Porsche lernt von Hyundai für die elektrischen 718-Modelle

Porsche orientiert sich bei der Entwicklung der neuen, rein elektrischen 718-Modelle an Hyundai und untersucht dabei besonders virtuelle Klänge und Schaltvorgänge. Frank Moser, Vizepräsident für die Sportwagen-Baureihen 718 und 911, erklärte laut The Drive, er habe den Hyundai Ioniq 5 N mehrfach gefahren und bezeichnete das Erlebnis als augenöffnend für die Marke. Auch GT-Fahrzeuge-Chef Andreas Preuninger zeigte sich beeindruckt.

Moser schilderte, wie er gemeinsam mit Preuninger im Ioniq 5 N unterwegs war. Zunächst skeptisch gegenüber Elektroautos, reagierte Preuninger mit Überraschung, als Moser den „N-Grin-Boost“ aktivierte. Laut Moser hat Hyundai „etwas wirklich Beeindruckendes gemacht“. Der Ioniq 5 N liefert im Grin-Boost-Modus 478 kW/650 PS und 770 Nm, beschleunigt in 3,4 Sekunden auf 100 km/h und erreicht 260 km/h. Funktionen wie das simulierte Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe und künstliche Fahrgeräusche verstärkten den Eindruck für die Porsche-Männer.

Auf die Frage, ob Porsche von diesen Konzepten lernen wolle, bestätigte Moser, „das ist der Weg“, betonte aber, dass alles abschaltbar sein müsse. Fahrer sollten frei zwischen Stille und virtuellen Klängen eines Sechszylinders samt künstlicher Gangwechsel wählen können. Dies zeichne die Entwicklungsrichtung für die kommenden Jahre vor.

Porsche analysiere grundsätzlich andere Marken, erklärte Moser, was schließlich zur intensiven Bewertung des Ioniq 5 N geführt habe. Das Fahrzeug sei gerade wegen seiner Klang- und Schaltsimulation ein wichtiger Referenzpunkt geworden.

Der elektrische Porsche 718 soll Anfang 2027 erscheinen. Zwar falle das Modell etwas schwerer aus als sein benzinbetriebenes Pendant, doch Porsche arbeite stark an der Gewichtsreduzierung, so Moser. Er betonte: „Für ein Elektroauto ist es ein wirklich leichtes Auto“, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Es wird erwartet, dass Porsche neben der neuen Generation von Boxster und Cayman mit reinem Elektroantrieb noch für einige Zeit die bisherigen Modelle mit Verbrennungsmotor anbieten wird. Die Stuttgarter haben ihre einst ambitionierte E-Auto-Strategie wegen der nicht ausreichend vorhandenen Nachfrage gebremst. Die Sportwagenmarke wird nun wieder länger und weitere Verbrennerfahrzeuge verkaufen.