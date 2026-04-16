Ionity-Chef kritisiert Bürokratie und Debatte um Elektromobilität

Jeroen van Tilburg, CEO des europäischen Ladesäulenbetreibers Ionity, hat sich im Interview mit dem Tagesspiegel zur Debatte über Preise und Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland geäußert. Elektromobilität, so der Kontext, ist auf eine verlässliche und bezahlbare Ladeinfrastruktur angewiesen, doch hohe Preise und langsamer Ausbau sorgen regelmäßig für Kritik.

Ionity ist ein 2017 gegründetes Joint Venture der Automobilhersteller BMW, Mercedes, Volkswagen, Ford, Hyundai Motor Group sowie des Finanzinvestors BlackRock. Nach dem Fokus auf öffentlicher Schnellladeinfrastruktur an Autobahnen stehen nun verstärkt auch Stromtankstellen im urbanen Raum im Fokus des Netzausbaus.

Ionity-Chef Van Tilburg widerspricht der verbreiteten Wahrnehmung über zu hohe Ladepreise. „Die Menschen vergleichen den Strompreis unterwegs mit ihrem Haushaltsstrompreis, der natürlich deutlich niedriger liegt. Aber das ist so, als ob man den Preis für Leitungswasser mit dem für Mineralwasser in einem Rasthof vergleichen würde“, erklärt er. Zudem verweist er darauf, dass viele Kostenbestandteile – insbesondere Netzentgelte, Steuern und Abgaben – staatlich bestimmt seien und vom Unternehmen nicht beeinflusst werden könnten.

Gleichzeitig hebt er den Zeitvorteil des Schnellladens hervor. Während das Laden zu Hause viele Stunden dauere, ermögliche Ionity deutlich kürzere Ladezeiten. Zudem relativiert er die öffentliche Wahrnehmung hoher Preise: „Die mehr als 80 Cent pro Kilowattstunde werden für Schlagzeilen genutzt, aber Studien zeigen, dass 83 Prozent der E-Auto-Fahrer in Deutschland noch nie oder sehr selten so viel gezahlt haben.“

Als zentrale Voraussetzung für sinkende Preise nennt van Tilburg einen schnelleren Hochlauf der Elektromobilität. Mehr Fahrzeuge würden die Fixkosten besser verteilen. In Deutschland werde dies jedoch durch komplexe Regulierung ausgebremst. Genehmigungsprozesse und Netzanschlüsse dauerten deutlich länger als in anderen Ländern, wodurch sich Projekte verzögerten.

„Deutsche Bürokratie killt viel Zeit und Ressourcen“

Besonders kritisch sieht der Ionity-Boss die bürokratischen Hürden. Ladeparks könnten in anderen Ländern innerhalb weniger Monate entstehen, während es in Deutschland bis zu zwei Jahre dauere. Unterschiedliche Zuständigkeiten und fehlende Standardisierung erhöhten die Komplexität erheblich. Van Tilburg fordert daher vereinfachte Verfahren, bundesweite Standards und feste Fristen.

Trotz dieser Herausforderungen sieht sich Ionity auf Kurs. Bis 2030 plant das Unternehmen Investitionen von bis zu 600 Millionen Euro und den Ausbau auf 13.000 Ladepunkte. Ionity arbeitet eigener Aussage nach bereits profitabel, während ein Großteil der Schnellladeinfrastruktur in Europa noch nicht rentabel sei. Ein Grund dafür sei die geringe Auslastung: Statt der nötigen rund 100 Fahrzeuge pro Säule seien es derzeit etwa 60.

Kritik übt van Tilburg an der öffentlichen Debatte in Deutschland. Nicht das Ziel des „Verbrenner-Aus“ bis 2035 sei problematisch, sondern die Kommunikation darüber. Diese sorge für Verunsicherung bei Verbrauchern und bremse die Entwicklung. Ionity sei daher aus dem Autoverband VDA ausgetreten und lässt seine Positionen nun über einen anderen Verband vertreten.

Technologisch zeigt sich van Tilburg optimistisch. Ionity arbeite an neuen Ladeleistungen, darunter Megawattladen mit bis zu 1000 Kilowatt. Erste Standorte existierten bereits, weitere seien geplant. Auch die bestehende Ladeinfrastruktur werde weiter ausgebaut. Für den Manager steht fest: „Die Zukunft ist um die Ecke.“