Microlino Lite in Deutschland neu mit 90-km/h-Upgrade

Micro erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Microlino Lite: In Deutschland und Österreich kann die auf 45 km/h limitierte L6e-Version neu per Software-Upgrade auf die 90-km/h-Variante der Fahrzeugklasse L7e umgeschrieben werden. Damit sei der Microlino das erste Fahrzeug seiner Kategorie, das sich an veränderte Lebenssituationen seiner Nutzer anpassen könne – „ohne Fahrzeugwechsel“, so der Schweizer Hersteller.

Der Microlino Lite ist ab 15 Jahren mit Führerschein der Klasse AM fahrbar. Mit dem späteren Erwerb des B-Führerscheins kann das bestehende E-Auto nun technisch und zulassungsseitig auf die 90-km/h-Version aufgerüstet werden. Statt „ein neues Fahrzeug zu kaufen, wird der vorhandene Microlino weiterentwickelt. Das spart Ressourcen, reduziert langfristige Kosten und verlängert bewusst den Lebenszyklus des Produkts“, so Micro.

Im Wettbewerbsumfeld der leichten Elektrofahrzeuge stelle diese Möglichkeit ein Novum dar. Kein anderes Fahrzeug in dieser Klasse biete aktuell die Option, von der 45-km/h-Version auf die 90-km/h-Variante zu wechseln. Das Upgrade erfolge dabei über ein klar definiertes Paket, das alle notwendigen Schritte umfasst: TÜV-Gutachten, softwareseitige Leistungsanpassung und Hauptuntersuchung zur Umschreibung. Der Preis dafür liegt bei 690 Euro. Hinzu kommen die administrativen Kosten der jeweiligen Zulassungsstelle.

Mit dem Upgrade erweitere sich das Einsatzspektrum des Microlino deutlich, wirbt der Hersteller. Aus dem urbanen Einstiegsfahrzeug werde eine vollwertige Lösung für Überlandstrecken und tägliches Pendeln. Das Mobilitätskonzept decke damit mehrere Lebensphasen ab: erstes eigenes Fahrzeug ab 15 Jahren, Upgrade nach Erwerb des B-Führerscheins und langfristige Nutzung ohne Modellwechsel.

Der Microlino Lite kostet hierzulande 17.990 Euro. Das Standard-Batteriepaket hat eine Kapazität von 5,5 kWh für eine Reichweite von bis zu 95 Kilometern gemäß der Norm WMTC. Das Bordladegerät ermöglicht mit einer Leistung von 2,2 kW eine Ladezeit von zwei Stunden für 80 Prozent der Batteriekapazität. Für 2000 Euro Aufpreis gibt es eine 11-kW-Batterie für bis zu 200 Kilometer pro Ladung. Mit ab Werk 90 km/h Höchstgeschwindigkeit und 228 Kilometer Reichweite sowie erweiterter Ausstattung kostet der reguläre Microlino ab 19.490 Euro.