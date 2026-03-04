Elektroauto- & Hybridauto-Neuzulassungen Februar 2026

Im Februar wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt in Deutschland 211.262 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 3,8 Prozent.

Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 48.404 gegenüber dem Vorjahresmonat um -14,9 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 22,9 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 31.338 Fahrzeugen nach einem Minus von 2,4 Prozent bei 14,8 Prozent.

Bei den elektrifizierten Antrieben kamen Elektro-Pkw mit 46.275 Neuzulassungen auf ein Plus von 28,7 Prozent und einen Anteil von 21,9 Prozent. Des Weiteren wurden 84.838 Hybride (+9,2 %/40,2 %) neu zugelassen, darunter 24.328 Plug-in-Hybride (+24,5 %/11,5 %).

Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der neu zugelassenen Personenkraftwagen ging im Februar gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,5 Prozent nach unten und lag bei 102,6 g/km.

