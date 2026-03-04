Aston Martin: Klasse statt Masse, Elektroautos für Kunden derzeit nicht interessant

Aston Martin verabschiedet sich von seiner früheren Wachstumsstrategie und setzt künftig auf höhere Margen statt auf steigende Stückzahlen. Der britische Luxusautohersteller halbierte in den vergangenen acht Jahren schrittweise seine langfristigen Absatzprognosen, nachdem sich keine nachhaltige Profitabilität erreichen ließ. Statt auf Volumen will man sich laut Automotive News nun stärker auf margenstarke, niedrigvolumige „Specials“ konzentrieren, darunter der Hybrid-Mittelmotor-Supersportwagen Valhalla (Artikelbild).
Noch 2018 hatte der damalige CEO Andy Palmer einen Jahresabsatz von 14.000 Fahrzeugen bis 2025 prognostiziert. 2020 korrigierte sein Nachfolger Tobias Moers das Ziel auf 10.000 Einheiten bis 2024. Tatsächlich blieb Aston Martin deutlich darunter: 2025 lag der Großhandelsabsatz – die Verkäufe an Händler – bei 5448 Fahrzeugen. Der aktuelle Vorstandschef Adrian Hallmark erklärte, mit diesem Niveau sei man künftig zufrieden. „Wir sehen keinen Weg zu 8000 bis 10.000 Einheiten pro Jahr“, sagte er und betonte, man habe die Erwartungen neu gesetzt und das Unternehmen entsprechend angepasst.
Konkrete mittelfristige Ziele nannte Hallmark nicht, sprach jedoch von jährlich 5500 bis 6000 Verkäufen der Kernmodelle sowie zusätzlich 250 bis 500 Sondermodellen. Dieses Niveau sei „konservativ und erreichbar“. Die jüngsten Zahlen zeigen jedoch weiter rückläufige Tendenzen: Nach einem Höchststand von 6620 Einheiten im Jahr 2023 sanken die Großhandelsverkäufe 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent.
Belastend wirkte vor allem die Entwicklung im asiatisch-pazifischen Raum einschließlich China, wo die Verkäufe um 21 Prozent auf 968 Fahrzeuge zurückgingen. China trug damit nur noch 5 Prozent zum Gesamtabsatz bei. Die Nachfrage in der Volksrepublik sei „extrem gedämpft“ geblieben, so Hallmark. Wichtigster Markt waren die USA mit 1868 Fahrzeugen beziehungsweise 34 Prozent Anteil.
Bruttomarge von 40 Prozent angepeilt
Um die Profitabilität zu steigern, setzt Aston Martin verstärkt auf höherwertige Versionen seiner Kernmodelle. Ziel ist es, den durchschnittlichen Verkaufspreis zu erhöhen und eine Bruttomarge von 40 Prozent zu erreichen – ein Niveau, bei dem das Unternehmen nach eigenen Angaben profitabel arbeiten kann. Im vergangenen Jahr lag die Bruttomarge bei 29 Prozent, bei einem Gesamtverlust von 493 Millionen Pfund (rund 570 Mio. Euro).
Parallel dazu strafft der Hersteller seine Strukturen. Das weltweite Händlernetz wurde von 163 auf 156 Standorte reduziert, wobei der Schwerpunkt der Kürzungen im asiatisch-pazifischen Raum lag. Dort sank die Zahl der Händler nach fünf Schließungen auf 38. Zudem musste das Unternehmen im vergangenen Jahr seine chinesischen Händler finanziell unterstützen, um ältere Lagerbestände angesichts der schwachen Nachfrage abzubauen.
Auch intern schrumpft das Unternehmen. Aston Martin kündigte an, rund 20 Prozent der Belegschaft – etwa 600 Stellen – abzubauen, um rund 40 Millionen Pfund einzusparen. Die Maßnahmen sollen helfen, die Briten „schlank und effektiv für die Zukunft“ aufzustellen, erklärte Hallmark. Laut dem Geschäftsbericht beschäftigte Aston Martin im März 2025 insgesamt 3006 Mitarbeiter, die Mehrheit davon im Vereinigten Königreich.
Wachstumsimpulse erwartet der Hersteller durch hochpreisige Sondermodelle. Die Produktion des Hybrid-Supersportwagens Valhalla, der in Großbritannien rund 850.000 Pfund (ca. 980.000 Euro) kostet, wird hochgefahren. Für dieses Jahr plant das Unternehmen die Auslieferung von 500 Fahrzeugen, nachdem im vierten Quartal 2025 bereits 152 Einheiten an Kunden übergeben wurden.
Pläne zur Erweiterung der Modellpalette um vollelektrische Fahrzeuge hat Aston Martin derweil auf das nächste Jahrzehnt verschoben. „Wir glauben nicht, dass unsere Kunden diese Technologie derzeit wollen“, sagte Hallmark.
Kommentare
Future meint
Der Luxussportwagenbau wird also kontinuierlich weniger. Das ist eine sehr gute Nachricht. In ein paar Jahren ist das dann nur noch eine Manufaktur mit ein paar Hundert Fahrzeugen im Jahr für die älteren Fans auf den Rennstrecken. Alle anderen werden sowas nicht vermissen und elektrisch unterwegs sein – das soll ja auch »sportlich« oder »luxuriös« möglich sein.
eBikerin meint
Tja Ferrari hat 2025 ein neues Rekordjahr aufgestellt und konnte so einen Mitarbeitern 14.900 Euro Bonus zahlen. Also so ganz schlimm scheint es um den Luxussportwagenbau nicht zu stehen. Ach Lamborghini hat auch einen Rekord eingefahren.
