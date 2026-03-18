BMW zeigt neuen i3 mit bis zu 900 Kilometer Reichweite

BMW stellt den ersten international angebotenen vollelektrischen 3er vor. Der neue i3 schärfte den vertrauten Charakter der Baureihe durch weitere, einzigartige Eigenschaften, so die Bayern. Als zweites Modell der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ verkörpere der 4,76 Meter lange Wagen „den technologischen Weitsprung in eine neue Ära“.
Der Vollstromer startet als i3 50 xDrive, der jeweils eine E-Maschine an der Vorder- und an der Hinterachse besitzt. Die dadurch erzeugte Systemleistung beträgt 345 kW/469 PS, das maximale Drehmoment liegt bei 645 Nm. „Die hocheffiziente BMW eDrive Technologie der 6. Generation sorgt gemeinsam mit dem neuen BMW Panoramic iDrive und dem Heart of Joy für Freude am Fahren auf einem noch nie erlebten Niveau“, heißt es. „Mit BMW Symbiotic Drive tritt auch das assistierte Fahrerlebnis in eine neue Ära ein. Zudem steht der BMW i3 für die moderne Interpretation der typischen gestalterischen Merkmale einer BMW Limousine.“
Außen zeigt der kommende i3 die neue Designsprache der Premiummarke. Charakteristische Elemente der Mittelklasselimousine sind der lange Radstand, das nach hinten gezogene Greenhouse und die kurzen Überhänge. BMW-Niere und Doppelscheinwerfer verschmelzen vorn als Lichtsignatur zu einer Einheit. „Auch das Heck mit den stark horizontal ausgerichteten Heckleuchten unterstreicht Präzision und technischen Fortschritt“, so die Designer. „Die prominent hervorgehobenen Radhäuser betonen den sportlich breiten Stand des neuen BMW i3.“
Das Interieur nutze mit hohem Raumkomfort alle Möglichkeiten des konsequent auf Elektromobilität ausgerichteten Fahrzeugkonzepts, heißt es weiter. „Zugleich steht der Innenraum für fahrerorientierte Sportlichkeit. Das neue BMW Panoramic iDrive prägt nicht nur den zeitgemäßen und einladenden Innenraum, sondern sorgt zugleich für eine neue Dimension der BMW typischen Fahrerorientierung.“
Der neue i3 setzt laut BMW Maßstäbe bei Sportlichkeit und Fahrfreude. Er nutze bisher unerreichte Potenziale der Elektromobilität und begeistere durch ein besonders präzises, müheloses und souveränes Fahrverhalten. Der Hochleistungsrechner Heart of Joy präge das Fahrerlebnis des i3. Er arbeite zehnmal schneller als bisherige Systeme. Gemeinsam mit drei weiteren „Superbrain“-Hochleistungsrechnern bilde das Heart of Joy das Zentrum der neuen Software- und Elektronik-Architektur.
Die Reichweite des neuen i3 beträgt gemäß WLTP-Norm bis zu 900 Kilometer. DC-Ladeleistungen von bis zu 400 kW sorgen für verkürzte Ladezeiten. Am Gleichstrom-Schnelllader kann so Energie für bis zu 400 Kilometer in zehn Minuten nachgeladen werden. Am Wechselstrom-Lader (AC) sind bis zu 22 kW möglich.
BMWs eDrive-Technologie der 6. Generation umfasst laut dem Unternehmen „hocheffiziente“ Elektromotoren, 800-Volt-Technologie und neue Hochvoltbatterien mit neuen Rundzellen. Die angewendete Cell-to-Pack-Bauweise ermögliche hohe Energiedichten auf Pack-Level und eine flachere Hochvoltbatterie. Der neue i3 verfüge daneben über die bidirektionalen Ladefunktionen Vehicle-to-Load, Vehicle-to Home und Vehicle-to-Grid.
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Der neue i3 entsteht im BMW-Group-Werk München. Ab August 2026 soll in dem Stammwerk die Produktion starten. Die ersten Auslieferungen sollen im Herbst dieses Jahres beginnen. Ein Jahr später soll am Standort München die Umstellung des Produktionsportfolios auf ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge der Neuen Klasse folgen.
