Gegenteil der Fall. Jobsuche in dieser Branche und auch in anderen verwandten Branchen ist extrem schwierig.
Klar, es gibt immer Einzelfälle, aber die fallen dann unter den Begriff der anekdotischen Evidenz.
BEV meint
Rückblickend würde er genau so wie unsere „deutschen“ „Premium“hersteller ein Werk in Ungarn bauen ….
aber er hats durchgezogen und das Werk steht und läuft, jetzt wirds langweilig, einfach so weiter machen und wieder neue Autos entwickeln und wieder neue Autos entwickeln und wieder neue Autos entwickeln (also das was unsere gelobte Automobilbranche seit 100 Jahren macht) ist einfach langweilig, das reizt ihn nicht und daher wirds auf kurz oder lang auch auslaufen
wenn überhaupt, dann baut man noch ein Auto mit der neuen Bauweise, das geht noch viel schneller und braucht weniger Werke
der Grund das deutsche Werk zu halten ist lediglich, dass China unberechenbar ist und er sich von China unabhängiger machen will
Andi EE meint
„… wieder neue Autos entwickeln und wieder neue Autos entwickeln und wieder neue Autos entwickeln (also das was unsere gelobte Automobilbranche seit 100 Jahren macht) ist einfach langweilig, das reizt ihn nicht und daher wirds auf kurz oder lang auch auslaufen“
Nein, er macht ja mit dem Robotaxi / Cybercab / FSD ein neues Fahrzeug. Schlussendlich ist ja der Personentransport von Tür zu Tür das Wichtige, nicht der Besitz des Fahrzeugs. Die Kosten für den Nutzer halbieren, ist doch ein sinniges Ziel / die Essenz was die anderen eigentlich auch in der Branche tun müssten. Die Elektromobilität kommt doch primär wegen Kosten nur schwer in die Gänge, nicht weil das siebenmillionste Modell noch nicht auf dem Markt ist.
Mir kommt das eher so vor, als Musk der einzige dieser CEOs ist, der denken kann. Der Rest ist einfach total unfähig.
David meint
Das ist nicht schwer zu durchschauen. Tesla nutzt den Konflikt mit der Gewerkschaft, um eine Erklärung dafür zu haben, dass man den Betrieb einstellt. Da wird man viele kleine Schritte gehen. Aber trotzdem wird jeder unterm Strich sagen: Sie sind in Deutschland gescheitert.
Wobei es natürlich wahr ist, dass sie sich mit deutschen Gegebenheiten vorher nicht auseinandergesetzt hatten und von Bürgerbeteiligung über Wasserrecht bis zu Lohnfortzahlung immer wieder überrascht wurden.
Ben meint
Ist in Emden und Zwickau das gleiche, die böse Gewerkschaft wird dafür sorgen das man seine Ziele nicht einhalten kann und so will man z.B Emden bis 2032 schließen und von Unternehmensseite hofft man das rechte, AfD gefürte Betriebsräte übernehmen um die Werke schneller schließen zu können in Zwickau z.B das BfB unter der Führung des AfD Stadtrates von Aue.
Aber David du weist ja sowieso wie es in Mosel ausschaut, schließlich bist du ja meiner Einladung gefolgt und warst gestern wieder bei der Betriebsversammlung in Mosel dabei.
BEV meint
hat er ja auch nicht unrecht …
die Gewerkschaften sind maßgeblich am Niedergang der deutschen Industrie beteiligt … der wohlstand ist einfach zu groß geworden, keiner will mehr was tun, jeder ruht sich auf seiner Beschäftigungssicherung aus
wird man ja bei VW sehen, wei das Endet, man wird deutsche Werke schließen und viele Mitarbeiter entlassen, der Laden ist viel zu Groß dafür, dass jetzt xpeng und rivian neue Technologien entwickeln
Future meint
Soviel Gegenwind kennt die mächtige IG Metall natürlich nicht in Deutschland. Aber hey, die IG Metall wird es mit ihren Forderungen schon noch schaffen, dass weitere Industriearbeitsplätze ins billigere Ausland verlagert werden. Eigentlich ist das auch eine ganz normale Entwicklung. Andere Industrien sind da ja auch schon deutlich weiter: Bergbau, Schiffbau, Textil, Unterhaltungserlektronik usw. Die IG Metall sorgt dafür, dass der größte aller Sektoren weiter wächst: Im Dienstleistungssektor übernimmt dann Verdi.
