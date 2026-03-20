Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

So schnell, wie man vor ein paar Jahren gedacht habe, sei die E-Mobilität nicht gekommen, sagt Martin Sander, Vertriebsvorstand von VW Pkw. Mehr »

BMW stellt den ersten international angebotenen vollelektrischen 3er vor. Die Mittelklasselimousine schafft bis zu 900 Kilometer pro Ladung. Mehr »

Im Rahmen der Vorstellung der Geschäftszahlen des Jahres 2025 kündigte Audi „im Kompaktsegment“ das neue Elektroauto-Modell A2 e-tron an. Mehr »

Die Schnittstelle zwischen E-Auto und Ladesäule bleibt laut Studie von EcoG störanfällig. Fortschritte gibt es bei Stabilität und Sicherheit. Mehr »

Chinesische Unternehmen in der Autoindustrie entwickeln 25–30 Prozent schneller und 20–30 Prozent günstiger, so Experten von Roland Berger. Mehr »

Der weltweite Markt für Elektromobilität entwickelt sich laut Greenpeace so rasant wie frühere Technologiesprünge in der Photovoltaik. Mehr »

Kia hat die Preise und Ausstattungsdetails seines neuen elektrischen Einstiegsmodells EV2 bekannt gegeben. Los geht es bei 26.600 Euro. Mehr »

Die Mercedes A-Klasse erhält nun doch einen Nachfolger. Dieser wird laut einem Bericht deutlich anders daherkommen als das bisherige Modell. Mehr »