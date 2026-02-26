Microlino Lite in Deutschland neu mit 90-km/h-Upgrade

Micro erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Microlino Lite: In Deutschland und Österreich kann die auf 45 km/h limitierte L6e-Version neu per Software-Upgrade auf die 90-km/h-Variante der Fahrzeugklasse L7e umgeschrieben werden. Damit sei der Microlino das erste Fahrzeug seiner Kategorie, das sich an veränderte Lebenssituationen seiner Nutzer anpassen könne – „ohne Fahrzeugwechsel“, so der Schweizer Hersteller.
Der Microlino Lite ist ab 15 Jahren mit Führerschein der Klasse AM fahrbar. Mit dem späteren Erwerb des B-Führerscheins kann das bestehende E-Auto nun technisch und zulassungsseitig auf die 90-km/h-Version aufgerüstet werden. Statt „ein neues Fahrzeug zu kaufen, wird der vorhandene Microlino weiterentwickelt. Das spart Ressourcen, reduziert langfristige Kosten und verlängert bewusst den Lebenszyklus des Produkts“, so Micro.
Im Wettbewerbsumfeld der leichten Elektrofahrzeuge stelle diese Möglichkeit ein Novum dar. Kein anderes Fahrzeug in dieser Klasse biete aktuell die Option, von der 45-km/h-Version auf die 90-km/h-Variante zu wechseln. Das Upgrade erfolge dabei über ein klar definiertes Paket, das alle notwendigen Schritte umfasst: TÜV-Gutachten, softwareseitige Leistungsanpassung und Hauptuntersuchung zur Umschreibung. Der Preis dafür liegt bei 690 Euro. Hinzu kommen die administrativen Kosten der jeweiligen Zulassungsstelle.
Mit dem Upgrade erweitere sich das Einsatzspektrum des Microlino deutlich, wirbt der Hersteller. Aus dem urbanen Einstiegsfahrzeug werde eine vollwertige Lösung für Überlandstrecken und tägliches Pendeln. Das Mobilitätskonzept decke damit mehrere Lebensphasen ab: erstes eigenes Fahrzeug ab 15 Jahren, Upgrade nach Erwerb des B-Führerscheins und langfristige Nutzung ohne Modellwechsel.
Der Microlino Lite kostet hierzulande 17.990 Euro. Das Standard-Batteriepaket hat eine Kapazität von 5,5 kWh für eine Reichweite von bis zu 95 Kilometern gemäß der Norm WMTC. Das Bordladegerät ermöglicht mit einer Leistung von 2,2 kW eine Ladezeit von zwei Stunden für 80 Prozent der Batteriekapazität. Für 2000 Euro Aufpreis gibt es eine 11-kW-Batterie für bis zu 200 Kilometer pro Ladung. Mit ab Werk 90 km/h Höchstgeschwindigkeit und 228 Kilometer Reichweite sowie erweiterter Ausstattung kostet der reguläre Microlino ab 19.490 Euro.
Kommentare
Futureman meint
Zu Hause gibt es gerade eine heiße Diskussion, ob ein Dacia Spring ausreichend sicher für Fahranfänger ist. Da sollte ich mal den Microlino in den Ring werfen, dann zählt der Spring plötzlich als Panzer im Airbag.
Tinto meint
20k für ein L7e Fahrzeug, das wird bestimmt ein Erfolg.
Future meint
Na ja wir wissen ja, dass es in Italien gebaut wird und das macht es hochpreisig. Wim Ouboter hat doch hier vor ein paar Wochen erzählt, dass eine Produktion in China halb so teuer wäre. Andererseits gibt es viele, die eine Produtkion in Europa wollen. Das kostet eben etwas mehr.
Tinto meint
Wie wäre denn der Verkaufspreis hier, bei einer Produktion in China? Davon hat Quboter nichts erzählt, oder? ;-) So löblich das Werk in Italien ist, aber wer sind denn die “ vielen“, die unbedingt eine Produktion in Europa wollen, die Kunden?
M. meint
Viele Kunden wollen alles billig, Herkunft (und auch sonst alles) egal.
Und natürlich wollen sie selbst jedes Jahr mehr verdienen.
Unklar ist, wie diese Forderungen zusammengehen sollen.
Wenn alles aus China kommt, was wollen die Kunden dann machen, um soviel Geld zu verdienen? Es kann ja nicht jeder Influenzer werden.
Die Frage ist nur, was das mit diesem Kugelfahrzeug zu tun hat. Für knapp 20k ist da schlicht nichts dran, den Preis zu rechtfertigen, und da muss man zum Vergleich nicht mal nach China schauen. Spanien reicht.
David meint
Die 90 km/h kann man jedem nur empfehlen, der in der Klasse Autos anbietet. Damit kann man auch auf der Landstraße mitfahren und auch auf der Autobahn. Das haben sie also korrigiert.
Dafür haben sie alles andere falsch gelassen. Denn dieses Auto ist einfach nicht gut genug konstruiert und zu teuer zu bauen, so dass man zu günstige Komponenten gewählt hat, um wenigstens irgendwo Geld zu sparen. Der Antrieb ist ineffizient, der Akku ist viel zu teuer und viele andere Probleme lassen sich darauf zurückführen, dass wir es hier nicht mit einem gelernten Fahrzeugproduzenten zu tun haben.
