Bentley geht auf Abstand von ehrgeizigen E-Auto-Plänen, Hybride stärker im Fokus

Bentley wollte fünf neue Elektro-Modelle bis 2035 einführen. Davon geht die britische Volkswagen-Tochter nun aber auf Abstand. Hintergrund ist laut AutoExpress die zuletzt gedämpfte Nachfrage nach mit Strom betriebenen Fahrzeugen.

Das für nächstes Jahr angekündigte Luxus-SUV mit Fokus auf den Einsatz im urbanen Raum soll demnach weiter kommen. Die weiteren geplanten vier Modelle auf einer neuen elektrischen Plattform von Porsche wurden aber wohl auf Eis gelegt.

Im Gespräch mit AutoExpress sagte Bentley-CEO Frank Walliser: „Wir müssen unsere gesamte Produktpalette und alle künftigen Angebote neu überdenken und neu kalkulieren. Wenn man unsere Planung mit der von vor zwei Jahren vergleicht, sieht sie völlig anders aus.“ Dazu gehört auch, dass die Konzernschwester Porsche ihre ambitionierten E-Auto-Pläne zurückgefahren und eine dafür geplante neue Plattform gestrichen hat.

Walliser zufolge bedeutet dies jedoch nicht, dass es in Zukunft keine neuen Elektromodelle geben wird. Die britische Marke habe lediglich die bisherige Entwicklungsarbeit abgeschrieben und müsse nun einen neuen Weg einschlagen. Kurzfristig wird man sich wieder stärker auf Hybridsysteme konzentrieren. Teilelektrische Modelle gehören bereits seit einiger Zeit zum Portfolio, kommen gut bei den Kunden an und lassen sich für strengere CO2-Vorgaben anpassen.

Mit Blick auf die Zukunft strebt Bentley laut dem Bericht an, einen größeren Teil seiner Entwicklungsprogramme aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Das soll dem Unternehmen mehr Flexibilität – und damit eine stärkere Differenzierung – gegenüber seinen Schwesterunternehmen innerhalb des Volkswagen-Konzerns verschaffen. Langfristig will man weiter auf E-Autos setzen.

„Wir beobachten die Entwicklung und Akzeptanz des Marktes für Elektrofahrzeuge sehr genau, insbesondere im oberen Segment. Das nächste Modell wird jedoch nicht vor 2030 auf den Markt kommen“, so CEO Walliser.

Erstes Bentley-Elektroauto wird 2026 vorgestellt

Zu seinem ersten Elektroauto hat Bentley im November Details präsentiert. Das Unternehmen veröffentlichte auch ein Foto, das die Form des Fahrzeugs unter einer Stoffabdeckung erahnen lässt. Erlkönigfotos ermöglichen einen weiteren Blick auf das in diesem Jahr Premiere feiernde Modell.

Wenn es auf den Markt kommt, wird das noch unbenannte neue Modell mit einer Länge von weniger als fünf Metern das kürzeste Bentley-SUV sein und unterhalb des Verbrenner-SUV Bentayga positioniert. Der CEO hat die Markteinführung des offiziell als „Luxus-Urban-SUV“ beschriebenen Elektroautos „gegen Ende 2026“ angekündigt. Die Auslieferungen sollen im folgenden Jahr beginnen.

Mit Porsche- und Audi-Modellen – teilt sich der kommende Bentley die Elektroauto-Architektur PPE (Premium Platform Electric). Technische Angaben wurden nicht veröffentlicht, erste Rückschlüsse lassen sich aber aus Porsches neuem großen SUV Cayenne Electric ziehen. Dieses wird mit Allradantrieb und zwei E-Motoren angeboten. Die Leistung beträgt bis zu 850 kW (1.156 PS). Eine 113-kWh-Batterie ermöglicht Reichweiten von bis zu 642 Kilometern nach WLTP-Norm.