Leapmotor B10 „Dynamic“: Zweite Sonderserie mit Irmscher kostet 38.500 Euro

Der chinesische Stromer-Hersteller Leapmotor und der deutsche Fahrzeug-Individualisierer Irmscher bauen ihre Kooperation aus und bringen nach dem C10i das nächste gemeinsame Sondermodell auf den Markt. Im Mai soll der neue B10 in der Ausführung „Dynamic“ im hiesigen Handel vorfahren. Das Modell stehe für „moderne Sportlichkeit – geschärft im Detail, präzise und präsent sowie individuell im Auftritt“, heißt es.

Die Kunden können dieses Mal zwischen drei verschiedenen Farbvarianten auswählen – den B10 „Dynamic“ gibt es in den Farben „Tundra Grey“, „Light White“ und „Galaxy Silver“. Das auf 500 Einheiten limitierte Fahrzeug ist um 30 Millimeter tiefergelegt, die Fahrzeugabstimmung ist entsprechend angepasst. Dies führt laut Irmscher zu einem deutlich agileren Einlenkverhalten, reduzierten Wankbewegungen, einer unmittelbaren Rückmeldung und einer dynamischeren Straßenlage.

Der markante Dachspoiler ist in Wagenfarbe lackiert, die Dynamic-Beklebung ist exklusiv. Zu den weiteren Highlights des B10 „Dynamic“ gehören ein eigens entwickelter 19-Zoll-Radsatz sowie im Innenraum hochwertige Fußmatten mit Irmscher-Stickung und Ziernaht sowie das angebrachte Logo und eine hochwertige Aluplakette mit Nummerierung. Die Basis des B10 „Dynamic“ ist die vollausgestattete rein elektrische B10-Variante „Pro Max“. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Sondermodell liegt bei 38.500 Euro.

Der 4,5 Meter lange B10 ist ein mittelgroßes SUV, das seit Ende vergangenen Jahres auf dem deutschen Markt verfügbar ist. Los geht es hier bei 29.900 Euro. Das Elektroauto hat 160 kW/218 PS Leistung, womit es in acht Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis Tempo 170 geht. Offiziell sind 434 Kilometer WLTP-Reichweite möglich. Der B10 „Dynamic“ erweitere die Modellfamilie nun um eine weitere Version für Fahrer, die sich individuelleres Auftreten und mehr Sportlichkeit wünschen, so der Hersteller.

„Wir freuen uns, dass wir nach dem großen Erfolg unseres Flaggschiffs i C10 schon jetzt den nächsten konkreten Schritt unserer Kooperation mit Irmscher bekanntgeben können“, sagt Leapmotor Deutschland-Chef Martin Resch. „Der i C10 hat die Marke in Deutschland vorangebracht – und wir sind uns sicher, dass der B10 ‚Dynamic‘ unsere Partnerschaft weiter voranbringen wird. Wir haben auch bereits einige spannende Ideen für weitere gemeinsame Projekte.“