Mehr zum neuen i3, darunter den Preis, wird der Hersteller erst später veröffentlichen. Zur Einordnung: Das schon bestellbare erste Modell der Neuen Klasse, das mittelgroße SUV iX3, kostet hierzulande in der Variante 50 xDrive ab 70.900 Euro. Der aktuelle 3er als Plug-in-Hybrid wird für knapp 63.500 Euro verkauft. Dazwischen dürfte sich der neue i3 einordnen.
Kommentare
M. meint
Mal eine Korrektur vorneweg:
„Das schon bestellbare erste Modell der Neuen Klasse, das mittelgroße SUV iX3, kostet hierzulande in der Variante 50 xDrive ab 74.700 Euro.“
Eben nochmal geschaut, die Info ist falsch, es sind noch immer 70.900 €.
Zum i3: mir gefällt er. Ich ‚befürchte‘ nur, dass das beriets der ‚M-Look‘ ist.
Und ja, von vorne braucht es etwas Zeit. Das war bei BMW aber noch nie anders – wenigstens für mich. Und ich finde auch nicht, dass er zu weit von der Studie weg ist – dass man die selten genau trifft, ist meistens so, und nach den ganzen Erlkönigfotos kann das auch nicht mehr überraschen…
Die Reichweite ist top. Das sind knapp 12% mehr als beim iX3, da sind (mit Verstand gefahrene, nicht mit Bleifuß, das sollte klar sein) Autobahnetappen von über 500 km immer drin. Für „zivilere“ Versionen ist sogar noch mehr drin, weil eigentlich kein Mensch 469 PS in einem daily driver braucht. Die will man vielleicht, aber brauchen? Und wie viele Menschen brauchen AWD wirklich?
Und wer mokiert, die Batterie sei zu groß, und „niemand“ braucht diese Reichweite: es kommt ja noch eine kleinere Batterie.
Schade nur, dass das Auto noch gar nicht bestellbar ist.
Redaktion meint
Danke für den Hinweis, im Konfigurator war ein Zusatzpaket aktiviert – aktualisiert!
VG | ecomento.de
Paule meint
Nur mal für mich zum Verständnis: die 900 km WLTP gelten definitiv für den Allrad, richtig?
Habe das Gefühl, in den Kommentaren wird ein 469 PS i3 50 xDrive mit WLTP 900 km , 109kWh Akku, alles drin, für 64k€ gefeiert.
So würde ich ihn nehmen.
Hab eher die Vermutung, das passt so nicht zusammen.
Mäx meint
Definitiv bestätigt wurde das nicht.
Ich würde es aber mal so sehen.
Der iX3 50xDrive hat max. 800km, 12,5% weniger Verbrauch um auf 900km zu kommen traue ich der Limousine durchaus zu.
Also ja, sehr wahrscheinlich gibt es hier den 469 PS i3 50 xDrive mit WLTP 900 km.
Der Preis wird sich am iX3 orientieren und etwas drunter liegen, sagen wir mal so ab 66k Liste. 7% Rabatt wäre man bei ab 61k; Ausstattung ebenfalls am iX3 orientiert wäre man für Vollausstattung bei ca. 70k (dann aber auch keine 900km sondern so 850km)
M. meint
Lt. BMW Website gilt die Angabe für den 50 xDrive, als vorläufige Angabe. Finale Daten natürlich erst mit der Homologation.
Aber das wird man vorab getestet haben, also weder nach oben noch nach unten weit davon abweichen.
MrBlueEyes meint
Wahrscheinlich werden nur die 50er Varianten aufwärts den großen Akku bekommen… anscheinend soll noch ein RWD 50er kommen, bei dem aber auch nicht bekannt ist, welcher Akku… die kleineren Varianten vermute ich auch mit kleinerem Akku (dann 82,6 KWh)…
Der Preis für den i3 50 xDrive bleibt natürlich das Spannendste… aber da noch sehr viele Varianten unterhalb kommen sollen, wird der eventuell zumindest kein „Schnäppchen“… so wie bei der C-Klasse EQ 400 sicher auch nicht…
Aber unterhalb den 70.900€ des iX3 50 xDrive wird es sicherlich sein….
eBikerin meint
Was ich mich wieder fragen muss, obwohl es klar war, dass es so kommt: warum wieder so ein hingeklatschtes Tablett? Die Lösung im i4/5/7 finde ich da um Welten schöner und viel besser integriert. Die paar Euro für das breite Display können ja nicht der Grund sein.
