Schon fast 17.000 Anträge für neue Elektroauto-Kaufprämie

Seit Kurzem ist das Förderportal zum Einreichen von Anträgen für die neue staatliche Elektroauto-Kaufprämie nutzbar. Das Interesse an dem auch für bestimmte Plug-in-Hybride und sogenannte Range-Extender-Stromer verfügbaren Zuschuss ist offenbar groß.
Binnen 24 Stunden nach Start des Verfahrens gab es nach Angaben des Bundesumweltministeriums bereits knapp 17.000 Anträge. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) warb für die Alternative zu Wagen mit Verbrennungsmotor: „Es gibt immer schnellere Autos, günstigere Modelle und mehr Ladesäulen. Zudem ist man unabhängig von Krisen in der Welt und hohen Spritpreisen.“
Das Portal für das neue Elektroauto-Förderprogramm für Privatpersonen wurde am 19. Mai offiziell freigeschaltet. Wer sein Elektroauto oder bestimmte Plug-in-Hybride sowie Elektroautos mit Verbrennungsmotor als Stromgenerator („Range Extender“) ab dem 1. Januar 2026 neu zugelassen hat oder zulässt und unter bestimmten Einkommensgrenzen liegt, kann eine Förderung von bis zu 6000 Euro beantragen.
Die Höhe der staatlichen Subvention unterscheidet sich je nach Automodell, Einkommen und Familiengröße. Förderfähig sind sowohl der Kauf als auch das Leasing von Neuwagen. Die vorhandenen Mittel in Höhe von insgesamt drei Milliarden Euro reichen laut dem Umweltministerium für geschätzt 800.000 geförderte E-Fahrzeuge im Zeitraum von 2026 bis 2029.
Das Förderprogramm wird vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) umgesetzt. Das Antragsverfahren läuft digital ab und ist über das Portal der Förderzentrale Deutschland zu erreichen. Hier können Privatpersonen, die sich für den Umstieg auf einen neuen Stromer entschieden haben, je nach Einkommen, Familiengröße und Modell eine Förderung zwischen 1500 und 6000 Euro beantragen.
„Wir tun mit diesem Förderprogramm etwas für die Umwelt, für die Autoindustrie und für die Haushalte, die sich sonst kein Elektroauto leisten könnten“, so Bundesumweltminister Carsten Schneider. „Das ist angesichts der geopolitischen Lage wichtiger denn je. Denn die aktuelle fossile Krise ist längst nicht vorbei und könnte jederzeit wiederkommen. Elektromobilität ist unsere Chance, unabhängig zu werden von teurem Diesel und Benzin. Die Bedingungen dafür sind günstiger als je zuvor: Die Reichweiten der E-Autos werden besser, es gibt immer mehr Lademöglichkeiten und die Hersteller bieten endlich auch mehr Kleinwagen an. Außerdem spricht sich rum, dass Elektroauto-Fahren einfach Spaß macht. Elektromobilität kommt jetzt in der breiten Bevölkerung an. Unser Förderprogramm gibt dafür den nötigen Schub.“
Kommentare
Egon_meier meint
und wieviele dieser Antragsteller haben ihr Fahrzeug schon ????
Der Run der ersten Tage sagt nix.
Mal sehen wie es weiter geht – ich tippe auf breiten Mitnahmeeffekt aber wenn parallel dazu die Zulassungen und Marktanteile weiter steigen ist es ok.
Schließlich lässt die neue Prämie einen Großteil des Marktes, die Flottenfahrzeuge, außen vor.
Merlin meint
Ich dachte man kann sich nur bereits angemeldete Fahrzeuge fördern lassen…
David meint
Kleiner Hinweis für die Redaktion: das ist kein Cupra.
Redaktion meint
Korrigiert!
VG | ecomento.de
MK meint
Warten wir mal das Wochenende ab, wenn die Leute etwas mehr Zeit haben, sich damit zu befassen.
Aber auf den ersten Blick erscheinen 17.000 Anträge bei wie vielen in 2026 schon zugelassenen BEV? 250.000? Dazu noch mal über 100.000 Plugin-Hybride? nicht all zu viel.
Das würde dann dafür sprechen, dass der Anteil der Leute, die wirklich WEGEN der Prämie ein eAuto kaufen und darauf angewiesen sind, sehr gering ist und die meisten die einfach nur gerne mitnehmen.
MichaelEV meint
Der bis 2029 angelegte Topf würde mit dieser Rate stolze 47 Tage halten. „Nicht viel“ ist da relativ.
Und eher wenige, die wegen der Prämie bestellt haben, werden ihr Fahrzeug bereits geliefert haben.
David meint
Das Problem ist nur, dass du bekanntlich Pech beim Denken hast. Denn was man jetzt an Anträgen gesehen hat, ist nicht das Resultat eines Tages, sondern von 4,5 Monaten. Dann würde das Geld für 17,5 Jahre reichen. Ich gehe aber davon aus, dass maximal ein Drittel jetzt den Antrag gleich gestellt hat. Dann würde das Geld für 6,5 Jahre reichen.
