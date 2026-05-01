Volvo Electric Tour geht ab Mai 2026 in die nächste Runde

Im Rahmen der „Volvo Electric Tour“ gastiert die schwedische Premium-Automobilmarke in den kommenden Wochen in fünf deutschen Großstädten. Verschiedene vollelektrische Modelle stehen vor Ort für Testfahrten bereit – vom kleinen EX30 Cross Country bis zu den größeren Pendants wie der Premium-Limousine ES90. Start- und Zielpunkt der Probefahrten ist jeweils das 25hours Hotel.

Los geht es am 9. Mai im Kölner „25hours The Circle“ (bis 17. Mai 2026). Die Volvo Electric Tour findet zudem in den Städten Hamburg, Frankfurt am Main, München und Berlin statt. Wer eines der Volvo-Elektroautos testen möchte, kann dieses vorab online buchen. Die Schlüsselabholung erfolgt am Volvo Counter in der Lobby des 25hours Hotels. Als Legitimation sind Ausweis und Führerschein erforderlich.

Die Testfahrten sind auf bis zu 90 Minuten ausgelegt und drei Ziele im näheren Umfeld sind in der Navigation voreingestellt. Im Anschluss erwartet die Probefahrer ein Drink und Snack an der Bar, im Café oder im Neni Restaurant des 25hours Hotels. „Die Volvo Experten stehen vor Ort auch für persönliche Gespräche parat, um sich über die Eindrücke und Erlebnisse auszutauschen“, so das Unternehmen.