David meint
Warum musst du dich das fragen? Hättest du ihn bestellt, wenn das nicht so wäre und bestellst ihn jetzt nicht, weil das so ist? Natürlich nicht. Die Frage ist doch ausschließlich, ob es dem echten Kunden gefällt. Oder wenn es ihm nicht gefällt, zumindest zu wenig störend ist, dass man damit gut leben kann. Ich denke, diese Antwort ist in Car Clinicen lange beantwortet worden.
EVrules meint
Die Antwort in den „Clinic Tests“ (Design-Review im erweiterten Kreis) ist auch für bspw. für den BMW XM, die Mercedes R-Klasse, EQE und EQS durchgeführt und mit „genehmigt“ abgeschlossen worden.
Dass das so ist, ist noch lange kein Garant dafür, dass die Ergebnisse auch bei der Kundschaft „gut“ ankamen.
Auch ich, der eben einen Dienstwagen der Klasse CLA, i3, i4, etc. entscheiden kann, ist vom Interieur des i3 absolut NICHT(!) angetan.
Auch der CLA hat ein fürchterlich billig-wirkendes Interieur – da scheint der ID.Polo (VW tut gut an Andreas Mindt derzeit) sogar hochwertiger im direkten Vergleich.
Die Entscheidungen der „Clinic Tests“ sind oftmals und überdeutlich kostenseitig motiviert, im Sinne „was ist das günstigste, gerade noch akzeptierte“ – wir brauchen und da keiner Illusion hinzugeben, nach „Leidenschaft“ und „Premium“ bei Entscheidungsprozessen im Automotiv-Umfeld!
David – lieber auf die Aussagen, als auf User eingehen!
M. meint
Ich dachte, das hätten alle inzwischen durch. Die i4 Lösung funktioniert doch gar nicht mit dem „panoramic vision“, und dass dieses nach links geneigte Display besonders günstig ist, glaube ich auch nicht. Zumal die andere Techniknauch nicht umsonst ist. „Billiger ist bestimmt nicht der Grund.
Die meisten Tester… und damit die meisten Menschen… kommen gut damit klar, dass der Hügel vor der Nase weg ist. Entscheinend ist, dass die Infos, die immer dort zu finden waren, auch jetzt noch in der Sichtachse zu finden sind.
Andi EE meint
Das ist ja klar wieso, das ergibt sich aus der Ergonomie (Arm, Finger, Bedienung / Sitzposition, Augenabstand). Das Display kann ja nicht irgendwo sein, wo es am besten einzubauen ist. Das Display muss dort sein, wo es am besten zu bedienen ist. Und auf angenehmer Höhe sein, damit man nicht stark nach unten schauen muss und dann der Blick völlig weg vom Verkehr ist, aber auch nicht frontal, da dort die Sicht frei auf Straße und Verkehr sein muss.
Das ergibt dann zwangsläufig diese Position, die man nur freistehend und nicht einbauend, erreichen kann. Das Mausekino hinter dem Lenkrad kann man halt nicht touchen, dort kann man maximal was anzeigen, deshalb ist diese Position nur für das Anzeigen nutzbar / Eingaben sind dort nicht möglich.
Die Position ist alternativlos, alle die davon abweichen, büssen mit gewaltigen Penaltys in der Ergonomie, wenig Bildschirmhöhe, viel zu tief liegenden Touch-Bedienungen. Diese schmalen Bildschirmschlitze benötigen dann eine zu grosse Verschachtelungstiefe der Menüs (man kann die Textgrösse nicht beliebig verkleinern / Smartphone, weil der Augenabstand gegeben ist) und viel zu kleine, flachenformatige Kartendarstellungen.
McGybrush meint
Das Tablet und das Panoramic Display sind um
Welten einzigartiger als das im i4 Gebogene Display was einfach nur 2x 08/15 Rechteckige seperate Displays sind.
In der Tat sehr schick… gewesen. Aber das Panoramic Display ist ein Meisterwerk. Das sieht in Echt so unfassbar geil aus. Auf Bildern kommt das nur nicht so rüber.
eBikerin meint
„Das sieht in Echt so unfassbar geil aus. Auf Bildern kommt das nur nicht so rüber.“
Ich muss natürlich zugeben, dass ich es im realen leben nur aus dem 7ner kenne, und da fand ich dass das Display super schick aussah.
