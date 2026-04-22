Warum VW Design und Bedienung seiner E-Autos neu aufstellt

Volkswagen leitet nach eigenen Angaben einen grundlegenden Kurswechsel bei seinen Elektroautos ein. Der Konzern räumt ein, bei den ursprünglichen Modellen ID.3 und ID.4 falsch gelegen zu haben. Den Auftakt der neuen Phase soll der überarbeitete ID.3 Neo bilden, der vor wenigen Tagen vorgestellt wurde. Danach sollen in kurzer Folge der ID. Polo, der ID. Cross, der ID. Polo GTI und ein erneuerter ID.4 starten.

Markenchef Thomas Schäfer, seit 2022 im Amt, beschreibt laut AutoExpress die damalige Lage als Suche nach einer neuen Richtung. Rückblickend habe sich schnell gezeigt, wo es nicht funktionierte. „Es war für mich klar, dass wir gerade unseren Kern verlieren“, sagte er. Gemeint gewesen sei das, wofür Volkswagen stehe, und das besondere Volkswagen-Gefühl für Kunden, Fans und Teams.

Schäfer benennt mehrere Fehlentscheidungen beim Kompaktwagen ID.3 und dem Mittelklasse-SUV ID.4. Dazu zählten Exterieur-Designs, die aus seiner Sicht keine „echten Volkswagens“ gewesen seien, wenig intuitive Bedienelemente wie Klimaregler per Slider sowie eine Markenstrategie, die etablierte Namen und Erscheinungsbilder von Modellen wie Golf, Polo und Tiguan aufgegeben habe. Mit der neuen Generation der Elektroauto-Familie ID. solle das korrigiert werden.

Für diesen Kurswechsel habe Volkswagen auch intern seine Arbeitsweise verändert. Schäfer berichtet, das Management mit 600 Führungskräften zusammengebracht und sämtliche Zahlen und Probleme ohne Filter auf den Tisch gelegt zu haben. Statt Zurückhaltung habe es Applaus gegeben und die Reaktion, man schaue nun endlich an die richtigen Stellen. Nach etwa 1400 Tagen im Amt trete er nun mit einem starken Team und einem klaren Ziel auf. Man wolle wieder „echte Volkswagen-Modelle“ bauen, Autos, die den Geist der Marke tragen.

„Wir machen viele Kundenkliniken“

An dem Neuaufbau arbeitet Schäfer mit Entwicklungsvorstand Kai Grünitz zusammen. Grünitz, seit 30 Jahren im Unternehmen, stellt den früheren Führungsstil dem heutigen Vorgehen gegenüber. Die Unternehmens-Ikonen Ferdinand Piëch und Martin Winterkorn hätten ein Gespür dafür gehabt, was Kunden wollten. Er selbst setzt nach eigenen Worten nicht auf Intuition, sondern auf Kundenrückmeldungen. „Wir machen viele Kundenkliniken“, sagte er. Eine Kundenklinik ist ein Test mit ausgewählten Kunden, die geplante Fahrzeugideen und Funktionen begutachten und Rückmeldung geben.

Die Entwickler arbeiten demnach nun mit klaren Kundenprofilen und mit Listen möglicher Ausstattungsmerkmale, die Interessenten zur Rückmeldung vorgelegt werden. Dabei gehe es auch um Grundsatzfragen der Bedienung, etwa ob für Klima und Temperatur überhaupt Tasten nötig seien. Grünitz bezeichnet das als grundlegende Veränderung. Für die umstrittenen, smartphone-inspirierten Slider im ID.3 macht er den früheren Konzern- und Markenchef Herbert Diess verantwortlich. Wenn ein neuer Vorstandsvorsitzender eine solche Lösung verlange, werde ihr am Ende gefolgt. Genau das hätten Schäfer und er nun „dramatisch“ verändert, sagte der Entwicklungschef.

Auch gestalterisch sollte sich Volkswagen neu ausrichten. Schäfer übernahm zunächst Klaus Bischoff, den Gestalter der ursprünglichen ID.-Familie, als Designchef, doch die Zusammenarbeit verlief offenbar schwierig. In seinen ersten Designrunden habe Schäfer immer wieder gedacht: „Das ist nicht Volkswagen.“ Ende seines ersten Jahres holte er deshalb Andy Mindt von Bentley als neuen Leiter des Volkswagen-Markendesigns, der seit 2026 auch den Titel Leiter Volkswagen Group Design innehat.

Mindt begann unmittelbar nach seinem Wechsel mit der Arbeit und entwarf drei Monate später das als ID. 2all präsentierte Showcar eines kommenden elektrischen Kleinwagens. Schäfer beschreibt dessen Ansatz mit klar, zeitlos und selbstbewusst – das Auto solle auch nach zehn Jahren noch gut aussehen. Die Designlinie des ID. 2all, dessen Serienversion ID. Polo heißen wird, setzt auf eine Frontleiste mit freundlichem Gesicht, eine kräftige Haltung und klar gepresste Flächen.

Zugleich soll alles von Nutzbarkeit geprägt sein. Dazu gehört die Rückkehr von Außentürgriffen, die sich Schäfers zufolge auch mit vollen Einkaufstaschen gut greifen lassen. Für ihn sind intuitive Bedienung, Sympathie im Gebrauch, echte Tasten und unmittelbar verständliche Modellnamen Teil des neuen Ansatzes. Grünitz verknüpft diese Aufgabe auch persönlich mit Volkswagen: Sein Vater habe im Unternehmen gearbeitet und Generation um Generation des Golf betreut. Sein Team habe daher ein einfaches Ziel erhalten: Wenn die neuen Fahrzeuge 2026 vorgestellt werden, solle wieder Stolz über die positiven Rückmeldungen von Familien, Freunden, Kollegen und Kunden möglich sein.