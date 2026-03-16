Grünen-Abgeordneter Hofreiter fordert mehr erneuerbare Energien statt fossiler Abhängigkeit

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter hat die Bundesregierung für ihr geplantes Maßnahmenpaket zur Senkung der Sprit- und Energiepreise wegen des Iran-Kriegs kritisiert.
Im rbb24 Inforadio sagte Hofreiter: „Die Idee, ans Kartellrecht ranzugehen, ist zielführend. Man hat gesehen, dass in Deutschland die Spritpreise prozentual doppelt so stark gestiegen sind als wie im Durchschnitt der EU. Das hat etwas mit der Marktmacht zu tun, aber am Ende hilft nur der Ausbau der erneuerbaren Energien und Elektromobilität.“ Für die Fahrer von Elektroautos, die an der eigenen Station laden können, sei im Moment „überhaupt nichts teurer“.
Die Bundesregierung müsse endlich damit aufhören, dieses Land wieder systematisch von fossilen Energien abhängig zu machen, forderte Hofreiter. „Ich verstehe auch nicht, was der Sinn davon ist. Wir haben doch beim Überfall Russlands auf die Ukraine gesehen, dass das der Weg in die falsche Richtung ist.“
Kommentare
Thorsten meint
Hofreiter, der grünen Jesus. Die Grünen haben uns sauberen Strom (Atom) durch ihre Ideologie genommen und weinen jetzt, dass nicht genug erneuerbare Energie vorhanden ist. Man schaltet vorhandenes erst ab, wenn die Alternative gebaut und in Betrieb ist. Politik gegen die Physik hat noch nie funktioniert.
Paule meint
Wenn ich wählen würde, ich würde die Grünen wählen. Schon allein aus lauter Dankbarkeit, dass dieser ganze Atomkram abgeschaltet wurde. Lieber sitze ich im Dunkeln, als dass ich eine Gurke als Taschenlampe benutzen kann. Deutschland würde einen Supergau wirtschaftlich nicht überleben.
Rene meint
Hören Sie doch auf mit Ihrer einseitigen Sichtweise: Merkel: Atomkraft ja, Atomkraft nein .. / Söder: Atomkraft nein, Atomkraft ja, Atomkraft nein, ….
Die Grünen haben als einzige Partei einen konsequenten Weg zu den Erneuerbaren verfolgt!
Tt07 meint
Sachlich und inhaltlich falsch.
R2D2 meint
Auch das kapieren die Grünen nicht. Erdöl und Sprit an der Tankstelle gehören zusammen, sind aber NICHT das EINZIGSTE. Die gesamte Wirtschaft, alle Abläufe, inkl. Medizin, Ernährung, Forschung…. sogar der Ausbau der EEs funktioniert auf Basis von Erdöl. Oder wie werden die Propeller, Rotoren, Generatoren, PV Bretter, Aluprofile hergestellt?
Ich kann nur empfehlen in der Schule mehr aufzupassen und weniger aus dem Fenster zu schauen. Ferner ist auch die Auswahl der Schule sehr wichtig, denn da tummeln sich zu viele links grüne Tendenzen herum. Sogar in der Kita bereits.
Gunnar meint
„Oder wie werden die Propeller, Rotoren, Generatoren, PV Bretter, Aluprofile hergestellt?“
Wenn es schon bestehende Windparks/Solarparks gibt, die die Energie dafür liefern, braucht es keinen weiteren Einsatz von Öl oder Gas, um die Energie für die Produktion bereit zu stellen. Und du wirst erstaunt sein, es gibt mittlerweile so einige Produktionsanlagen, die nur mit 100% EE Strom laufen.