Panoramic View hab ich real noch nicht gesehen, daher orientiere ich mich an Bildern. Aber auch da sollte ich es wissen, dass BMW nicht gerade ein Meister in Pressebildern ist. Als ich den 7ner von meinem Nachbarn das erste mal gesehen habe, hab ich mir nur gedacht: der sieht ja gar nicht so sche… wie auf den Bildern aus ;-)
Andi EE meint
Tja, was soll man davon halten … 109kWh für so ein Fahrzeug ist jenseits jeglicher Vernunft / macht das Fahrzeug nur unnötig teuer und schwer. Paar Sachen sind von aussen gut, andere find ich nicht gelungen. Das Heck gefällt mir nicht, komische Ansammlung von Formen / Facetten.
Die Interpretation der Niere an der Front ist wieder ein Bruch zum neuen SUV. Einfach mal aufs Negativ der Form schauen / die Umgebungsfläche (abgezogen von Niere und Scheinwerfer), ergibt im Blechkleid auch keine schöne Form. Transformer-like … um dann an der Seite in einem vergleichsweise braven Blechkleid zu verlaufen (dort ist es gefällig). Das hat meiner Meinung nach, kein Potenzial zum Bestseller. Es wirkt aufwändig / kein Bestreben zu erkennen, es mal reduziert, einfach und chic zu machen. Zu viel Effekthascherei, die nach spätestens 2 Jahren overdesignt wirkt. Aber ja, vielleicht wirkt es im Video besser.
eBikerin meint
„Die Interpretation der Niere an der Front ist wieder ein Bruch zum neuen SUV“
Genau das gefällt mir am besten. Ich finde die Front und die „schräg-von-vorne“ Ansicht super gelungen.
„Das hat meiner Meinung nach, kein Potenzial zum Bestseller. “
Bin ich nicht deiner Meinung. Ich denke er sieht genau so aus, wie ein typischer BMW 3er Kunde sich einen neuen 3er vorstellt. Aber da zitiere ich mal den lieben Thorsten:
Time will tell ;-)
Mäx meint
Es ist doch nur eine Version des Fahrzeugs.
Kleine Packs kommen noch (40 und 40xDrive), vermutet werden ca. 83kWh.
Wer meint er braucht 900km WLTP, kann sie kaufen.
Keiner zwingt einen genau diese Version zu kaufen, außer er braucht genau jetzt einen i3.
MrBlueEyes meint
„109kWh für so ein Fahrzeug ist jenseits jeglicher Vernunft“
Aber halt auch nur, weil Tesla das nicht kann, richtig? …ansonsten wäre das natürlich ein Beweis überragender Überlegenheit von Tesla…
„Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt…“
Andi EE meint
Nein, weil es so viel teurer wird. Nicht jedes Land hat gepamperte Dienstwagenflotten, wo man dieses Preisgefüge mit hohem Volumen absetzen kann. Der Weg, immer alles teurer zu machen, macht keinen Sinn.
MrBlueEyes meint
Gibt genügend solvente BMW-Kunden… das sollte nicht das Problem sein… war es bei dem bisherigen Preisgefüge ja auch nicht….
Es kommen ja auch noch kleinere Varianten mit kleinerem Akku für den kleineren Geldbeutel….
Bob meint
Das Konzept verschiedener Akkugrößen kennst Du doch auch von Tesla.
M. meint
Doch, jedes Land hat „gepamperte Dienstwagenflotten“, nur mit mal mehr, mal weniger abweichenden Anteilen am Markt.
Diese fixe Idee, sowas gäbe es nur hier, und andere würden sowas nicht kenne, stirbt aber wohl nie.
eBikerin meint
Andi: BMW war nach der Isetta nie mehr ein Hersteller für jedes Land und jeden Geldbeutel. Trotzdem ist BMW damit sehr gut gefahren.
Und ich denke, dass der typische BMW Fahrer auch kein „billiges“ Auto will – sonst würde er nen Dacia kaufen.
McGybrush meint
35kWh Akku
200km Reichweite
1000 Ladezyklen
180.000km = 80% Akku
In der Zweitverwertung braucht es 3 alte Fahrzeuge um 105kWh in einem Batteriepack Second Life zu verwerten.
