IG Metall zeigt deutschen Tesla-Werksleiter wegen übler Nachrede an

Im Streit um eine angeblich heimlich aufgezeichnete Betriebsratssitzung im deutschen Werk des US-Elektroautobauers Tesla verschärft sich die Auseinandersetzung zwischen dem Unternehmen und IG Metall. Die Gewerkschaft teilte mit, sie habe Strafanzeige gegen Teslas Werksleiter André Thierig wegen übler Nachrede gestellt. Zudem beantragte sie beim Arbeitsgericht Frankfurt (Oder) eine einstweilige Verfügung, um dem Tesla-Manager die Verbreitung aus ihrer Sicht falscher Behauptungen zu untersagen. Darüber hinaus bereitet die IG Metall eine Klage wegen Behinderung von Gewerkschaftsarbeit vor.
Tesla und Thierig ließen eine kurzfristige Anfrage des Handelsblatts unbeantwortet. Hintergrund des Konflikts sind Vorwürfe gegen ein Mitglied der IG Metall, das am 10. Februar auf Einladung gewerkschaftlich organisierter Betriebsräte an einer Sitzung teilgenommen hatte. Nach Darstellung des Unternehmens soll der Gewerkschafter versucht haben, das Treffen heimlich mit seinem Laptop aufzuzeichnen.
Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) ermittelt unter anderem wegen des unbefugten Aufnehmens, Abhörens, Verwendens oder des Veröffentlichens von Gesprächen anderer. Im Fall einer Verurteilung drohen eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.
Dem Handelsblatt liegt eine interne Stellungnahme des Betriebsrats vor, der den Vorfall gemeldet hatte. Er schildert, er habe neben dem IG-Metall-Vertreter gesessen und sei misstrauisch geworden, als dieser eine Frage ungewohnt vehement gestellt habe. Aus Neugier habe er auf dessen Laptop-Bildschirm geschaut und ein aktives Mikrofonsymbol sowie WhatsApp im Hintergrund bemerkt. Auf seine Nachfrage habe der Gewerkschafter geantwortet: „Oh, sorry, war keine Absicht! Muss ich vergessen haben!“
IG Metall: „Wie ein abgekartetes Spiel“
Die IG Metall weist diese Darstellung zurück und spricht von einem inszenierten Vorgehen. In einer Mitteilung heißt es, ein Betriebsrat der Arbeitgeberfraktion habe plötzlich behauptet, ihr Kollege zeichne die Sitzung auf. Der weitere Ablauf sei den Gewerkschaftern „wie ein abgekartetes Spiel“ erschienen. Die Betriebsratsvorsitzende habe dem Betroffenen keine Gelegenheit gegeben, die Vorwürfe zu entkräften, stattdessen die Sitzung unterbrochen, den Werkschutz und später die Polizei gerufen. Der Laptop sei zur Klärung der Vorwürfe beschlagnahmt worden.
Nach der Zeugenbefragung habe ein Tesla-Mitarbeiter vor dem Werk gewartet und den Gewerkschafter fotografiert. Wenige Stunden später informierte Werksleiter André Thierig die Belegschaft per E-Mail über den Vorfall. Darin schrieb er: „Als Arbeitgeber ist es unsere Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass Recht und Ordnung in der Gigafactory eingehalten werden. Dieser Pflicht kommen wir konsequent nach.“
Der meldende Betriebsrat weist wiederum den Vorwurf zurück, von außen gesteuert zu sein. Er lasse sich nicht „von Außenstehenden leiten“ und sei keine „Marionette von denen, die mit Euch nichts zu tun haben“. Zugleich versicherte er, der Ablauf habe sich so ereignet, wie von ihm geschildert. Die IG Metall erklärte, der betroffene Gewerkschafter habe den Ermittlungsbehörden über seine Anwälte angeboten, den Laptop mithilfe seines Passworts zu öffnen, um die Vorwürfe noch vor den für Anfang März geplanten Betriebsratswahlen auszuräumen. Ob die Staatsanwaltschaft darauf eingeht, ist offen.
Die Auseinandersetzung fällt in eine Phase vor der Neuwahl des Betriebsrats. Bei der Wahl 2024 stellte die IG Metall zwar die größte Gruppe, die Sitzmehrheit ging jedoch an nicht gewerkschaftlich organisierte Vertreter. Anfang März wählen 10.703 Beschäftigte einen neuen Betriebsrat für Teslas einzige Fabrik in Europa. Nach Ansicht Thierigs hat das Ergebnis Einfluss auf künftige Investitionen. Er sagte, er könne sich „persönlich nicht vorstellen, dass die Entscheidungsträger in den USA den Ausbau der Fabrik weiter vorantreiben, wenn die Wahl mehrheitlich Richtung IG Metall ausfällt“.