David meint
Unsinn. Die IG-Metall hat seit Jahrzehnten einen Schwund an Mitgliedern und einen Schwund an Industriebetrieben, für die sie sich zuständig fühlt. Alle, die dort jetzt in Führungsposition sind, sind mit diesem Mangel aufgewachsen.
Im Logistik-/Dienstleistungssektor ist der Organisationsgrad extrem gering und sehr viele Unternehmen machen keine Tarifverträge. Da hatte Tesla arrogant auf Erfahrungen von Landsleuten verzichtet. UPS ist seit 50 Jahren in Deutschland und Verdi hat da noch keinen Fuß in die Tür bekommen. Weil man geschickt mit eigenen Listen arbeitet, und freundlich und mitarbeiternahe agiert.
Future meint
Wenn die Metaller immer weniger werden, dann muss die Gewerkschaft vermutlich immer lauter werden. Anders kann ich mir dieses Theater nicht erklären.
Jörg2 meint
Das „Geschäftsmodell“, auf der Ebene „Arbeitnehmerverbände – Gewerkschaften“, über Tarifverträge Mitglieder zu werben, funktioniert immer weniger (immer weniger tarifgebundene Unternehmen).
Was bleibt, ist der Weg über die innerbetriebliche Mitarbeitervertretung (Betriebsrat) um Betriebsvereinbarungen mitgestalten zu können.
Im Kern geht es immer um Differenzierungsklauseln, also die ausgehandelte Besserstellung der Gewerkschaftsmitglieder, zwecks Mitgliedergewinnung.
Unter Effektivitätsbetrachtungen (auch unter PR-Betrachtungen) ist ein Unternehmen mit mehr als 10.000 Beschäftigten für die Gewerkschaft interessanter als das Kleinunternehmen mit 10…15 Mitarbeitern. Allerdings ist es wohl oft so, dass (auf Grund ökonomischen Drucks) die Mitarbeitersituation in den Kleinunternehmen eher eine Besserung braucht.
MrBlueEyes meint
Welchen Grund gäbe es für „Expansion“? 😅
David meint
Nur den Grund, das Gesicht zu wahren. Denn man hatte diese Pläne sogar noch forciert, als die Verkaufszahlen schon fielen.
Andi EE meint
Semi, Robotaxi, MY L, Batteriefertigung Fahrzeuge, Powerwall und die Solarmodule, stationäre Grossspeicher … aber welcher Verrückte würde in diesem Umfeld weiter investieren. Ich kann mir das nur aus einem einzigen Grund vorstellen, weil leider schon alles schon an Infrastruktur in Grünheide steht. Was für eine Fehlinvestition in dieses absteigende Land, so viel Geld zu verlochen. So schade, dass man da nicht in eines der nahen ehemaligen Ostblockländer, die Fabrik erstellt hat.
Tim Leiser meint
Der Ausbau würde perspektivisch sicher 5+ Jahre dauern. Sollte in diesem Zeitraum nicht der Optimus in der Lage sein, die Arbeiter zu ersetzen? Oder glaubt Musk selbst nicht daran, dass er produktiv arbeiten kann in absehbarer Zeit?
Andi EE meint
Wir müssen jetzt abwarten, wie der unboxed-Robotaxi-Produktion aussieht. Nach dem Youtuber Joe Tegtmeier, sollen schon mehr als 100 Cybercabs produziert worden sein (sind in der Giga Austin).
Diese Art der Produktion hat man in Grünheide nicht, die ist mehr als Generation zurück. Man kann jetzt noch nicht sagen, wieviel Platz für den Generalisten Optimus in so einem Verfahren überhaupt noch ist. Ich rechne auf jeden Fall mit kritischen Dingen, dass hier Optimus-ähliche Robotik zum Einsatz kommt, die auf Teslas Automations-Technologie basiert und mindestens den menschlichen Einsatz halbiert, wenn nicht auf 10% vom jetzigen Niveau drückt.
