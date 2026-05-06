Mercedes: E-GLC startet mit Rekordnachfrage, erfolgreicher Produktionshochlauf

Das Mercedes-Benz-Werk in Bremen befindet sich laut dem Premiumhersteller mitten im erfolgreichen Produktionshochlauf des neuen elektrischen GLC, der im September 2025 seine Weltpremiere feierte. Die Resonanz der Kunden sei „hervorragend“. Die erste rein batteriebetriebene Variante des Mittelklasse-SUV sei in den ersten drei Monaten häufiger bestellt worden als jedes andere Elektrofahrzeug in der Geschichte des Unternehmens.

„Die Bremer Kolleginnen und Kollegen haben wieder einmal erfolgreich abgeliefert. Mit dem Hochlauf des neuen elektrischen GLC meistern sie eine komplexe Integration in die laufende Produktion mit höchster Professionalität – und dank unserer konsequenten digitalen Transformation. Damit stärkt Bremen seine Rolle als Kompetenzzentrum für Modelle des Core-Segments und setzt abermals neue Maßstäbe im Automobilbau“, so Mercedes-Produktionsvorstand Michael Schiebe.

Der neue elektrische GLC wird in Halle 9 des Mercedes-Werks Bremen gefertigt. Dort rollt er gemeinsam mit den GLC-Modellen mit Verbrennungsmotor und Hybridantrieb sowie der rein elektrischen Obere-Mittelklasse-Limousine EQE antriebsflexibel vom Band. Halle 9 ist die größte Produktionshalle des Werks und läuft den Angaben zufolge seit über einem Jahrzehnt im Drei-Schicht-Betrieb.

Das Werk Bremen gilt innerhalb des globalen Produktionsnetzwerks als Pionier im Bereich Elektromobilität. 2019 wurde hier der EQC als erster Vollstromer von Mercedes-Benz in die Großserienfertigung integriert. Seitdem decke die Bremer Produktion die gesamte Bandbreite an modernen Antriebstechnologien ab, erklärt Mercedes. Mit dem elektrischen GLC produziere Bremen sein inzwischen drittes vollelektrisches Serienmodell.

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Die Komponenten für den Antriebsstrang des neuen Elektro-GLC stammen aus einem Produktionsverbund innerhalb von Mercedes-Benz. Seit 2026 beliefert die Tochter Accumotive in Kamenz das Werk Bremen mit der neuen Batteriegeneration. Diese basiert auf einer laut den Entwicklern „hocheffizienten“ 800-Volt-Elektroarchitektur sowie einer weiterentwickelten Zellchemie und ermöglicht deutlich verkürzte Ladezeiten.

Die elektrischen Antriebseinheiten werden im Werk Sebeș in Rumänien gefertigt. Der Standort hat sein Produktionsportfolio um Komponenten für Elektrofahrzeuge erweitert und ist nach Untertürkheim der zweite Standort im globalen Produktionsnetzwerk, der Fahrzeugwerke mit elektrischen Antriebseinheiten versorgt.

Das Mercedes-Werk Hamburg übernimmt eine zentrale Rolle bei der Fertigung elektrischer Achsen und weiterer Schlüsselkomponenten für den Antriebsstrang. Bereits seit 2022 beliefert Hamburg das Werk Bremen mit elektrischen Achsen für den EQE und fertigt nun auch Komponenten für den elektrischen GLC.