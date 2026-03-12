BNM: „Elektromobilität beweist Verlässlichkeit in der Krise“

Deutschland erlebt derzeit Bewegungen in der Mobilitäts- und Energiepolitik. Die jüngsten Entwicklungen zeigen laut dem Bundesverband Neue Mobilität (BNM), dass die Elektromobilität trotz anhaltender politischer Debatten und kritischer Stimmen weiter „enorm an Dynamik gewinnt“ und auch in Krisenzeiten verlässlich funktioniert. Gleichzeitig werde immer deutlicher, dass fossile Energieträger für Preisstabilität, Versorgungssicherheit und wirtschaftliche Resilienz ein strukturelles Risiko bleiben.

„Während inzwischen Millionen Menschen ihr Fahrzeug zuverlässig elektrisch laden und ihre Haushalte zunehmend auf erneuerbare Energien umstellen, bleiben Öl und Gas stark von internationalen Märkten und geopolitischen Entwicklungen abhängig“, so der BNM. „Preisschwankungen auf den Weltmärkten schlagen dadurch unmittelbar auf Verbraucherinnen und Verbraucher sowie auf Unternehmen durch. Das zeigten zuletzt Spritpreise von mehr als 2 Euro pro Liter durch den Iran-Krieg.“

Der BNM sieht darin ein wachsendes Problem der aktuellen Energiepolitik. Während die Elektrifizierung von Verkehr und Wärme in der Praxis immer besser funktioniere, setzt die politische Debatte aus Sicht des Verbands noch zu häufig auf kurzfristige Lösungen im fossilen Energiesystem.

Einer aktueller Lademarkt-Report unterstreicht die Dynamik der Entwicklung. Im zweiten Halbjahr 2025 wurden demnach bundesweit rund 35,8 Millionen öffentliche Ladevorgänge registriert. Insgesamt wurden dabei 909 Gigawattstunden (GWh) Energie geladen. Die Nutzung pro Kopf legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 30 Prozent zu. „Damit zeigt sich nicht nur ein Ausbau der Infrastruktur, sondern auch eine deutlich intensivere Nutzung bestehender Ladepunkte“, so der BNM.

„Klarer Hinweis, dass Elektromobilität im Alltag der Menschen angekommen ist“

Für den Verband ist dies ein klarer Hinweis darauf, dass Elektromobilität im Alltag der Menschen angekommen ist. „Die vielfach wiederholte Behauptung, elektrische Antriebe seien nicht praxistauglich oder ließen sich nicht im großen Maßstab betreiben, wird durch die aktuellen Nutzungszahlen zunehmend widerlegt“, so der BNM.

Gleichzeitig kritisiert der Verband, dass die energiepolitische Diskussion in Deutschland noch immer stark von fossilen Denkmustern geprägt sei. Investitionen in neue fossile Kraftwerkskapazitäten oder langfristige Importabhängigkeiten bei Energieträgern würden strukturelle Risiken verlängern, statt sie zu reduzieren. Aus Sicht des BNM sollte der politische Fokus stärker auf dem beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien, leistungsfähigen Stromnetzen, Batteriespeichern und einer strategisch geplanten Ladeinfrastruktur liegen.

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur müsse dabei stärker an tatsächlicher Nachfrage, Standortqualität und Auslastung ausgerichtet werden. Gleichzeitig benötigten kommunale und regionale Betreiber verlässliche Rahmenbedingungen, um Investitionen langfristig planen zu können. Besonders beim Aufbau leistungsfähiger Schnellladeangebote entlang zentraler Verkehrsachsen bestehe weiterhin erhebliches Entwicklungspotenzial.

Mit der zunehmenden Elektrifizierung von Verkehr, Wärme und Industrie stiegen zugleich die Anforderungen an das Energiesystem. Ein intelligentes Zusammenspiel aus erneuerbaren Energien, Speichern, Netzausbau und Ladeinfrastruktur werde daher aus Sicht des BNM zu einer zentralen Voraussetzung für eine stabile und wettbewerbsfähige Energieversorgung.

BNM-Vorstandsmitglied Mazlum Yaylaci: „Deutschland steht vor einer grundlegenden energiepolitischen Entscheidung: Wollen wir Mobilität und Energieversorgung zunehmend auf heimische, erneuerbare Quellen stützen – oder weiterhin stark von volatilen fossilen Weltmärkten abhängig bleiben? Die Elektromobilität zeigt längst, dass sie im Alltag funktioniert und zuverlässig skaliert. Jetzt ist es an der Politik, die richtigen Prioritäten zu setzen.“