109kWh Akku
600km Reichweite
1000Ladezyklen
540.000km = 80% Akku
Bei Identischer Alterung.
Jetzt habe ich 1 Auto was 3x so weit fährt ohne den Akku ersetzen zu „wollen“ bzw „müssen“.
Ich habe bei mir Auf Arbeit Hybride die bei 45.000 Gesammtfaheistung / 15.000km davon elektrisch die schon bei 92% – 90% Akku sind.
Je kleiner der Akku um so schneller kannst den auch ausmustern.
Wenns nach mir ginge, gerne 150kWh rein.
BMW‘s 109kWh Akku wiegt 600kg
Der Akku von meinem Model 3 mit 74kWh wiegt auch 600kg.
Welcher Akku ist nun Umweltschädlicher. Der mit 600kg oder der mit 600kg?
Beim Verbrenner habe ich auf 15 Jahre etwa 40.000kg Rohstoffe verbrannt. Da ist ein Akku mit 600kg oder 800kg sowas von die bessere Option.
Und es soll ja noch einer Version mit kleineren Akku kommen.
Ich als Laternenparker will mindestens diese Reichweite. Weil Laden einfach nervt im Alltag. Auf Langstrecke würden mir auch 60kW reichen. Weil ich nutze ja nur 80% bis 20%. Also ich hab im Alltag ja nicht die 108kWh zur verfügung ohne mein Akku leer/vollgeladen zu schrotten.
China Kurier meint
Schöne Kopie vom Original, doppelt so teuer ;-)
PS: Ich nehme auch an, das die Heck Lucke jetzt hoffähig wird!
eBikerin meint
Und was genau soll da das Orginal sein?
Andi EE meint
Ist ja bekanntlich ein Ausschlusskriterium, oder gilt es für diese Marke nicht?
M. meint
Bin echt gespannt, was du als „Original“ identifiziert hast.
Bei dem Nick müsste es was aus China sein, aber diese Floskel verlangt eigentlich nach was aus Texas.
eBikerin meint
Ich denke ich weiss es – wenn man das Design so anschaut, dann ist logischerweise der G50 das Orginal und der i3 eine designtechnische Weiterentwicklung – und eben elektrisch. Denke genau das hat er gemeint.
Das Auto aus Texas kann er nicht meinen, denn alles was die gemeinsam haben sind 4 Räder und dass sie beide keine SUV sind.
Gasbremse meint
Das ist der neue Maßstab, an dem sich ab sofort BEV zu orientieren haben.
Alles bisherige irgendwie kalter Kaffee.
Klar, sicher vergleichsweise teuer und nicht für jeden erreichbar. Aber die reine Ingenieurleistung ist Benchmark.
Zumindest in diesem Preissegment.
Haubentaucher meint
Was genau ist hier die Ingenieursleistung? Viel Akku einbauen? Das ist doch wie bei den Rechnern, wo man unterschiedliche Prozessoren und RAM einbaut. Viel Aufwand (Kosten>Preis) heißt oft viel Leistung. Wo soll da die Kunst sein?.
M. meint
Viel Reichweite aus viel Akku machen. Auch real, nicht nur in Broschüren. Und das ganze 5-stellig statt 6-stellig.
Wenig Reichweite mit viel Akku für viel mehr Geld gab es halt schon. 🤷
Aber es hat niemand Applaus von dir erwartet. Wirklich nicht.
Maoodaa meint
Nicht schlecht BMW, nicht schlecht! Geht doch! Die 900 KM haben mich jetzt doch etwas umgehauen, da verzeiht man auch das aalglatte Heck.
Aztasu meint
Model 3 LR AWD kostet einfach 50.000€ und bietet 718km auf 18Zoll. Ladedauer beträgt 32 Minuten. BMW i3 XDrive 50 hat 900km WLTP auf 18Zoll, Ladedauer beträgt 20 Minuten (wer auch nur minimal über der vollen Zahl ist muss offiziell aufrunden, daher die offiziellen 21 Minuten). Panoramic Vision ist immer Serie im BMW. Preis: Wahrscheinlich 64k. Macht 28% Aufpreis für technische Daten die auch 28% besser sind. Die Marke BMW, das bessere Platzangebot, gibt es kostenlos obendrauf. Tesla war immer teuer für das was sie angeboten haben. Verstehen tun das nach wie vor nicht alle…
South meint
BMW macht an sich viel richtig, trotzdem ist der Reichweiten Hype ein Witz und der Preis saftig. Klar, wer lange, schwere Anhänger ziehen muss oder dem langes schnellen Fahren wichtig ist und natürlich wer es einfach haben will, für den ist das was.
