MAN: Elektromobilität nimmt Fahrt auf mit Absatzplus von 168 Prozent

MAN Truck & Bus SE steigerte im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz gegenüber dem Vorjahr auf 14,1 Milliarden Euro (+3 %). Der Absatz des über den Konzern Traton zu Volkswagen gehörenden Nutzfahrzeugherstellers stieg im Berichtszeitraum um 6 Prozent auf 101.600 Einheiten. Zu diesem Wachstum trug insbesondere die sehr gute Nachfrage nach Bussen und Vans bei. Die Nachfrage nach Lkw blieb in den europäischen Kernmärkten stabil, lag aber weiterhin auf relativ niedrigem Niveau.

Der Auftragseingang stieg im Vorjahresvergleich erheblich um 30 Prozent auf fast 100.000 Einheiten. Das bereinigte Operative Ergebnis lag stabil bei 904 Millionen Euro (2024: 919 Mio. Euro) und die bereinigte Operative Rendite damit bei 6,4 Prozent (2024: 6,7 %). Das Thema Elektromobilität nimmt insgesamt weiter Fahrt auf, der Absatz vollelektrischer Trucks und Busse hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdreifacht.

MAN-CEO Alexander Vlaskamp: „Es ist bereits das dritte Jahr in Folge, in dem wir bei anhaltend schwachen Truck-Märkten in Europa robuste Ergebnisse erzielen. Es zahlt sich aus, dass wir als Vollsortimenter unterschiedliche Entwicklungen in unseren Geschäftseinheiten Truck, Bus, Van und externe Motoren ausbalancieren können und unser Service-Angebot stetig ausweiten. Durch die grundsätzliche Verständigung mit unserer Mitbestimmung zu unserem Programm ‚MAN2030+‘ haben wir eine hervorragende Grundlage geschaffen, um den Erfolg des Unternehmens auch mittel- und langfristig zu verstetigen.“

„In der Elektromobilität gehen wir von weiteren Zuwächsen aus“

„Wir haben drei Jahre in Folge eine sehr stabile Profitabilität und exzellente Ergebnisse beim Cashflow erzielt. Dass uns dies in einem anhaltend schwachen Marktumfeld gelungen ist, zeigt die nachhaltig erfolgreiche Neuausrichtung von MAN und ist auch ein Resultat unserer intensiven Arbeit auf der Kosten- und Cash-Seite“, so Finanzchefin Inka Koljonen. „Für 2026 rechnen wir mit einer leichten Erholung der Nachfrage in den europäischen Truck-Kernmärkten sowie mit einer weiterhin guten Nachfrage bei Bussen und Vans. In der Elektromobilität gehen wir von weiteren Zuwächsen aus – besonders dann, wenn sich die Rahmenbedingungen weiter verbessern.“

2025 hat die Elektromobilität bei MAN weiter Fahrt aufgenommen. Der Absatz vollelektrischer Trucks und Busse kletterte im abgelaufenen Jahr um 168 Prozent auf 1970 Einheiten. Es wurden 118 Prozent mehr Stadt-Elektrobusse verkauft als im Vorjahr. Mehr als 1300 E-Busse bedeuten einen neuen Rekord. Zudem wurden nach dem Serienstart im Sommer mehr als 620 E-Lkw abgesetzt.

Das Unternehmen erweitert in diesem Jahr sein E-Portfolio: Nach dem E-Truck in den Varianten der schweren Baureihe bringt MAN mit dem eTGL seinen „kleinen“ Bruder im 12-Tonnen-Bereich für den leichten Verteilerverkehr in Serie. Zudem soll noch ein weiteres vollelektrisches Fahrzeug in der Gewichtsklasse bis 16 Tonnen im Laufe des Jahres vorgestellt werden.

Ende 2026 soll zudem der eCoach das Zeitalter der Elektromobilität beim Reisebus einläuten. Messepremiere feierte der batterieelektrische Reisebus im vergangenen Herbst in Brüssel. Die Vorbereitungen für die Produktion laufen laut MAN „auf Hochtouren“.