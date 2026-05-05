Hongqi prüft Stellantis-Standort in Spanien für Europa-Fertigung

Hongqi spricht mit Stellantis über den Bau von Fahrzeugen in einem spanischen Werk des Fiat- und Jeep-Mutterkonzerns, berichtet Reuters. Mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten der Nachrichtenagentur, die chinesische Luxusmarke prüfe diesen Schritt im Zuge ihrer Expansion in Europa. Zwei dieser Personen zufolge führt Hongqis Eigentümer FAW – ein Staatskonzern – die Gespräche mit dem europäischen Auto-Riesen Stellantis über den chinesischen Elektroautohersteller Leapmotor. Sowohl FAW als auch Stellantis sind an Leapmotor beteiligt.

Die bisher nicht bekannten Gespräche könnten Hongqis Ausbau in Europa beschleunigen und die Pläne stützen, bis 2028 mehr als ein Dutzend Elektro- und Hybridmodelle in der Region auf den Markt zu bringen. Zugleich könnte das Unternehmen dadurch vermeiden, Hunderte Millionen Dollar in ein neues Werk zu investieren.

Hongqi, FAW und Leapmotor reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Reuters. Ein Sprecher von Stellantis lehnte eine Stellungnahme zu konkreten Ergebnissen ab und erklärte, man führe im normalen Geschäft mit verschiedenen Akteuren der Branche weltweit Gespräche über unterschiedliche Themen.

Hongqi zählt zu den chinesischen Autoherstellern, die mit ehrgeizigen Verkaufszielen im Ausland expandieren. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person erklärte, Hongqi strebe bis 2030 einen Absatz von einer Million Fahrzeugen pro Jahr an, davon mindestens 10 Prozent außerhalb Chinas. Eine Produktion in Spanien wäre der erste Fertigungsstandort des Unternehmens in Westeuropa.

Dieselbe Person sagte, das Unternehmen habe auch Hongkong als möglichen Produktionsstandort geprüft. Von dort aus würden auf Exporte geringere Zölle anfallen als vom chinesischen Festland. Eine endgültige Entscheidung sei bisher nicht getroffen worden.

Leapmotor und Hongqi hatten im vergangenen Jahr eine Vereinbarung geschlossen, wonach Leapmotor eine Elektroauto-Plattform an Hongqi liefert. Im vergangenen Jahr kündigte Hongqi zudem an, bis 2028 in Europa 15 Elektro- und Hybridmodelle in 25 Märkten einzuführen. Stellantis vertreibt Leapmotor-Modelle außerhalb Chinas und will später in diesem Jahr Fahrzeuge für das Start-up im Werk Zaragoza bauen. Zwei der Quellen sagten, dass dort auch Hongqi-Fahrzeuge gefertigt werden sollen.