Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
VW-Manager: "Vielleicht haben wir das Wachstum der E-Mobilität zu optimistisch bewertet"
So schnell, wie man vor ein paar Jahren gedacht habe, sei die E-Mobilität nicht gekommen, sagt Martin Sander, Vertriebsvorstand von VW Pkw. Mehr »
BMW zeigt neuen i3 mit bis zu 900 Kilometer Reichweite
BMW stellt den ersten international angebotenen vollelektrischen 3er vor. Die Mittelklasselimousine schafft bis zu 900 Kilometer pro Ladung. Mehr »
Audi bestätigt A2-Neuauflage als kompaktes Elektroauto
Im Rahmen der Vorstellung der Geschäftszahlen des Jahres 2025 kündigte Audi „im Kompaktsegment“ das neue Elektroauto-Modell A2 e-tron an. Mehr »
Studie: Ladeprozesse vieler E-Autos bleiben unzuverlässig
Die Schnittstelle zwischen E-Auto und Ladesäule bleibt laut Studie von EcoG störanfällig. Fortschritte gibt es bei Stabilität und Sicherheit. Mehr »
"China Speed": Warum chinesische Autohersteller schneller und günstiger sind
Chinesische Unternehmen in der Autoindustrie entwickeln 25–30 Prozent schneller und 20–30 Prozent günstiger, so Experten von Roland Berger. Mehr »
Greenpeace: "Die E-Mobilität wächst nicht linear, sondern exponentiell"
Der weltweite Markt für Elektromobilität entwickelt sich laut Greenpeace so rasant wie frühere Technologiesprünge in der Photovoltaik. Mehr »
Kia EV2 ab 26.600 Euro aus europäischer Produktion bestellbar
Kia hat die Preise und Ausstattungsdetails seines neuen elektrischen Einstiegsmodells EV2 bekannt gegeben. Los geht es bei 26.600 Euro. Mehr »
Mercedes A-Klasse erhält auf MMA-Plattform neue (Elektro-)Generation
Die Mercedes A-Klasse erhält nun doch einen Nachfolger. Dieser wird laut einem Bericht deutlich anders daherkommen als das bisherige Modell. Mehr »
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