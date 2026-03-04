Elektroauto- & Hybridauto-Neuzulassungen Februar 2026

Im Februar wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt in Deutschland 211.262 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 3,8 Prozent.
Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 48.404 gegenüber dem Vorjahresmonat um -14,9 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 22,9 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 31.338 Fahrzeugen nach einem Minus von 2,4 Prozent bei 14,8 Prozent.
Bei den elektrifizierten Antrieben kamen Elektro-Pkw mit 46.275 Neuzulassungen auf ein Plus von 28,7 Prozent und einen Anteil von 21,9 Prozent. Des Weiteren wurden 84.838 Hybride (+9,2 %/40,2 %) neu zugelassen, darunter 24.328 Plug-in-Hybride (+24,5 %/11,5 %).
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der neu zugelassenen Personenkraftwagen ging im Februar gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,5 Prozent nach unten und lag bei 102,6 g/km.
Kommentare
Powerwall Thorsten meint
Wow, 40% tappen in die Plugin Falle, da haben die Lobbyisten wohl ganze Arbeit geleistet.
Ich bin gespannt wann der Schuß beginnt nach hinten loszugehen – Thema Realverbrauch, Wartungskosten, Wiederverkaufswert.
Aber hey, bei den einen verläuft die Lernkurve eben flacher als bei den anderen.
eBikerin meint
„Wow, 40% tappen in die Plugin Falle,“
Wow – bei dir werden aus 11,5 % ganz schnell 40%.
MK meint
@Powerwall Thorsten:
Die Frage, die ich mir stelle, ist: Wie viel Prozent der PlugIn-Hybride sind Geschäftswagen bei überzeugten Verbrenner-Fahrern, die nur den Steuervorteil, aber nie laden wollen…und denen Verbrauch, Wartungskosten und Wertverlust vollkommen egal sind…bezahlt ja der Arbeitgeber…deswegen bin ich der Meinung, dass Steuervorteile für Plugin-Hybride komplett wegfallen müssten…und sich auch die Besteuerung von BEV langsam den Verbrennern annähern sollte. Die aktuelle steuerliche Behandlung ist ja nicht einfach ein Mittel, um eAutos zu fördern, sondern führt sicher auch dazu, dass es generell immer mehr Dienstwagen gibt. Mit allen Konsequenzen, u.a. auch Probleme für tausende niedergelassene Autohändler, weil Privatkunden doch noch häufiger ihr Auto dort kaufen, während ein von der Firma gestellter Geschäftswagen fast immer von irgendeinem großen Flottendienstleister kommt. Abgesehen davon, dass man generell einfach immer mehr Autos fördert: Ein ID.3 dürfte die meisten als Dienstwagen weniger kosten als ein Deutschlandticket.