Future meint
Die Leute von der IGM machen das, was man von ihnen erwartet. Warum sollte man denn so eine Sitzung nicht aufzeichnen? So kann man sich auch ein umständliches schriftliches Protokoll sparen. Die Geheimdienste tun es doch auch. Nachher wissen dann auch alle, was gesagt wurde. Ton alleine reicht allerdings nicht. Auch Kameras sollten immer eingeschaltet sein. Das schafft mehr Sicherheit und Verlässlichkeit für alle Beteiligten. Vielleicht steigt dann sogar die Qualität der Redebeiträge in den Sitzungen.
David meint
Das muss man schon sagen, dass man bei Tesla Methoden anwendet, die deutlich grenzwertig sind und dann muss man sich auf ein rechtliches Nachspiel einstellen. So ist das ja immer bei Tesla. Und in allen Themen. Prozesse wegen rassistischer und weiblicher Diskriminierung, Verstoß gegen Umweltauflagen verschiedenster Art und bis Tesla mal einen Rückruf auflegt, müssen die Ordnungsbehörden jedes Mal schwere Geschütze auffahren.
Nachdem man die Nachhaltigkeit aus den Unternehmensgrundsätzen gestrichen hat und sich politisch klarer positioniert, Ist zumindest in der Strategie eine Ehrlichkeit eingetreten, die man in Einzelfragen bei Tesla niemals erwarten kann. Aber das sollte reichen, um diese Marke nicht mehr zu erwägen und so ist es zum Glück auch.
Wobei es auch flankierend neue schlechte Nachrichten gibt: Einmal zur Unfallquote von Teslas ferngesteuerten RoboTaxis, da gab es alleine im letzten Monat fünf Unfälle. Und in China berichten die Staatsmedien fröhlich von Teslas Ausfällen, was es früher so nicht gab. Es wird ungemütlicher…
Future meint
Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Gewerkschaft. Vielleicht sollte man die Ermittlungen noch kurz abwarten, um zu sehen, wer nun Opfer oder wer Täter ist?
Jörg2 meint
Das könnte die feste vorgefasste Meinung aber stören.
eBikerin meint
Tja Jörg aber auf beiden Seiten, oder?
Jörg2 meint
eBikerin
Welche Seiten? Fakten vs. Meinung?
Auf der Faktenseite gibt es eher keine fest vorgefassten Meinungen.
Die Fakten, die bisher wohl öffentlich bekannt sind:
Betriebsversammlung, werksfremder Gewerkschaftsvertreter (erlaubt eingeladen und anwesend) soll wohl einen Audiomitschnitt gemacht haben, dies wird zur Anzeige gebracht und die Staatsanwaltschaft ermittelt, Ausgang offen
Die Gewerkschaft hat nun Anzeige wegen übler Nachrede gestellt, Ausgang offen
eBikerin meint
Ach Jörg, die ist doch klar, dass zB Future oder auch Andi sich sicher sind, dass die IGM im Unrecht und Tesla im Recht ist. Mary wird bestimmt genau die konträre Meinung haben.
Das sollte dir als treuer Leser der Kommentare doch klar sein.
Jörg2 meint
eBikerin
Ich habe mit solchen Gräben nichts am Hut.
Powerwall Thorsten meint
Peinliche Nummer.
Das ist ja wohl ein typischer Fall von Angriff ist die beste Verteidigung – was die IG-Metall in Grünheide versucht abzuziehen, schadet aber nicht nur der Automobilindustrie vor Ort.
Deutschland muss lernen, sich aus dem Elfenbeinturm der „35 Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich“ heraus zu bewegen, um international wieder konkurrenzfähig zu werden.
Da sind Gewerkschaften, die ständig nur nach höheren Löhnen brüllen, wenig hilfreich.
Wie sieht eine Preisspirale mit jährlich neuen Lohnforderungen auf jeden einzelnen Geldbeutel in Deutschland auswirkt wird ja wohl mittlerweile jeder beim Einkaufen oder in der Pizzeria gemerkt haben.
brainDotExe meint
Ja genau, die Arbeitnehmer sollen schön ruhig sein und am besten 10+ Jahre ohne Gehaltserhöhung 45 Stunden arbeiten.
