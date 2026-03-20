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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

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Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

VW-Manager: "Vielleicht haben wir das Wachstum der E-Mobilität zu optimistisch bewertet"

VW-ID5 So schnell, wie man vor ein paar Jahren gedacht habe, sei die E-Mobilität nicht gekommen, sagt Martin Sander, Vertriebsvorstand von VW Pkw. Mehr »

BMW zeigt neuen i3 mit bis zu 900 Kilometer Reichweite

BMW-i3-2026-15 BMW stellt den ersten international angebotenen vollelektrischen 3er vor. Die Mittelklasselimousine schafft bis zu 900 Kilometer pro Ladung. Mehr »

Audi bestätigt A2-Neuauflage als kompaktes Elektroauto

Audi-A2-e-tron-2026-Teaser Im Rahmen der Vorstellung der Geschäftszahlen des Jahres 2025 kündigte Audi „im Kompaktsegment“ das neue Elektroauto-Modell A2 e-tron an. Mehr »

Studie: Ladeprozesse vieler E-Autos bleiben unzuverlässig

Die Schnittstelle zwischen E-Auto und Ladesäule bleibt laut Studie von EcoG störanfällig. Fortschritte gibt es bei Stabilität und Sicherheit. Mehr »

"China Speed": Warum chinesische Autohersteller schneller und günstiger sind

BYD-ATTO-3-EVO Chinesische Unternehmen in der Autoindustrie entwickeln 25–30 Prozent schneller und 20–30 Prozent günstiger, so Experten von Roland Berger. Mehr »

Greenpeace: "Die E-Mobilität wächst nicht linear, sondern exponentiell"

Tesla-Model-Y Der weltweite Markt für Elektromobilität entwickelt sich laut Greenpeace so rasant wie frühere Technologiesprünge in der Photovoltaik. Mehr »

Kia EV2 ab 26.600 Euro aus europäischer Produktion bestellbar

Kia hat die Preise und Ausstattungsdetails seines neuen elektrischen Einstiegsmodells EV2 bekannt gegeben. Los geht es bei 26.600 Euro. Mehr »

Mercedes A-Klasse erhält auf MMA-Plattform neue (Elektro-)Generation

Mercedes-A-Klasse-Plug-in-Hybrid Die Mercedes A-Klasse erhält nun doch einen Nachfolger. Dieser wird laut einem Bericht deutlich anders daherkommen als das bisherige Modell. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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