Cupra stellt Born-Facelift vor, Markteinführung im Sommer 2026

Cupra stellt ein Facelift seines Ende 2021 gestarteten kompakten Elektroautos Born vor. Nach der Überarbeitung präsentiere sich das erste vollelektrische Modell der Marke „als emotionaler Challenger mit einem neuen markanten Design, einem aufgefrischten Interieur und fortschrittlicherer Technologie“, werben die Spanier. Der neue Born wurde in Barcelona entworfen und entwickelt und wird in Zwickau produziert. Die Produktion soll im zweiten Quartal beginnen, die Markteinführung ist für den Sommer geplant.

Die Länge wurde um 8 auf jetzt 4316 Millimeter reduziert, das Kofferraumvolumen liegt unverändert bei 385 Litern. Der aufgefrischte Born greift die neueste Designsprache der Marke auf: mit einer „Sharknose“ an der Front, neu gestalteten Stoßfängern vorn und hinten, dreieckigen Matrix-LED-Scheinwerfern und einem beleuchteten Hecklogo, das in die 3D-Rückleuchten integriert ist.

Der Innenraum soll ein hochwertigeres Gefühl vermitteln, mit neu gestalteten Türverkleidungen vorn und hinten, einem neu gestalteten Lenkrad mit physischen Bedienelementen. Ergänzt durch kreisförmige Materialien wie Armaturenbrettverkleidungen aus 75 Prozent recycelten Materialien sowie Sequal-Garn aus upgecyceltem Meeresplastik oder 73 Prozent recyceltem Dinamica-Textil im mittleren Bereich der vorderen Sitze sowie der hinteren Seitensitze.

Ein 12,9-Zoll-Infotainmentsystem mit einem neuen Betriebssystem auf Android-Basis, umrahmt von einem beleuchteten Schieberegler und einem neuen, größeren 10,25 Zoll großen Virtual Cockpit, verbessere das immersive Erlebnis, so Cupra. Hinzu komme ein Augmented-Reality-Head-up-Display. Die „Contrabass-Technologie“ von Sennheiser sorge für eine „beeindruckende“ Basswiedergabe, während die neue Klangcharakteristik im Innenraum vor allem in den Fahrmodi Performance und Cupra eine stärkere Verbindung zwischen der Person am Steuer und dem Fahrzeug herstelle.

Die Interaktion zwischen der Person am Steuer und dem Fahrzeug erfolgt in erster Linie über das neu gestaltete Lenkrad mit physischen Bedienelementen. „Die Umstellung auf physische Bedienelemente verbessert die Präzision und Reaktionsfähigkeit, sodass wichtige Funktionen einfacher und flüssiger bedient werden können“, erklärt der Hersteller. Das Lenkrad verfügt über Satellitentasten zur Auswahl der Fahrmodi sowie über regenerative Schaltwippen (für die 170-kW- und 240-kW-Motoren). Sportschalensitze sind serienmäßig.

Drei Motor-Batterie-Konfigurationen mit Heckantrieb stehen zur Auswahl: 140 kW (190 PS) Leistung mit einer 58-kWh-Batterie, 170 kW (231 PS) Leistung mit einer 79-kWh-Batterie und die VZ-Version mit 240 kW (326 PS) Leistung und einer 79-kWh-Batterie. Die Reichweite beträgt je nach Version 450 bis 600 Kilometer (zuvor max. 555 km) gemäß WLTP-Norm. Im Topmodell geht es in 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis Tempo 200.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Der neue Born ist individuell anpassbar mit insgesamt sechs Außenfarben – darunter das neue Timanfaya Grey –, fünf Leichtmetallfelgen zwischen 19 und 20 Zoll, vier Innenraumambiente-Paketen und weiteren optionalen Paketen. Das Modell bietet beleuchtete Türgriffe vorn und hinten, neue hintere Lüftungsdüsen, eine Fahrradträger-Anhängerkupplung und einen mobilen Fahrzeugschlüssel. Mit der Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) kann das Elektroauto externe Geräte wie Laptops, E-Bikes oder leistungsstarke Soundsysteme mit Strom versorgen.

One-Pedal-Drive, Launch Control, progressive Lenkung, ESC Sport und breitere, 235-Millimeter-Reifen für 19- und 20-Zoll-Räder sollen für mehr Agilität sorgen. Unterstützt wird dies durch fünf Fahrprofile und bis zu 15 Dynamic-Chassis-Control-Stufen (DCC Sport). Überarbeitete Sicherheitssysteme werden geboten: Travel Assist mit cloudgestützter Längsregelung, neuer Kreuzungs-Assistent, verbesserter Front Assist mit mehrstufigen Warnungen und Pre-Crash-Funktionalität mit Heckerkennung für intelligenten Schutz.

Preise für das Born-Facelift nennt Cupra zur Enthüllung noch nicht. Sie dürften sich nicht allzu weit von den abzüglich aktuellem 4000-Euro-Rabatt 36.450 Euro des bisherigen Basismodells beziehungsweise den 48.870 Euro des VZ entfernen.