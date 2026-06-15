Carwow-Umfrage: Neue E-Auto-Prämie bekannt, wirft aber noch Fragen auf

Die neue deutsche Elektroauto-Kaufprämie gilt ab Januar 2026 und kann seit Mai beantragt werden. Die Förderung stößt auf gestiegenes Bewusstsein in der Bevölkerung, das zeigt eine Umfrage des Online-Marktplatzes für den Kauf und Verkauf von Autos Carwow unter seinen Nutzern.

Doch trotz gestiegener Bekanntheit bleibt ein Teil der Interessenten unsicher – über ihre eigene Anspruchsberechtigung, die Vergabekriterien und die Reichweite der Förderung. „Die Ergebnisse legen nahe: Die Förderung wirkt zwar als Kaufanreiz, aber erst wenn Verbraucherinnen und Verbraucher besser informiert sind“, so Carwow.

Das Bewusstsein für die neue E-Auto-Förderung ist unter Carwow-Nutzern bereits weit verbreitet: Lediglich 7 Prozent geben an, bisher nichts davon gehört zu haben. Aber nur 51 Prozent kennen die Förderung gut und wissen, ob und wie sie sie persönlich betrifft. Knapp jede fünfte befragte Person ist unsicher, ob sie überhaupt anspruchsberechtigt ist. Weitere 23 Prozent kennen kaum Details. Mehr als die Hälfte der Interessenten navigiert also mit lückenhaftem Wissen durch ein Förderprogramm, das ihre Kaufentscheidung maßgeblich beeinflussen könnte.

Auf die Frage, wie verständlich die Vergabekriterien der Förderung – etwa Einkommensgrenzen oder Haushaltsgröße – empfunden werden, zeigt sich ein gemischtes Bild. 63 Prozent der Befragten finden die Kriterien eher oder sehr verständlich. 20 Prozent hingegen empfinden sie als eher oder sehr unverständlich, weitere 18 Prozent bewerten sie als weder verständlich noch unverständlich.

Knapp die Hälfte der Befragten (49 %) ist sich sicher, persönlich Anspruch auf die neue Förderung zu haben. Weitere 22 Prozent tendieren dazu, sind sich jedoch nicht vollständig sicher. Demgegenüber wissen 15 Prozent nicht, ob sie anspruchsberechtigt sind – und 14 Prozent gehen eher davon aus, keinen Anspruch zu haben, ohne dies mit Sicherheit sagen zu können.

Kaufentscheidung: Förderung hat klaren Einfluss

Die Förderung wirkt laut der Umfrage: 60 Prozent der Befragten geben an, dass sie ihre Entscheidung für oder gegen ein Elektroauto stark oder sehr stark beeinflusst. 15 Prozent sagen, die Förderung habe gar keinen Einfluss auf ihre Kaufüberlegung.

„Die neue E-Auto-Förderung kommt bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern an und wirkt als echter Kaufimpuls. Gleichzeitig zeigen unsere Daten, dass ein relevanter Teil der Interessenten noch unsicher ist, ob und wie die Förderung auf sie zutrifft“, so Philipp Sayler von Amende, CEO von Carwow Deutschland. „Seit der Eröffnung des Förderportals am 19. Mai sind die E-Auto-Anfragen auf Carwow im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2025 um 265 Prozent gestiegen: ein klarer Beleg für die starke Marktdynamik. Das ist eine wichtige Aufgabe für Händler, Hersteller und die Politik gleichermaßen: Wer die Förderung wirksam machen will, muss sie auch erklären.“

Ein weiterer Aspekt der Förderung, der die Kaufentscheidung beeinflussen kann: Sie gilt ausschließlich für Neufahrzeuge. 40 Prozent der Befragten sehen darin kein Problem, da für sie ein Neuwagen ohnehin infrage käme. 18 Prozent halten die Regelung grundsätzlich für sinnvoll. Für 24 Prozent ist die Beschränkung auf Neufahrzeuge nachteilig, da sie eher einen Gebrauchtwagen in Betracht ziehen würden. 16 Prozent lehnen die Regelung grundsätzlich ab. 3 Prozent war diese Einschränkung bisher nicht bewusst.