Ist dir eigentlich bewusst wie wichtig Gewerkschaften sind? Würdest du freiwillig 45 Stunden ohne Lohnausgleich und 10+ Jahre ohne Gehaltserhöhung arbeiten?
Fred Feuerstein meint
Du brauchst eine Gewerkschaft für eine Lohnerhöhung? Dann bist du ein noch schlechterer Mitarbeiter als ich es erwartet habe.
eBikerin meint
Lieber Fred – ein Fliesbandmitarbeiter hat idR nicht die Möglichkeit mit der PA oder der GF eine Lohnerhöhung überhaupt zu verhandeln. Er muss das nehmen was man ihm gibt.
Bisschen überheblich deine Antwort, sorry!
brainDotExe meint
Natürlich.
Auf individuelle Gehaltsverhandlungen habe ich keine Lust. Ich bin Ingenieur und kein Verkäufer.
Fred Feuerstein meint
Tja, ein schlechter Ingenieur braucht eine Gewerkschaft. Ein guter wird über Tarif bezahlt.
Selbst ein Fließbandmitarbeiter kann verhandeln, dafür braucht man keine Gewerkschaft. Und wenn ihm die Umgebung oder das Gehalt nicht passt, kann er sich einen anderen Job suchen.
brainDotExe meint
Dann scheinst du wenig Erfahrung zu haben. Ein guter Ingenieur wird über Tarif bezahlt, weil die Gewerkschaft das verhandelt hat. Stichwort Betriebsvereinbarung.
Ein guter Ingenieur konzentriert sich nämlich auf seine Arbeit und nicht aufs unnötige Verhandeln, wir sind ja nicht beim Autokauf.
eBikerin meint
„Und wenn ihm die Umgebung oder das Gehalt nicht passt, kann er sich einen anderen Job suchen.“
Genau das würde der Fließbandarbeiter in zB Grünheide wo es ja im Umfeld gar keinen anderen Job für ihn gibt wohl auch hören.
Ein ganz tolles Argument.
Fred Feuerstein meint
Ich hab noch nie eine Gewerkschaft für eine Gehaltsverhandlung gebraucht und werde sie auch nie brauchen. Meine Mitarbeiter brauchen sie ebenso wenig, da sie über Tarif bezahlt werden. Selbst in meiner Zeit als Konzernmitarbeiter war ich AT.
Wird ja keiner gezwungen bei Tesla in Grünheide zu arbeiten.
brainDotExe meint
Fred
Siehst du, wenig Erfahrung in dem Bereich.
AT würde ich nicht machen wollen, da muss man selbst Gehaltsverhandlungen führen.
Da gewinnt nicht der gute Ingenieur, sondern der gute Verkäufer.
Fred Feuerstein meint
Deine Ausgangsthese war: Man braucht eine Gewerkschaft für eine Gehaltserhöhung. Dem ist nicht so. Für dich ist die Gewerkschaft bequem, aber nötig ist sie nicht.
brainDotExe meint
Meine Ausgangsthese war:
Man braucht eine Gewerkschaft um im der heutigen Zeitraum eine Gehaltserhöhung zu bekommen ohne selbst Verhandlungsgeschick zu besitzen.
Fred Feuerstein meint
Nö, steht in deinem Ausgangspost nicht. Soll ich zitieren oder schaffst du es selbst nachzulesen?
Powerwall Thorsten meint
Typisch Brain.
Recherche macht schlau.
Keywords Tesla Grünheide Lohnerhöhung
Versuch es doch mal
;-)
brainDotExe meint
Typisch Thorsten, nimmt ein Negativbeispiel als Positivbeispiel.
Die zahlen dort immernoch deutlich zu wenig, unter Tarif.
Joerg2 meint
Genau, dann geh mit voran und verzichte auf dein Gehalt/Rente/ Bürgergeld.
Andi EE meint
M. meint
@ecomento
Ist es möglich, das in einen Kontext zur Nachricht zu stellen, oder müssen wir diese Propaganda jetzt unter jedem Artikel ertragen?
Future meint
Man könnte durchaus anmerken, dass dieser Artikel in die Rubrik Boulevard und Theater einsortiert werden könnte. Vielleicht will Andi das Gespräch also wieder mehr auf die Elektromobilität und die Zukunftstechnologien lenken? Andererseits sind die Boulevard-Themen ja auch immer sehr unterhaltsam und lustig. Es ist bei der IGM halt auch nicht anders als im Dschungelcamp.