Das gibt einem die Idee, dass die Prämie noch nicht als Anreiz in der Fläche gesehen wurde. Ich denke, das wird sich ändern, Weil jetzt alles auf dem Tisch liegt, aber auch attraktive günstige Modelle kommen. Wenn die Vierlinge im Leasing bestellbar sind, geht es los.
Trotzdem ist der Prämientopf nicht in einem Jahr aufgebraucht, so meine Vermutung. Denn am Ende sind 70 % aller BEV-Käufer gewerblich und von den 30 % privaten ist etwa die Hälfte in Einkommensverhältnissen, für die diese Prämie nicht infrage kommt.
MichaelEV meint
Redet der von Denkproblemen, der in der Hauptsache daraus besteht.
4,5 Monate Zeitraum maßgeblich für Bestellungen, ausgeliefert wird davon der kleinere Teil sein.
Der nächste Denkfehler: Alle Förderberechtigte haben in den ersten 24h vom Start mitbekommen bzw. Zeit für die Beantragung gehabt.
Und der nächste: Der Topf ist angeblich bis 2029 angelegt, du glaubst an > 1 Jahr Laufzeit. Warum sollten unter dieser Prämisse alle Förderberechtigten alles stehen und liegen lassen um in den ersten 24h zu beantragen…
Und weiter: Mehr als ein Jahr hat die Aussicht auf die Prämie einen Anreiz geschaffen Privatkäufe zurückzustellen (also auf den jetzigen Zeitraum zu verschieben) und jetzt gibt es den Wechsel von einem Markthemmnis zu einem starken Anreiz.
Ich wette, spätestens nach einem halben Jahr wird der Topf hinsichtlich der Bestellung mit 4-6 Monaten Lieferzeit in einem kritischen Zustand sein.
David meint
Das ist ja in Ordnung, wenn du dir jetzt hast helfen lassen und es noch einmal mit ganz anderem Inhalt versuchst. Und es ist schön, dass du jetzt nicht mehr bei 47 Tagen Haltbarkeit des Topfes landest.
Leider hast du meinen Beitrag nicht vollständig verstanden. Oder, sagen wir es genauer, überhaupt nicht.
Es geht ja nur um 2026 von privater Hand erstmals zugelassene Neuwagen. Mag sein, dass dir das neu ist. Mir nicht. Auch weiß ich nicht, wie du aus meiner Rechnung, der Topf würde im aktuellen Status für 6,5 Jahre reichen und meiner Prognose, das würde sich noch zu einer höheren Inanspruchnahme ändern, ableitest, er würde nicht einmal ein Jahr reichen. Vor allem, weil ich geschrieben hatte, es würde selbst dann keinesfalls nur ein Jahr reichen.
Sorry, mein Lieber, hier treffen zwei Niveaus aufeinander, die sehr weit auseinander sind, und nach diesem Diskurs kann jeder feststellen, wer wo steht.
MK meint
@MichaelEV:
Zum einen ist eine Bestellung in 2026 nicht Bedingung für die Prämie. Wer also schon im Frühjahr 2025 bestellt hat, aber erst Anfang Januar 2026 das Auto erhalten und zugelassen hat, ist voll Prämienberechtigt…und das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte: Der Großteil der prämienberechtigten Fahrzeuge, die bisher ausgeliefert wurden, werden bestellt worden sein, lange bevor die Regierung die neue Prämie verkündet hat.
Damit ist das „Markthemmnis“ auch glaube ich kleiner als Sie scheinbar annehmen: Seit Mitte Dezember war eigentlich jedem klar, dass wer da ein eAuto bestellt, er auch die Prämie bekommt, wenn er denn generell berechtigt ist.
Der nächste Punkt, den ich explizit oben beschrieben habe: Eine staatliche Subvention macht dann sinn, wenn sie etwas verändert, aber nicht als Mitnahmeeffekt für die, die sowieso ein neues Elektroauto bestellt hätten. Wer nur wegen der Prämie überhaupt ein solches Fahrzeug bestellt, ist sicher auf das Geld angewiesen und muss für jeden Tag, den die Prämie später auf dem Konto landet, Kreditzinsen zahlen. Und da die Bearbeitung mit jedem Antrag, der vor einem in der „Warteschlange“ ist länger werden wird, werden Leute, die wirklich drauf angewiesen sind, den Antrag definitiv sehr schnell stellen. Der Großteil werden aber wie gesagt Mitnahmeeffekte sein, von Leuten, die sowieso genug Geld haben und sich von dem Geld eher noch zwei Wochen mehr Urlaubsreise im Ausland gönnen.
PS: Ich glaube, dass die Fördermittel länger halten. Rund 2/3 der Neuwagen gehen an Firmen und sind damit schon mal nicht prämienberechtigt. Ansonsten dürfte ein entscheidender Teil der privaten Neuwagenkunden oberhalb der Einkommensgrenze liegen.
