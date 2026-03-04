„Starke Nachfrage“: Volvo erweitert EX60-Produktion

Volvo weitet die Produktion für den neuen EX60 aus. „Angesichts der hohen Nachfrage“ nach dem vollelektrischen Mittelklasse-SUV in Schweden und weiteren wichtigen Märkten wie Deutschland reagiere man und erhöhe die Kapazitäten.

Gut einen Monat nach der Publikumspremiere übertrafen die Vorbestellungen in nahezu allen wichtigen europäischen Märkten die internen Erwartungen. Allein in Schweden seien bereits über 3000 Bestellungen eingegangen, erklärt Volvo. Dazu habe auch ein neues „Care“-Auto-Abo-Angebot auf dem schwedischen Heimatmarkt beigetragen: Es fördere Einfachheit, Transparenz und Präzision und umfasse drei Jahre kostenloses Laden zu Hause.

Das Tempo der Auftragseingänge sei deutlich höher als beim EX30 nach seiner weltweiten Vorstellung im Jahr 2023, einem kompakten Fahrzeug in einem volumenstarken Segment mit niedrigerem Preisniveau. Besonders bemerkenswert sei diese Entwicklung, da die Auftragsbücher bislang nur in Europa geöffnet sind. Der US-Markt soll erst später im Frühjahr folgen.

„Deshalb werden die Produktionskapazitäten für den neuen Volvo EX60 im schwedischen Stammwerk Torslanda erhöht. Um die markentypisch hohe Produktionsqualität sicherzustellen, achtet Volvo Cars jedoch auf eine stetige und umsichtige Steigerung der Fertigung“, unterstreicht das Unternehmen.

Der schwedische Premium-Automobilhersteller befindet sich derzeit in Gesprächen mit den zuständigen Gewerkschaften, um das Werk Torslanda im Sommer eine Woche länger als üblich geöffnet zu halten. Das wäre eine Premiere in der Unternehmensgeschichte.

„Dass so viele Kunden den Volvo EX60 bereits im ersten Monat bestellt haben, hat unsere Erwartungen übertroffen, aber das ist ein ‚Problem‘, das wir gerne haben“, sagt Erik Severinson, Chief Commercial Officer (CCO) bei Volvo Cars. „Wir freuen uns sehr über die hohe Nachfrage nach unserem neuen Elektro-SUV und überprüfen derzeit unsere Produktionspläne für 2026. Gleichzeitig bereiten wir uns auf den Fertigungsbeginn von Kundenfahrzeugen im nächsten Monat vor.“

Der Volvo EX60, der Ende Januar vorgestellt wurde, ist ein Elektro-SUV der Premium-Mittelklasse. Er bietet eine hohe Reichweite, besonders schnelles Laden und ist preislich mit dem meistverkauften Plug-in-Hybrid des Unternehmens, dem XC60, vergleichbar.