M. meint
Nö. Will er nicht.
Er will nur Tesla promoten wie immer. Er hätte auch was zu Ki oder Robotern oder sonstwas geschrieben.
Außerdem lenkt er wie du gerne vom Thema ab.
Wäre es jetzt jemand gewesen, der was zu VW geschrieben hätte, wären sich die Fans einig gewesen: das darf er nur, weil es ein bezahlter Schreiberling ist, und die Seite von den deutschen OEMs gezahlt wird.
Aber Tesla – ne, das ist ja was ganz anderes.
Powerwall Thorsten meint
Ist der Hinweis auf wichtigere Themen dir irgendwie unangenehm?
Man hätte auch einen Artikel darüber schreiben können, was die IG-Metall zu den Bonizahlungen bei der VW Führungsriege und den Aktionären zu sagen hat.
M. meint
Du legst nicht fest, was wichtig(er) ist.
Lataffa meint
Im Grundgesetz verankerte Arbeitnehmerrechte und Mitbestimmung am Arbeitsplatz sind für dich also “ unwichtiger Quatsch“.
Andi EE meint
Es geht hier nur um den Umstand, ob verbotenerweise Internas aufgezeichnet und dann in die Medien gestreut wird. Lies es doch mal im Artikel nach, um was es geht. Es ist einmal mehr Stuss, mit dem Stimmung produziert wird. Halt typisch für diesen Standort.
eBikerin meint
“ Es ist einmal mehr Stuss, mit dem Stimmung produziert wird.“
In dem Artikel steht, dass die IG Metal Strafanzeige gestellt hat. Sollte sich rausstellen, dass die IG Metall diese Anzeige wider besseren Wissens gestellt hat, so macht sich die IG Metall dadurch nach §164 STGB seinerseits strafbar.
Also von Stuss kann man in so einer Situation nicht reden, vor allem weil hier nicht Lieschen Müller den Nachbarn angezeigt hat, sondern die IG Metall welche über eine eigene Rechtsabteilung mit entsprechenden Fachrechtsanwälten verfügt.
Andi EE meint
@eBikerin
Was soll’s dann sonst sein, außer dämlichen Stuss. …
Artikel … „Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) ermittelt unter anderem wegen des unbefugten Aufnehmens, Abhörens, Verwendens oder des Veröffentlichens von Gesprächen anderer. Im Fall einer Verurteilung drohen eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.“
Tesla hat den Typen verklagt und jetzt klagt die Gewerkschaft im Namen dieses Typen. Wieso muss man da eine Meldung machen, so was von belanglosem Stuss wieder in den Medien.
Wir stehen vor der grössten Revolution in der Mobilität der Menschheit, das erste Fahrzeug, dass das umsetzen wird, wurde produziert. Und jetzt hat man nichts Gescheites zu berichten, als diesen belanglose gegenseitigen Klage-Quark. Sorry das ist in der Gewichtung an Absurdität nicht zu toppen.
Torsten meint
@Lataffa wo lesen Sie das? Mir ist klar, es tut weh, aber so gehts halt nicht (für alle) weiter.
Schönes Leben noch!
eBikerin meint
„aber eins was mit den Tools die eine fünffache Beschleunigung der Produktion ermöglichen soll,“
Wie geht das? Fliegen die Teile dann durch die Werkshalle oder wie soll man sich das vorstellen? Da hast du doch bestimmt Infos, oder?
Mäx meint
Und was möchte man mit diesem Fahrzeug nun anfangen?
Bisher gibt es so gut wie keine Fahrten ohne Sicherheitsfahrer und wenn doch fährt ein Tesla hinterher.
Zuletzt hat Elon ja die benötigten Meilen auf 10 Mrd. angehoben, nachdem man die vorherige Schwelle überschritten hatte und Autonomy immer noch nicht gelöst war.
Die 10 Mrd. werden wohl irgendwann in Q3 2026 erreicht, lange nach April 2026 also.
Und dann ist das Model ja nicht instant fertig…
Bis dahin also ein 2 sitziges cybercab mit einem Safety Monitor und direkt daneben einem Fahrgast?
M. meint
Die haben nen Prototyp gebaut, gefahren ist das Ding nicht, die Produktionseinsparungen sind unbewiesen – und mit dem eigentlichen Thema hat es eh nichts zu tun.
Das ist eine Schattendiskussion.