BEV meint
na wenn das so ist, dann haben die Hersteller einen Vorteil, die schnell liefern können
MrBlueEyes meint
Man konnte erst ab gestern (Dienstag) Anträge stellen… 🙄
MK meint
@MrBlueEyes.
Deswegen sage ich ja: Spannend wird das Wochenende, wenn die Leute mal mehr Zeit haben, sich damit zu befassen.
BEV meint
und wie hoch ist der Firmenwagenanteil? Denke mal ziemlich hoch
bei den Privatkäufen gibts dann auch noch das Problem mit der Einkommensgrenze
ich verzichte ja super gern auf die Förderung, meien Steuern sollen lieber die Bedürftigen bekommen, inkl. der Beamten und besonders für die höheren Diäten der Abgeordneten und natürlich für deren „Mitarbeiter“ und Berater und wo das Geld sonst noch so versickert
hab mich ja freiwillig für den Kauf entschieden, die Förderung ist mir dabei nicht so wichtig, als dass sich der Umweg über die Eltern o.ä. gelohnt hätte
das beste Auto der Klasse ist ohnehin günstiger als die anderen
eBikerin meint
„das beste Auto der Klasse ist ohnehin günstiger als die anderen“
Also da gehts schon günstiger selbst wenn man den IX3 „nackter Hirsch“ kauft.
Oder meinst du den CLA – da gehts auch günstiger.
Christian meint
Firmenwagen werden nicht gefördert
Paule meint
„Firmenwagen werden nicht gefördert“
Doch. Nur eben nicht über die „E-Auto-Förderung 2026“ genannte Förderung des BMUKN
Andreas meint
Die meisten Zulassungen sind gewerblich und dafür kann keine Prämie beantragt werden.
Paule meint
Erklär mal bitte, wie und von wem bei einer KFZ-Zulassung geprüft wird, ob der Halter Gewerbetreibender ist.
David meint
Du scheinst also auf der Spur eines groß angelegten Betruges zu sein, oder wie darf ich dich verstehen?
Egon_meier meint
Bei der kfz-Zulassung wird nicht geprüft.
Das überlasse mal der Förderungsbehörde und die sieht dann schon ob es eine GmbH oder UG oder OHG oder KG oder AG oder sonstwas ist.
Klar gibt es für den Tischler vor Ort einen kleinen Grenzbereich aber schon für den Zahnarzt wird es schwierig. ABer der hat kein gewerbliches Auto und sein Einkommen ist auch zu hoch.
Und welcher Kleingewerbetreibende will es schon, dass bei Steuerprüfung auffällt, dass er das privat geförderte BEV plötzlich als Firmenfahrzeug abgesetzt werden soll?
Und du weißt, was eine Fehlangabe auch bedeutet? Dann droht die Ehefrau bei Scheidung mit Anzeige .. oder irgendwer sonst. Es findet sich immer ein Erpresser.
Alles eine ganz heiße Nummer ….
Paule meint
„Andreas meint
Die meisten Zulassungen sind gewerblich und dafür kann keine Prämie beantragt werden“
Kannst DU meine Frage beantworten, wie und von wem bei einer KFZ-Zulassung geprüft wird, ob der Halter Gewerbetreibender ist, und somit keine Prämie beantragen kann?
Übrigens, JEDER kann die Prämie beantragen. JEDER!
Dann wird über seinen Antrag entschieden…
Paule meint
Ergänzung:
Selbstverständlich ist ein Gewerbetreibender, Freiberufler usw. prinzipiell wegen seinem Status als solcher erstmal nicht außen vor. Wer das behauptet, liegt falsch. Nichts mit „groß angelegter Betrug“
Futureman meint
Die Zahl der Antragsteller am ersten Tag sagt noch gar nichts über die nächste Zeit aus. Wohl kaum einer hat sich bewusst den ersten Tag zur Antragsstellung ausgesucht. Erfahrungsgemäß bricht am Anfang jedes Fördersystem erstmal zusammen. Da ein Lob an die Regierung, dass es diesmal reibungslos ging.
Auf jeden Fall wird alles, was in dem Bereich unter 40.000€ verfügbar ist und dabei lieferbar ist, in den nächsten Wochen immense Zuwächse bei den Zulassungszahlen haben.
Paule meint
Da kommt die Halde ins Spiel.
Gut, wenn man eine hat! Der clevere Kaufmann sorgt vor.
„Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“
(besser haben als brauchen).
MK meint
@Paule:
Was hat irgendeine „Halde“ damit zu tun? Die Prämie wird auch für z.B. im Januar zugelassene Elektrofahrzeuge nachträglich ausgezahlt.
MK meint
@Futureman:
Für mich sagt die schon was aus…nämlich darüber, wie viele Leute wirklich nur wegen der Prämie ein eAuto gekauft haben und diese nicht nur dankend als Benefit einstecken. Wer sie nämlich wirklich dringend braucht, wird den Antrag nämlich natürlich sofort stellen…einfach weil Kredite Geld (Zinsen) kosten.