Nationaler Wasserstoffrat: Wasserstoff zentral für klimaneutrale Mobilität und Wertschöpfung

Der Nationale Wasserstoffrat (NWR) hat im Februar einen umfassenden Beitrag zum geplanten Masterplan Wasserstoff und E‑Fuels im Mobilitätssektor der Bundesregierung übermittelt. Darin betont man die strategische Bedeutung von Wasserstoff für Verkehr, Industrie und technologische Souveränität Deutschlands.

„Wenn wir die Transformation des Verkehrs erfolgreich gestalten wollen, müssen wir jetzt entschlossen handeln. Wasserstoff ist vor allem im Lkw-Bereich kein Nischenthema, sondern neben der Elektromobilität ein wichtiger Baustein für Klimaschutz, Versorgungssicherheit und industrielle Wettbewerbsfähigkeit“, so Felix Christian Matthes, kommissarischer Vorsitzender des Nationalen Wasserstoffrats.

Zentrale Botschaften des NWR

Wasserstoff als Schlüssel für wichtige Mobilitätssegmente: Wasserstoff spiele eine entscheidende Rolle in Segmenten mit besonders großen Herausforderungen beim Übergang zur Klimaneutralität – darunter der straßengebundene Schwerlastverkehr, die Luft- und Schifffahrt sowie Teile des Schienenverkehrs.

Wasserstoff spiele eine entscheidende Rolle in Segmenten mit besonders großen Herausforderungen beim Übergang zur Klimaneutralität – darunter der straßengebundene Schwerlastverkehr, die Luft- und Schifffahrt sowie Teile des Schienenverkehrs. Zwei sich ergänzende Antriebstechnologien für den Straßengüterverkehr: Batterieelektrische und wasserstoffbasierte Antriebe sollten als zwei sich ergänzende Technologien verstanden werden. Sie würden unterschiedliche Einsatzprofile bedienen und gemeinsam die Resilienz des Verkehrssystems erhöhen.

Batterieelektrische und wasserstoffbasierte Antriebe sollten als zwei sich ergänzende Technologien verstanden werden. Sie würden unterschiedliche Einsatzprofile bedienen und gemeinsam die Resilienz des Verkehrssystems erhöhen. Wichtiger industriepolitischer Hebel: Wasserstoffmobilität stärke Wertschöpfung, Beschäftigung und technologische Führungspositionen „Made in Germany“. Ohne einen funktionierenden Heimatmarkt drohe der Verlust zentraler Kompetenzen an internationale Wettbewerber.

Wasserstoffmobilität stärke Wertschöpfung, Beschäftigung und technologische Führungspositionen „Made in Germany“. Ohne einen funktionierenden Heimatmarkt drohe der Verlust zentraler Kompetenzen an internationale Wettbewerber. Infrastrukturaufbau muss dem Fahrzeughochlauf vorausgehen: Ein flächendeckendes, erweiterbares Wasserstofftankstellennetz – inklusive 350‑bar‑, 700‑bar‑ und perspektivisch Flüssigwasserstoff-Betankung – sei Voraussetzung für den Marktdurchbruch und muss frühzeitig staatlich unterstützt werden.

Ein flächendeckendes, erweiterbares Wasserstofftankstellennetz – inklusive 350‑bar‑, 700‑bar‑ und perspektivisch Flüssigwasserstoff-Betankung – sei Voraussetzung für den Marktdurchbruch und muss frühzeitig staatlich unterstützt werden. Versorgungssicherheit über einen hybriden Mix: Ein flexibler Mix aus lokaler Produktion, regionaler Verteilung und Importen sei notwendig, um Preisvolatilität zu reduzieren und Skalierung zu ermöglichen. Eine europäische Harmonisierung sei dafür zentral.

Ein flexibler Mix aus lokaler Produktion, regionaler Verteilung und Importen sei notwendig, um Preisvolatilität zu reduzieren und Skalierung zu ermöglichen. Eine europäische Harmonisierung sei dafür zentral. Planungssicherheit für Investitionen schaffen: Es sollten Instrumente geprüft werden, die in der frühen Marktphase vorübergehend die Kostenunterschiede zwischen emissionsfreien und konventionellen Antrieben ausgleichen und so Investitionssicherheit schaffen und den Markthochlauf unterstützen.

Es sollten Instrumente geprüft werden, die in der frühen Marktphase vorübergehend die Kostenunterschiede zwischen emissionsfreien und konventionellen Antrieben ausgleichen und so Investitionssicherheit schaffen und den Markthochlauf unterstützen. Technologieführerschaft festigen: Die Fortführung des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) über 2026 hinaus sei notwendig, um Forschung, Industrialisierung und Skalierung voranzutreiben.

Mit der Verabschiedung der Nationalen Wasserstoffstrategie hat die Bundesregierung 2020 den Nationalen Wasserstoffrat berufen. Der Rat besteht aus 22 Experten der Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, die nicht Teil der öffentlichen Verwaltung sind. Die Mitglieder des Wasserstoffrats verfügen über Expertise in den Bereichen Erzeugung, Forschung und Innovation, Dekarbonisierung von Industrie, Verkehr und Gebäude/Wärme, Infrastruktur, internationale Partnerschaften sowie Klima und Nachhaltigkeit.

Aufgabe des Nationalen Wasserstoffrats ist es, den Staatssekretärsausschuss für Wasserstoff durch Vorschläge und Handlungsempfehlungen bei der Umsetzung und Weiterentwicklung der Wasserstoffstrategie zu beraten und zu unterstützen.