Wer nachdenkt kommt aber schnell drauf, dass Allradantrieb ordentlich Reichweite frisst und ein unnötig großer Accu teuer und vorallem auch schwer ist, was mit Sportlichkeit nix zu tun hat.
Der i3 ist aber trotzdem das Auto, auf das der Markt schlicht gewartet hat, ein gute windschnittige Limousine mit guter Reichweite. Für mich kommt er leider zu spät, ich habe mein Auto letzte Woche gekauft…. und wenn er erst jenseits der 60T anfängt wäre er mir auch für die Klasse viel zu teuer gewesen… aber hey, der eine oder andere kann vielleicht auf eine sinnvolle Variante auch warten…
Deswegen. Leider nichts für mich geworden, trotzdem Good Luck… BMW hats zumindest verstanden…
Aztasu meint
Das Model 3 LR Allrad sieht dagegen bei den technischen Daten und bei der Innenausstattung und den technischen Funktionen aus wie ein Model von vor 5 Jahren, was es ja auch anhand dieser Fakten ist. Unfassbar veralteter Schrott den Tesla da verkauft. Aber es gibt immer noch Verblendete Fanboys und Naive Erstkäufer die meinen Tesla hätte eine gute Preis-Leistung. Lol.
Gunnar meint
Hammer Teil. RIP German Reichweitenangst.
ap500 meint
@Gunnar na endlich verstehst du die Anderen.
Ab einem 100er Akku hat niemand etwas gegen ein Eauto wenn der Preis passt.
Oder bist du der Meinung die Leute können ein Eauto mit 100er Akku nicht bedienen?
Gernot meint
Damit ist wahr geworden, was viele befürchtet haben: Mit der Studie Vision Neue Klasse hat das Auto nichts mehr gemeinsam. Statt der glatten Front gibt es eine gewohnt zerklüftete Front. Statt glattem Heck ein traditionell zerklüftetes Heck. Die LED-Niere ist gruselig. An der Seite gibt es beim Blech die traditionellen Rundungen statt glatter ruhiger Flächen mit paar harten Kanten.
Wo die Studie Vision Neue Klasse lean, pure und elegant aussieht, kommt der i3 im gewohnten biederen BMW-Look. In der Seitenansicht wirkt das Auto etwas plump, weil die Proportionen nicht stimmen. Das Blechkleid vom Boden bis zur Fensterlinie bzw. Motorhaube ist zu hoch für eine Limousine dieser Länge. Die Batterien erfordern eben 8-10 cm mehr Höhe. Bei der Studie Vision Neue Klasse hat man das optisch mit dem gleichen Mittel kaschiert, das auch Polestar zu diesem Zweck nutzt. Beim i3 jetzt leider nicht.
Das alles heißt natürlich nicht im Geringsten, dass diese Autos nicht technisch supertoll sein können und im Innenraum ist BMW überraschend nah an der Studie. Das Panoramic-Vision-Display-Band halte ich nach wie vor für eine exzellente Idee und erwarte, dass sich das zumindest auch bei höherpreisigen Modellen anderer Hersteller mittelfristig als Standard durchsetzt.
Aber insgesamt finde ich das sehr, sehr schade. Die Studie Vision Neue Klasse hatte eine ganz außergewöhnlich hohe Designqualität. Wäre das Serienmodell nah an der Studie, dann wäre es der erste BMW geworden, den ich in meinem Leben gekauft habe. So ist BMW weiter uninteressant für mich.