Nur wenige haben Lust, mit 20.000 € die Lernkurve von Amateuren zu bezahlen. Zumal man seit neuestem Bemühungen der großen Hersteller feststellt, sich jetzt doch mit der Klasse zu beschäftigen.
blue meint
Endlich macht es einer…..
Ab 15…bis ins Altenheim. Mehr Mobiltät braucht kein Mensch. Und ich hatte bei der Probefahrt ein „Mordsspass“. Nur das Geheule war Schlimmer als ein Sack voller Moskitos.
Bmw….hat es angedacht….bis heute nicht.
Stellantis….nee. Ami bleibt 45er
Silence….nee lieber 2 Verkaufen.
Die Mia hätte ich auch als 45er bekommen können.
Future meint
Den Silence gibt es ja als L6e-Version (45 km/h) und ist ab 15 Jahren fahrbar, während die stärkere L7e-Version (70-85 km/h) für den Stadtverkehr und Stadtrandgebiete konzipiert ist.
Dagobert meint
Ein Upgrade von „Verkehrsbehinderung Innerorts“ auf „Verkehrsbehinderung Umgehungsstraße“…
Future meint
Kein Problem. Einfach ein Tempolimit von 70 km/h für alle Umgehungsstraßen einführen und schon sind alle beruhigt und wieder ganz entspannt. Es sind meistens doch die ganz einfachen Lösungen, die alles verbessern.
SB meint
Das aktuelle Tempolimit auf Landstraßen ist ein gut funktionierender Kompromiss aus Sicherheit und dem Wunsch möglichst schnell voranzukommen.
Der Microlino ist einfach ein technisch unzulängliches Produkt das in der Herstellung und im Verkauf zu teuer ist. Einfach komplett sinnlos. Für den Preis gibt es beim Wettbewerb Autos, die Autobahntempo erreichen.
Alternativ bei Stellantis ein vergleichbares Auto zum halben Preis.
Stromspender meint
Äh, wo bitte soll denn der „gut funktionierende Kompromiss“ versteckt sein, wenn die Zahlen eine andere Sprache sprechen…
Verkehrstote aufgeschlüsselt nach:
Landstraßen / Außerorts (ohne Autobahn): ca. 55 % – 60 % der Verkehrstoten.
Innerorts (Stadt/Ortschaften): ca. 25 % – 30 % der Verkehrstoten.
Autobahnen: ca. 10 % – 15 % der Verkehrstoten.
Gründe für die Verteilung:
Landstraße: Hohe Geschwindigkeiten in Kombination mit Bäumen am Straßenrand, Gegenverkehr und Überholvorgängen führen oft zu Frontalkollisionen mit tödlichen Folgen.
Innerorts: Höhere Dichte an ungeschützten Verkehrsteilnehmern wie Fußgängern und Radfahrern.
Autobahn: Trotz hoher Geschwindigkeiten ist das Risiko, tödlich zu verunglücken, pro gefahrenem Kilometer geringer als auf der Landstraße, da es keinen Gegenverkehr und keine Kreuzungen gibt.
Fra p. meint
Hatte schon mehere gespräche mit den brüdern ouboter gehabt. Die problematik war man konnte nicht günstige konditionen haben da man die stückzahlen nicht vorweisen konnte oder kapital dazu (+10’000 units pro jahr). Staatliche förderungen wie in china gab es nicht, grosse automotiv firmen haben einen ganz anderen hebel in produktion, einkauf. Die entwicklung kann als internes studium für junge designer umgesetzt werden. Man kann immer mekern aber sie haben mit weniger kapital als sono motors, streetscooter, lightyear immer noch ihr fahrzeug auf dem markt. Aptera hatte ein vielfaches und bis heute kein fahrzeug wo man kaufen könnte.
Stromspender meint
Tempolimit 40 km/h innerorts und 80 km/h außerorts, wo ist das Problem?
Klar, wenn du es als Untergang des christlichen Abendlandes ansiehst, wenn der gute deutsche Autofahrer nicht überall rasen darf, dann ist das ein (gefühltes) Problem.
Ben meint
130km/h auf Autobahnen ist perfekt, 80km/h auf Landstraßen ist ok, und 50km/h innerorts ist auch perfekt und 30km/h in Wohngebieten ist auch ok, die Abstufungen sollen schon sein denn bis jetzt hat mir niemand ruhig und logisch erklären können warum man innerorts auf ausgebauten 4 spuringen Bundesstraßen mit baulicher Trennung 30km/h fahren soll, z.B B93 in Zwickau, B173 in Plauen usw.
Dann kommt noch dazu das man dann das Land mit Blitzern und Polizeikontrollen zupflastern muss damit sich die ganzen ignoranten daran halten, oder man führt eine Telematiktarifpflicht für KfZ Versicherungen ein.
Stromspender meint
Die 40 km/h sind für mich nicht in Stein gemeißelt. Deine Beispiele sind natürlich prädestiniert für eine Ausnahmeregelung.
Zumindest in meiner Stadt funktioniert „Tempo 40“ aber ganz gut. Das scheint eine Geschwindigkeit zu sein, bei der sich der Autofahrer nicht so gegängelt fühlen wie mit „Tempo 30“, gerade auch auf größeren, breiteren Straßen.