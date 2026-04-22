Volvo-Produktion des neuen Elektro-SUV EX60 angelaufen

Im schwedischen Volvo-Stammwerk Torslanda unweit von Göteborg ist die Produktion des vollelektrischen Mittelklasse-SUV EX60 angelaufen. Die ersten Fahrzeuge sollen im Frühsommer zu den Kunden rollen. Aufgrund der hohen Nachfrage hatte Volvo Cars vor Kurzem bekannt gegeben, die Fertigungskapazitäten für das laufende Jahr auszubauen.

Als erstes vollelektrisches Auto, das in Schweden entworfen und entwickelt worden sei und nun auch hier vom Band laufe, unterstreiche der EX60 das langfristige Engagement des schwedischen Premium-Automobilherstellers, heißt es. Man wolle das Heimatland als Zentrum für die Entwicklung und Herstellung von Premium-Elektroautos etablieren. Die angestrebten Produktionsziele deuteten darauf hin, dass sich der EX60 zu einem der wertmäßig größten Exportprodukte Schwedens entwickeln wird.

„Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen ebenso wie für Schweden, denn wir starten mit der Produktion der ersten Volvo EX60 für unsere Kunden“, sagte Håkan Samuelsson, CEO und Präsident von Volvo Cars. „Wir konzentrieren uns nun auf einen stetigen Hochlauf der Fertigung und stellen sicher, dass dieses bahnbrechende Fahrzeug in den kommenden Jahren ein profitabler Wachstumsmotor wird.“

Der EX60 erfreut sich Volvo zufolge bereits großer Nachfrage in Schlüsselmärkten wie Schweden und Deutschland. Auch die Vorbestellungen lägen in fast allen wichtigen europäischen Märkten deutlich über den internen Prognosen. „Angesichts der starken Auftragseingänge in Europa und des in den folgenden Wochen noch anstehenden Bestellstarts im US-amerikanischen und asiatischen Markt, hat Volvo Cars beschlossen, im Jahr 2026 mehr Volvo EX60 zu bauen als ursprünglich geplant“, erklärt das Unternehmen. Ziel sei es, das Werk in Torslanda diesen Sommer eine zusätzliche Woche lang in Betrieb zu halten, was ein Novum in der Unternehmensgeschichte wäre.

Für die Produktion des EX60 und weiterer Elektroautos der nächsten Generation wurde das Werk Torslanda in den vergangenen Jahren umfassend modernisiert. Volvo Cars hat eigenen Angaben zufolge rund zehn Milliarden SEK (rund 928,71 Mio. Euro) in die Fertigungsstätte investiert und so – neben einer modernisierten Lackiererei und Endmontage – auch das „Megacasting“-Verfahren und eine Batteriemontage am Standort eingeführt.

Der EX60 wurde zu Jahresbeginn vorgestellt und markiert laut Volvo einen Meilenstein in der Elektromobilität. Das vollelektrische Premium-Mittelklasse-SUV bietet eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern nach WLTP-Norm, die Schnellaufladung von 10 auf 80 Prozent dauert 16 Minuten. Preislich sei der neue EX60 mit dem meistverkauften Plug-in-Hybrid des Unternehmens, dem XC60, vergleichbar, betont Volvo.