Kia EV2 ab 26.600 Euro aus europäischer Produktion bestellbar

Kia hat die Preise und Ausstattungsdetails seines neuen Einstiegs-Elektroautos EV2 bekannt gegeben. Das in Europa entwickelte und produzierte Kleinwagen-Modell kann nun bestellt werden. Das 4,06 Meter lange SUV bewege sich im Hinblick auf Technologien und Konnektivität auf dem Niveau seiner größeren Schwestermodelle, zeige ein ausdrucksstarkes, frisches Erscheinungsbild und kombiniere kompakte äußere Dimensionen mit einem geräumigen Interieur, wirbt der Hersteller.

Darüber hinaus verfüge der EV2 mit bis zu 453 Kilometern gemäß WLTP-Norm über eine der größten Reichweiten in diesem Segment. Das gilt mit der 61,0-kWh-Batterie mit 16-Zoll-Rädern. Mit dem 42,2-kWh-Standard-Akkupaket sind es 317 Kilometer pro Ladung, ebenfalls mit 16-Zoll-Rädern.

Wie seine größeren Schwestermodelle basiert der EV2 auf der Elektroplattform E-GMP (Electric Global Modular Platform), deren 400-Volt-Version hier zum Einsatz kommt. Beide Akkuversionen lassen sich mit einer Gleichstrom-Ladeleistung (DC) von bis zu 118 kW in rund 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent für die Weiterfahrt fit machen. Beim Laden mit Wechselstrom (AC) unterstützt der EV2 als erstes Kia-Modell neben dem 11-kW- auch das schnellere 22-kW-Laden (optional ab Ausführung Earth).

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Der EV2 wird in den vier aufeinander aufbauenden Ausstattungslinien Light, Air, Earth und GT-Line angeboten. Serienmäßig an Bord sind unter anderem Panoramadisplay, LED-Scheinwerfern und Klimaautomatik sowie eine Assistenzpalette. Die Preise starten bei 26.600 Euro für den EV2 mit Standard-Akkupack in der Basisversion Light. Inbegriffen ist neben der Kia-üblichen 7-Jahre-Herstellergarantie und acht Jahren Batteriegarantie (oder 160.000 km) eine zweijährige Premium-Mobilitätsgarantie.

Nach dem Kompaktwagen EV4 ist der EV2 das zweite Elektroauto, das im europäischen Kia-Werk in Zilina, Slowakei, produziert wird. Als erste Modelle rollen ab April die Ausführungen Air und Earth mit Standardbatterie zu den Kunden. Ab Juli sollen alle Ausführungen mit dem großen Akkupaket inklusive der Topversion GT-Line ausgeliefert werden. Ab Oktober soll dann die Basisversion Light folgen.

„Mit dem Kia EV2 ergänzen wir unsere umfangreiche Elektropalette um ein sehr wichtiges und hochattraktives Einstiegsmodell“, sagt Thomas Djuren, Geschäftsführer (COO) von Kia Deutschland. „Außen kompakt, innen geräumig und flexibel, mit unverwechselbarem Design und einer technologischen Ausstattung auf dem Niveau höherer Fahrzeugklassen wird er viele Kia-Stammkunden, aber auch neue Interessenten für das elektrische Fahren und die Marke Kia begeistern.“