Vom Volumen her, wenn das mit FSD klappt, wird das Cybercab alles bei weitem in den Schatten stellen. Es gilt generell, alles was ein hervorragendes P/L hat, wird funktionieren und von den Usern massenweise angenommen.
Fra p. meint
Semi, powerwall kann man in der USA verkaufen da man ein gewissen import schutz gegen ausländischen hersteller hat. Batteriezellen fertigung kann ich mir nicht mehr vorstellen da ist tesla weit hinter zeitplan, modul montage ja. Semi LKW für europa passt nicht da der markt komplexer ist als der USA markt. USA markt hat einen lokalen lock in, solarmodule als beispiel sind 3-4 mal teurer als in europa da hätte selbst meyer burger noch wirtschaftlich produzieren können.
Die UNECE hat viele regulatorien in der planung aber heute robotaxis in europa zu fertigen ist man mindestens 5-8 jahre zu früh.
Besser-BEV-Wisser meint
Mal abgesehen davon das ich Musks hochtrabenden Versprechungen misstraue:
Warum muss in DE immer alles Schlechtgeredet werden?
Da baut jemand im Hochlohnland Germany ein hochmoderne Fabrik, schafft Arbeitsplätze, bringt Know-How, zahlt (zumindest ein bisschen) Steuern hier. Und es wird trotzdem nur kritisiert und genörgelt!
Die IG Metall hat sicher ihre Berechtigung und ihre Verdienste, aber auch die muss sich Anpassen und Leistungsorientiert sein. Sonst schafft sie sich selbst hat.
Und wenn Tesla nach O-Europa geht, dann hat die IG Metall gar nix mehr zu melden.
Justin Case meint
Solange Regeln nützlich waren (z.B. Elektroautoförderungen) hat Egon diese gerne eingesammelt. Mitlerweile scheint er sich auf allen Ebenen so möchtig zu fühlen, dass er jedwede Form von Regel oder Staat (der etwas anderes ist als sich gegenseitig bereichernde Oligarchen) ablehnt.
Elend.
Mäx meint
Das hat Musk ja aber nicht für sich gepachtet.
Ist das doch eher ein Phänomen von Ultrareichen; man fühlt sich so mächtig, dass man sich auch nicht mehr vor dem Gesetz gleich fühlt.
> weltweit sollte es keine Milliardäre geben
Aber in den Augen der Neoliberalen ist man dann ja direkt ein linksradikaler Marxist oder gleich Terrorist.
Future meint
Die IG Metall ist nicht der Staat. Unternehmer sind das auch nicht. Es sind die Lobbyisten, die im Staat dafür sorgen, welche Regeln es gibt. Natürlich versuchen Gewerkschafter und Unternehmer mit ihren Lobbyisten einen entsprechenden Einfluss im Staat durchzusetzen. Aber für die Betriebsräte ist der Staat wohl nicht zuständig. Die Arbeiter in der Fabrik sind dafür doch zuständig und müssen sich die jetzt wählen, so habe ich das verstanden. Unternehmer und IG Metall befinden sich dabei wohl im Wettbewerb um die Macht im Unternehmen.
Justin Case meint
Betriebliche Mitbestimmung ist in Deutschland gesetzlich geregelt und die Mitarbeiter eines Unternehmens sind frei darin, ihre Vertreter zu bestimmen.
Die freie Ausübung dieses Rechts wird hier bekämpft.
Der Hebel, mit dem die Schere zwischen Kapital- und Arbeitseinkünften immer weiter geöffnet wurde und wird, liegt in der Ausnutzung international konkurrierender Rechtsrahmen und der Anfälligkeit von Politikern (Menschen) für finanzielle Vorteile (am Beispiel der aktuell in den USA ausufernden Korruptìon).
Tinti meint
Richtig Justin, in Deutschland gilt Tarifautonomie. In AGs sind 50% des Aufsichtsrats mit Arbeitnehmervertretern zu besetzen, das ist Gesetz. Soziale Marktwirtschaft gefällt nicht jedem, das ist klar, aber lustig dass ein bald 1000facher Milliardär mit Trump im Rücken Angst vor einer kleinen Deutschen Gewerkschaft hat. Wie süss :-)
Thomas Claus meint
Die eAuto Förderung hat natürlich der Kunde bekommen und damit mitgenommen.