BMW zeigt neuen i3 mit bis zu 900 Kilometer Reichweite

BMW stellt den ersten international angebotenen vollelektrischen 3er vor. Der neue i3 schärfte den vertrauten Charakter der Baureihe durch weitere, einzigartige Eigenschaften, so die Bayern. Als zweites Modell der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ verkörpere der 4,76 Meter lange Wagen „den technologischen Weitsprung in eine neue Ära“.

Der Vollstromer startet als i3 50 xDrive, der jeweils eine E-Maschine an der Vorder- und an der Hinterachse besitzt. Die dadurch erzeugte Systemleistung beträgt 345 kW/469 PS, das maximale Drehmoment liegt bei 645 Nm. „Die hocheffiziente BMW eDrive Technologie der 6. Generation sorgt gemeinsam mit dem neuen BMW Panoramic iDrive und dem Heart of Joy für Freude am Fahren auf einem noch nie erlebten Niveau“, heißt es. „Mit BMW Symbiotic Drive tritt auch das assistierte Fahrerlebnis in eine neue Ära ein. Zudem steht der BMW i3 für die moderne Interpretation der typischen gestalterischen Merkmale einer BMW Limousine.“

Außen zeigt der kommende i3 die neue Designsprache der Premiummarke. Charakteristische Elemente der Mittelklasselimousine sind der lange Radstand, das nach hinten gezogene Greenhouse und die kurzen Überhänge. BMW-Niere und Doppelscheinwerfer verschmelzen vorn als Lichtsignatur zu einer Einheit. „Auch das Heck mit den stark horizontal ausgerichteten Heckleuchten unterstreicht Präzision und technischen Fortschritt“, so die Designer. „Die prominent hervorgehobenen Radhäuser betonen den sportlich breiten Stand des neuen BMW i3.“

Das Interieur nutze mit hohem Raumkomfort alle Möglichkeiten des konsequent auf Elektromobilität ausgerichteten Fahrzeugkonzepts, heißt es weiter. „Zugleich steht der Innenraum für fahrerorientierte Sportlichkeit. Das neue BMW Panoramic iDrive prägt nicht nur den zeitgemäßen und einladenden Innenraum, sondern sorgt zugleich für eine neue Dimension der BMW typischen Fahrerorientierung.“

Der neue i3 setzt laut BMW Maßstäbe bei Sportlichkeit und Fahrfreude. Er nutze bisher unerreichte Potenziale der Elektromobilität und begeistere durch ein besonders präzises, müheloses und souveränes Fahrverhalten. Der Hochleistungsrechner Heart of Joy präge das Fahrerlebnis des i3. Er arbeite zehnmal schneller als bisherige Systeme. Gemeinsam mit drei weiteren „Superbrain“-Hochleistungsrechnern bilde das Heart of Joy das Zentrum der neuen Software- und Elektronik-Architektur.

Die Reichweite des neuen i3 beträgt gemäß WLTP-Norm bis zu 900 Kilometer. DC-Ladeleistungen von bis zu 400 kW sorgen für verkürzte Ladezeiten. Am Gleichstrom-Schnelllader kann so Energie für bis zu 400 Kilometer in zehn Minuten nachgeladen werden. Am Wechselstrom-Lader (AC) sind bis zu 22 kW möglich.

BMWs eDrive-Technologie der 6. Generation umfasst laut dem Unternehmen „hocheffiziente“ Elektromotoren, 800-Volt-Technologie und neue Hochvoltbatterien mit neuen Rundzellen. Die angewendete Cell-to-Pack-Bauweise ermögliche hohe Energiedichten auf Pack-Level und eine flachere Hochvoltbatterie. Der neue i3 verfüge daneben über die bidirektionalen Ladefunktionen Vehicle-to-Load, Vehicle-to Home und Vehicle-to-Grid.

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Der neue i3 entsteht im BMW-Group-Werk München. Ab August 2026 soll in dem Stammwerk die Produktion starten. Die ersten Auslieferungen sollen im Herbst dieses Jahres beginnen. Ein Jahr später soll am Standort München die Umstellung des Produktionsportfolios auf ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge der Neuen Klasse folgen.

Mehr zum neuen i3, darunter den Preis, wird der Hersteller erst später veröffentlichen. Zur Einordnung: Das schon bestellbare erste Modell der Neuen Klasse, das mittelgroße SUV iX3, kostet hierzulande in der Variante 50 xDrive ab 70.900 Euro. Der aktuelle 3er als Plug-in-Hybrid wird für knapp 63.500 Euro verkauft. Dazwischen dürfte sich der neue i3 einordnen.