Ben meint
Nennt sich, letztes Aufbäumen, siehe Porsche.
Tinto meint
Erstens das, und zweitens waren Sportwagen in dieser Liga schon immer eine Nische mit geringen Stückzahlen, unabhängig vom Antrieb. Selbst neue Hersteller die auf Elektro setzen haben exklusive Sportwagen im Portfolio, oder zumindest ( einer seit längerem ) in Planung. Aston Martin dann fürs nächste Jahrzehnt.
Gunnar meint
„Wir glauben nicht, dass unsere Kunden diese Technologie derzeit wollen“, sagte Hallmark.
Das ist so erbärmlich. Hier werden Entscheidungen auf Basis von Vermutungen und Glauben getroffen anstatt auf Fakten und Wissen.
Es wäre doch ein einfaches, die Aston Martin Kunden per Umfrage nach ihrer Meinung zu fragen. Aber nein, wird nicht gemacht, es wird geglaubt und dann (falsch) entschieden.
M. meint
Es gibt allerdings die Erfahrungen anderer Luxussportwagenhersteller.
Und dass AM seine Kunden besser kennt als wir das tun, davon kann man auch ausgehen, oder was denkst du? Die sprechen sicher auch mit denen, ohne das gleich „Umfrage“ zu nennen.
Wenn die am Ende ein BEV bauen und dem Verbrennergeräusche mitgeben, läuft hier doch direkt die nächste Empörungswelle los – als würden sich Menschen, die >200k€ für ein Auto ausgeben, vorschreiben lassen, dass das lautlos zu sein hat.
Das ist eben die Arroganz zu glauben, man wüsste, was andere wollen.
Und… im Bezug auf das Klima sind die Kisten vollkommen egal. Die Verbräuche sind zwar hoch, aber es sind wenige Autos. Und viele davon haben nur geringe Laufleistungen.
eBikerin meint
Kann deinen Beitrag nur unterschreiben!
Gunnar meint
„Und dass AM seine Kunden besser kennt als wir das tun, davon kann man auch ausgehen, oder was denkst du?“
Kann auch ein Trugschluss sein. Ohne mit ihnen zu reden. Wer weiß, vielleicht gibt es ja Kunden, die einen elektrischen Aston Martin herbeisehnen. Einfach mal fragen. Was ist daran so schwer?
„Die sprechen sicher auch mit denen, ohne das gleich „Umfrage“ zu nennen.“
Ich hoffe es. Allerdings lässt das eingangs von mir erwähnte Zitat etwas anderes vermuten.
„Das ist eben die Arroganz zu glauben, man wüsste, was andere wollen.“
Wem gilt diese Aussage? Mir? Hab ich nicht behauptet. Aston Martin? Naja, Sie glauben anstatt zu wissen.
„im Bezug auf das Klima sind die Kisten vollkommen egal.“
Schon mal was von Signalwirkung gehört? Und außerdem: Kleinvieh mach auch Mist. Wo ist die Abgrenzung? Warum sollen wir Ausnahmen machen? Idealvorstellung: Alle, wirklich alle ziehen an einem Strang und jeder, der heute Verbrenner baut, muss über kurz oder lang auf Elektro umstellen ohne Ausnahme.
M. meint
„Einfach mal fragen. Was ist daran so schwer?“
Wie schon gesagt: die reden ganz bestimmt mit ihren Kunden, ohne das gleich „Umfrage“ zu nennen. Deren Autos musst du weder online bestellen noch aus dem Automaten ziehen.
eBikerin meint
„Idealvorstellung: Alle, wirklich alle ziehen an einem Strang und jeder, der heute Verbrenner baut, muss über kurz oder lang auf Elektro umstellen ohne Ausnahme.“
Wird so kommen – aber eben erst 2035 und da eben nur in Europa – wie es dann im Rest der Welt aussieht – wie Thorsten immer sagt time will tell.
Aber faszinierend wie man sich an einem Hersteller der nicht mal 6000 Autos im Jahr verkauft abarbeitet. Und bei den Preisen könnten die auch nach 2035 noch einfach so zugelassen werden – dann tanken die eben teurern eFuel.
Paule meint
Glaubst du allen Ernstes, dass die Leute die Texte von einem ernst nehmen, der 7 Tage die Woche im 8-Minuten-Takt hier etwas tippt?
Mal sehen, ob es dir gelingt, eine geschlossene Frage zu beantworten.
Haubentaucher meint
Entfernt. Bitte verfassen Sie konstruktive Kommentare. Danke, die Redaktion.
M. meint
Warum führst du deine Selbstgespräche hier?
Glaubst du allen Ernstes, dass die Leute die Texte von einem ernst nehmen, der alle paar Wochen einen neuen Nick braucht, weil er sich den alten mit seinem Proletenauftritt versaut hat?
Tim Leiser meint
Zumindest hält Geely 16% der Anteile an AM. Die könnten zur Not mit Technologie aushelfen, falls die Kunden doch was anderes wollen.