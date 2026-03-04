Smart #5: Over-the-Air-Update verbessert Komfort, Konnektivität & Benutzerfreundlichkeit

Elektroautobauer Smart liefert ein umfassendes Over-the-Air-Update für das große SUV #5 aus. Es soll Komfort, Konnektivität und Benutzerfreundlichkeit verbessern. Zu den Funktionen gehören ein leichterer Zugriff auf die Fahrerassistenz-Einstellungen, ein verbesserter Sprachassistent und erweiterte Infotainment-Optionen.

Mit dem #5 können Fahrer nun direkt über die Drive Setup-Taste auf die Einstellungen der aktiven Geschwindigkeitswarnung zugreifen. Mit zwei Tipps auf dem Bildschirm stellt das 2025 eingeführte mittelgroße Elektro-SUV die bevorzugten Einstellungen für Fahrpräferenzen und Fahrassistenzsystemen wieder her.

Die zusätzliche Verkehrszeichenerkennungsoption ermöglicht die Auswahl einer aktiven Geschwindigkeitswarnung: nur visuell, visuell und akustisch oder aus. Zusätzlich können die Fahrteinstellungen, inklusive der Geschwindigkeitswarnung, auf die Favoritentaste des Lenkrads gelegt und mit einem Klick aktiviert werden. „So können Fahrer bereits beim Losfahren ein personalisiertes Fahrerlebnis genießen, ohne vor jeder Fahrt manuell die individuellen Einstellungen anpassen zu müssen“, erklärt Smart.

Eine neue Sprachassistenzfunktion im #5 soll das tägliche Fahren intuitiver und sicherer machen. Anstatt in Handbüchern oder Menüs zu suchen, können Fahrer nun ihren Smart fragen, wie ein Feature funktioniert, und erhalten eine Erklärung. Das System greift auf Inhalte aus dem Benutzerhandbuch und FAQ-Dokumenten zurück, um Antworten zu geben, die sowohl gesprochen als auch auf dem zentralen Bildschirm angezeigt werden.

Mit dem neuesten Over-the-Air-Update ist Amazon Music nun im App Store des #5 integriert und bietet Fahrern Zugriff auf Songs, Playlists und Podcasts ohne Verbindung oder Nutzung eines Smartphones.

Die neue Bildschirmspiegelungsfunktion soll den #5 in einen mobilen Arbeitsplatz oder „Entertainment-Hub“ verwandeln. Benutzer können ihren Laptop, ihr Tablet oder ihr Smartphone über einen HDMI-Converter an den USB-C-Anschluss des Fahrzeugs anschließen, um Inhalte im Stand auf dem zentralen Bildschirm und dem Beifahrerbildschirm anzuzeigen. Die Inhalte können zwischen beiden Bildschirmen verschoben werden. „Mit einer intelligenten Sicherheitslogik, die die Anzeige während der Fahrt auf den Beifahrerbildschirm beschränkt, verbindet die Funktion Produktivität, Unterhaltung und Verantwortung und macht den Smart #5 zu einem noch besseren Begleiter für einen modernen, vernetzten Lebensstil“, heißt es.

Der Smart #5 ist hierzulande in mehreren Versionen verfügbar, los geht es bei 45.900 Euro. Die Reichweite beträgt je nach Ausführung bis zu 590 Kilometer gemäß WLTP-Norm. Die Batterie lässt sich mit bis 400 kW Ladeleistung in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen. Die Spitzenversion #5 Brabus für mindestens 60.900 Euro beschleunigt dank 475 kW (646 PS) in 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis Tempo 210.