Polestar gibt neue Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 300 Millionen US-Dollar bekannt

Der schwedisch-chinesische Elektroautobauer Polestar hat eine neue Eigenkapital-Beteiligung in Höhe von 300 Millionen Dollar verkündet. Bei den neuen Investoren handelt es sich um einen größeren Kreis, dazu gehören die Crédit Agricole, Vida Finance, Innovator Limited und die Proximastar Holdings Company Limited. Wie sich die 300 Millionen US-Dollar an Eigenkapital-Beteiligungen auf die Geldgeber verteilen, wird nicht erklärt.

Die neuen Investoren haben parallel zur Eigenkapitalbeteiligung an Polestar jeweils eine Put-Optionsvereinbarung mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Geely Sweden Holdings AB abgeschlossen. Diese ermöglicht den Käufern „bei Bedarf in drei Jahren einen Ausstieg mit bestimmten Renditen“, heißt es.

Die Bedingungen ähneln den kürzlichen Eigenkapital-Finanzierungsvereinbarungen, die Polestar im Dezember 2025 und im Februar 2026 bekannt gegeben hatte. Damals hatte sich die Marke in einem Fall über ein Darlehen 600 Millionen Dollar von Mehrheitseigner Geely gesichert. Im anderen Fall wurden 400 Millionen Dollar bei Feathertop Funding Limited und der Standard Chartered Bank eingeworben.

Polestar baut weiter sein Modellangebot und den internationalen Vertrieb auf. Deshalb ist man bisher auch nicht profitabel und macht hohe Verluste. Man plane „die größte Modelloffensive in der Geschichte des Unternehmens“, wie das Unternehmen vor wenigen Wochen mitteilte. In den kommenden drei Jahren sollen vier neue Elektroautos auf den Markt kommen.

„In den letzten vier Monaten haben wir Maßnahmen ergriffen, um unsere Bilanz nachhaltig zu stärken und unsere Liquiditätslage zu verbessern, indem wir mit der anhaltenden Unterstützung von Geely Holding erfolgreich neues Eigenkapital in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar aufgenommen haben. Durch eine Reihe von jüngsten Eigenkapitalfinanzierungsrunden, an denen mehrere weltweit renommierte Finanzinstitute teilnahmen, haben wir unseren Streubesitz verbessert und unsere Aktionärsbasis verbreitert“, so Polestar-CEO Michael Lohscheller.