Bevor jetzt wieder der Unsinn kommt, dass Design reine Geschmackssache ist: Klares Nein. Auch bei Design gibt es eine handwerkliche Qualität. Es gibt Regeln, wie Flächen, Formen, deren Unterbrechungen, Farben, Akzente usw. wirken. Genau deshalb kann man Design auch 4 Jahre studieren, weil Design eben nicht „reine Geschmackssache“ ist. Die Studie Vision Neue Klasse war ein episch guter Entwurf. Ich sage nicht, dass dieses Auto nun ein total verhunztes Design ist, aber gegenüber dem, was die Studie vorgelegt hat, fällt es stark ab. Dass es irgendwelche Fancy-Leucht-Features und ähnliches aus Kostengründen nicht aus der Studie in die Serie schaffen, ist normal. BMW dürfte hier aber einfach der Mut verlassen haben, dass man mit einem so progressivem Auto zu große Teile der Kundschaft verschreckt. Deshalb ist es mehr ein Neuaufguss des langweiligen Designs der letzten Jahre geworden.
brainDotExe meint
Natürlich ist das Design Geschmackssache. Ich bin froh, dass sie die Studie noch entschärft haben und so für einen BMW stimmiges Design geschaffen haben.
Nur das Heck ist gewöhnungsbedürftig.
jm2c
Paule meint
Erinnere mich daran, wie andere BEVs dieser Bauform wegen dem winzigen Kofferraum-Loch als untauglich bewertet wurden. Nun, so schlimm inakzeptabel kann es offenbar nicht sein.
Akkugröße und Ladeleistung macht Appetit auf das Auto.
Envision meint
Öffnung durch höher angesetzte Heckscheibe sieht eigentlich ganz praktisch aus, bin da positiv überrascht, hoffe aber den Kombi zeigen sie auch bald.
brainDotExe meint
Gibt ja Alternativen im Hause BMW. Aktuell den i4 und zukünftig den i3 Touring.
MrBlueEyes meint
Na, wer hat´s vorausgesagt, dass der 900 Km WLTP schaffen kann? 😊
David meint
Jeder zweite hier im Kommentarbereich. Eher ist es ernüchternd, dass es keine 2 WD Version mit 1000 km gibt.
eBikerin meint
Die Hecktrieb Version kommt später, musst du halt noch warten. Ob die dann wirklich die 1000km knackt muss sich zeigen. Ist dann aber langsam wirklich nur noch ne Angabe fürs Schulhofquartett.
David meint
Für dich und mich. In der Realität eines bisherigen Vebrennerfahrers ist Reichweitenangst eine Diagnose und das Breitband-Antibiotikum dagegen ist eine große WLTP Reichweite. So simpel funktioniert das. Beides hat nichts damit zu tun, was im realen Alltag passieren würde.
eBikerin meint
„as Breitband-Antibiotikum dagegen ist eine große WLTP Reichweite“
Da hast du natürlich recht – so ein „1000km Reichweite“ Aufkleber zieht natürlich.
Allerdings gebe ich zu, dass mir unter einem A6-eTron mit der großen Batterie auch nix ins Haus käme. Der wäre für mich Reichweitentechnisch absolut ausreichend. Klar 200km mehr Reichweite sind nie verkehrt, weil man halt auf Fernreise flexibler ist, aber eine Kaufentscheidung A6 vs. i3 (eigentlich i5 aber den gibts noch nicht als neue Klasse) wäre es dann eher weniger
MrBlueEyes meint
„Jeder zweite hier im Kommentarbereich“
Ganz sicher – nicht 🤷♂️
M. meint
Die Fankurve aus Texas muss man natürlich ausklammern.
Ginge es nach der, rollt das Teil keinen Meter.
eBikerin meint
Eigentlich nichts neues, nur eine Bestätigung was alle irgendwie genau so vermutet haben.
Einzig interessante was bleibt ist der Preis
CJuser meint
Und es ist doch möglich eine Limousine mit hoher Reichweite und ohne ausufernde Abmessungen auf die Straße zu bringen. Der i3 hat „nur“ eine Länge von 4,76m. Top! Die C-Klasse EQ wird ja vermutlich gut 10cm länger ausfallen – und dabei eine geringere Reichweite und Akkukapazität haben.
Envision meint
Ja, finde das auch gut, Autos werden viel zu groß, der bleibt zumindest auf Niveau eines CLA und auch der Kofferraum hat für Stufenheck Limo eine wohl recht große Öffnung weil der etwas hochgezogen vor Heckscheibe, mal schauen wie der real und mit Konditionen im Firmen Leasing rüberkommt.
Justin Case meint
Hallelujah!