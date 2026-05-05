Geely Auto zeigt Technologieplattformen für intelligentes Fahren und Multi-Energie-Antriebe

Geely hat die Auto China 2026 in Peking als internationale Bühne für neue Technologieplattformen in den Bereichen intelligentes Fahren, Elektrifizierung, Design und vernetzte Mobilität genutzt. In den Mittelpunkt seines Messeauftritts stellte der chinesische Fahrzeughersteller neue Fahrerassistenzsysteme, weiterentwickelte Hybridtechnologie, neue Fahrzeugarchitekturen sowie Konzept- und Serienfahrzeuge.

Der Auftritt zeigt die strategische Ausrichtung von Geely Auto. Man verbinde intelligente Technologien, Sicherheitsstandards, Qualität und Design mit dem Anspruch, fortschrittliche Mobilität für breite Kundengruppen zugänglich zu machen, so das Unternehmen. Diese Positionierung sei Bestandteil der Markenstrategie und präge auch den Aufbau der Marke in Deutschland.

G-ADS: Neue Generation intelligenter Fahrassistenzsysteme

Mit G-ADS präsentierte Geely eine neue Generation fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme. Die Technologie kombiniert ein Vision-Language-Action-Modell, cloudbasierte Modelle, erweiterte Wahrnehmungsfunktionen und eine leistungsstarke Rechenarchitektur auf Basis von Nvidia-Chips. Hinzu kommt eine Multisensor-Architektur mit Radarsystemen, 360-Grad-Kameras und bis zu fünf LiDAR-Sensoren.

Zu den neuen G-ADS-Funktionen zählen weiterentwickelte intelligente Navigation, automatisierte Fahrmanöver, verbesserte Hindernisumfahrung und zusätzliche aktive Sicherheitsfunktionen. Genannt werden eine weiterentwickelte autonome Bremsfunktion und neue Lösungen für komplexe oder schlecht einsehbare Verkehrssituationen. Die Entwicklung gehört zum Full-Domain-AI-Ansatz. Geely entwickelt seit 2021 eigene große Künstliche-Intelligenz-Modelle (KI) und hat ein KI-Technologieökosystem aufgebaut.

Geely i-HEV: Weiterentwicklung intelligenter Hybridtechnologie

Mit Geely i-HEV zeigt das Unternehmen eine neue, KI-gestützte Hybridgeneration. Die Technologie soll Effizienz, Fahrkultur und Energiemanagement vorantreiben. Der Verbrennungsmotor erreicht den Angaben zufolge eine thermische Effizienz von 48,41 Prozent. Im Emgrand i-HEV wurde demnach in einem Praxistest ein Verbrauch von 2,22 Litern je 100 Kilometer erzielt.

Das i-HEV-System bietet eine elektrische Motorleistung von bis zu 230 kW/313 PS und kann bis zu einer Geschwindigkeit von 66 km/h rein elektrisch fahren. Geely beschreibt i-HEV als Teil seiner Multi-Energie-Strategie. Diese umfasse vollelektrische Antriebe, Hybridlösungen, Range-Extender-E-Fahrzeug-Technologien, Methanol-Antriebe, Batteriewechselkonzepte und „hocheffiziente“ Verbrennungstechnologien.

Galaxy Light Concept: „Designstudie für die intelligente elektrische Ära“

Das Galaxy Light Concept der zweiten Generation feierte in China Weltpremiere. Die Studie führt die Designphilosophie „Ripple Aesthetics“ weiter und verbindet laut Geely chinesische Designidentität mit einem globalen Anspruch an Ästhetik, Technologie und Wertigkeit. Das Exterieur setze auf eine präsente Formensprache, markante Lichtsignaturen und eine weiterentwickelte Frontgestaltung. Im Innenraum stünden natürliche Materialien, intelligente Lichtfunktionen und ein hochwertiges Raumerlebnis im Mittelpunkt.

Dedizierte New-Energy-Offroad-Architektur

Premiere hat auch die erste dedizierte New-Energy-Offroad-Architektur. Sie wurde für elektrifizierte Offroad-Fahrzeuge entwickelt und soll Geländeeigenschaften mit urbaner Alltagstauglichkeit, intelligenter Steuerung und Sicherheit kombinieren. Die Plattform nutzt KI-gestützte Drehmomentverteilung, intelligente All-Terrain-Modi, automatisierte Fahrzeugbergung und aktive Karosseriesteuerung. Technisch setzt sie auf einen Hochleistungs-P3-Motor an der Vorderachse und zwei unabhängige P4-Radnabenmotoren an der Hinterachse. Möglich sind den Angaben zufolge Systemleistungen von mehr als 1000 PS (736 kW) und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h im Vier-Sekunden-Bereich.

Gemeinsam mit Afari Technology und CaoCao Mobility präsentierte die Geely Auto Group den EVA Cab. Das Fahrzeug ist als Robotaxi-Konzept entwickelt und soll zeigen, wie Geely künftige Mobilitätsdienste technisch umsetzen will. Im Mittelpunkt stehen ein auf Fahrgäste ausgerichteter Innenraum, elektrische Schiebetüren, ein gegenüberliegendes Sitzlayout sowie die Verbindung von Fahrzeugtechnik, Software und digitalen Diensten. Geely plant, 2027 eine Version des EVA Cab für CaoCao Mobility einzuführen.

Auch die Geely Galaxy Serie nahm auf der Auto China 2026 eine zentrale Rolle ein. Geely zeigte mehrere Modelle mit unterschiedlichen Antrieben, Karosserieformen und Marktpositionierungen. Zu den Neuheiten zählen der Galaxy M7 Langstrecken-Hybrid, eine besondere Version des Galaxy M9 sowie der Start globaler Vorbestellungen für die Hybridlimousine Galaxy Xingyao 7.

Technologieökosystem mit 900-V-Architektur, 12C-Laden und Festkörperbatterien

Auf dem Messestand stellte Geely zudem eine 900-Volt-Elektroarchitektur, 12C-Ultraschnellladetechnologie, Festkörperbatterien, intelligente Cockpits, bipedale KI-Roboter und Lösungen für Mobilitätsdienste aus. Ergänzt wird die Technologiestrategie durch das Ziel, bis 2045 CO₂-Neutralität entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erreichen.

Relevanz für den deutschen Markt

„Für Geely Auto Deutschland ist der Auftritt auf der Auto China 2026 ein wichtiger Baustein im internationalen Markenaufbau. Deutschland zählt für Geely zu den strategisch bedeutenden europäischen Märkten“, heißt es. „Das Unternehmen baut aktuell seine Organisation, sein Partnernetz und die Voraussetzungen für einen langfristigen Marktauftritt auf. Im Mittelpunkt stehen Qualität, Kundenerlebnis, Service, nachhaltiger Markenaufbau und ein konsistentes Erlebnis über alle relevanten Kundenkontaktpunkte hinweg.“

„Die Auto China 2026 ist für Geely eine wichtige internationale Bühne, um die technologische Weiterentwicklung unserer Marke sichtbar zu machen“, sagt Philipp Hempel, Executive Director von Geely Auto Deutschland. „Mit unseren neuen Lösungen für intelligentes Fahren, Elektrifizierung und Multi-Energie-Technologien zeigen wir, wie wir Innovation, Sicherheit und Effizienz gezielt zusammenführen. Damit schaffen wir die Grundlage für die nächste Generation vernetzter und zukunftsorientierter Mobilität.“