SPD will 500 Millionen Euro Förderung für E-Fahrzeuge in Bayern

Die SPD im Landtag will Bayerns Kommunen mit einem 500-Millionen-Euro-Förderprogramm beim Kauf von Elektrofahrzeugen unterstützen. „Batterie statt Tank, klimafreundliches Hightech statt Verbrenner-Nostalgie – wir wollen unsere Autobauer stärken im Wettstreit mit China“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Florian von Brunn, laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

„Wer sich krampfhaft an den Verbrenner klammert, gefährdet unsere Arbeitsplätze in der Autoindustrie“, wird von Brunn zitiert. Der Antrag der Partei sieht eine 50-prozentige Förderquote für den Ankauf kommunaler E-Fahrzeuge vor – egal ob es sich dabei um Bauhof-Fahrzeuge, Kehrmaschinen oder Dienstwagen handelt.

Bisher sind die Fuhrparks der bayerischen Kommunen von alter, klimaschädlicher Verbrenner-Technologie dominiert. Eine Umrüstung der Flotten ist vielen Kommunen aber zu teuer. Neben ihnen soll das Förderprogramm auch Unternehmen und Bildungs- sowie Forschungsinstitutionen mit Sitz in Bayern zugute kommen.

Die Stromer-Förderung ist Teil eines umfangreicheren Entwurfs der SPD für den Haushalt. Dafür sollen auch neue Schulden aufgenommen werden. Konkret geht es um eine durch die Lockerung der Schuldenbremse mögliche Nettokreditaufnahme von 1,166 Milliarden Euro für 2026 und 1,853 Milliarden für 2027.

„Das sichert Arbeitsplätze in der Automobilindustrie, verbessert die Luft in den Städten, hilft dem Klima und sorgt für eine moderne Flotte im Einsatz für unsere Bürgerinnen und Bürger“, so der haushaltspolitische Sprecher der SPD, Volkmar Halbleib. „Was also spricht dagegen – wenn nicht die Zuneigung mancher konservativer Politiker zu einer Technologie von gestern. Nostalgische Auspuff-Liebe sozusagen.“

Das Programm sei zudem nur für in Europa produzierte E-Autos angedacht, betonte Halbleib der dpa zufolge. Die chinesische Automobilindustrie werde nicht mit deutschem Steuergeld subventioniert.