Auswertung: Wo private E-Autos in Deutschland besonders häufig sind

Eine Auswertung aktueller Daten des Kraftfahrt-Bundesamts durch den Spiegel zeigt deutliche regionale Unterschiede bei privat zugelassenen Elektroautos in Deutschland. Im Postleitzahlenbereich 79294 Sölden ist der Anteil vollelektrischer Fahrzeuge unter allen privat zugelassenen Pkw am höchsten: Dort fahren 62 von 761 Pkw rein batterieelektrisch, das entspricht 8,15 Prozent.

Für die Statistik zum Fahrzeugbestand am 1. Januar 2026 werden nur Privat-Pkw berücksichtigt. Gewerblich zugelassene Fahrzeuge bleiben außen vor. Plug-in-Hybride zählen ebenfalls nicht als Elektroautos, weil sie auch als reine Verbrenner genutzt werden können. Bundesweit liegt der Anteil vollelektrischer Fahrzeuge unter den Privat-Pkw damit bei 2,8 Prozent.

Insgesamt sind in Deutschland mehr als zwei Millionen E-Autos zugelassen, davon 1,2 Millionen auf private Halter. Bei den Neuzulassungen liegt der Anteil vollelektrischer Pkw schon hoch: Im März waren es bundesweit 24 Prozent, einschließlich Plug-in-Hybriden 34 Prozent. Unter allen gewerblich zugelassenen Pkw beträgt der Anteil reiner Stromer 14 Prozent.

Die Spiegel-Karte zeigt zudem ein deutliches regionales Muster. Östlich der früheren Grenze zwischen BRD und DDR haben sich Elektroautos demnach bislang weniger durchgesetzt. In weiten Teilen Ostdeutschlands liegt der Anteil unter dem bundesweiten Wert. Auffällig ist außerdem, dass auch westdeutsche Großstädte wie Hamburg, München, Frankfurt am Main, Köln oder das Ruhrgebiet nur auf Elektro-Quoten von 1 bis 3 Prozent kommen, während das Umland der Ballungsräume und manche ländlichen Gegenden höhere Werte aufweisen.

Noch höhere Quoten als in Sölden werden in Landgemeinden genannt, die kleiner sind als viele Postleitzahlengebiete. Im rheinland-pfälzischen Niederlauch fahren 4 von 22 Privat-Pkw rein elektrisch. Das ergibt eine Quote von 18,2 Prozent. Elektroautos werden also nicht nur in urbanen Räumen nachgefragt. So besagen auch mehrere Studien, dass ein Eigenheim mit eigenem Stellplatz und möglichem Stromanschluss ein E-Auto besonders attraktiv macht.

Dazu passt eine Auswertung aus dem Vertragsbestand der HUK-Coburg: 81 Prozent aller privaten E-Autos in Deutschland werden demnach von Immobilienbesitzern gefahren. Zugleich heißt es, Großstadtbewohner seien einer eigenen Umfrage zufolge zwar aufgeschlossener für den Umstieg vom Verbrenner als Menschen auf dem Land, würden ihn mangels Grundbesitz aber seltener umsetzen.

Als weiterer wichtiger Faktor gilt das Einkommen. Die geringste E-Auto-Dichte weist 06124 Halle-Neustadt mit 0,15 Prozent auf, gefolgt von 02956 Rietschen am Lausitzer Braunkohlerevier und 44145 Dortmund mit jeweils 0,3 Prozent. „Ob Ost oder West – von ärmeren Mietern dominierte Stadtviertel scheinen ein ungünstiges Pflaster für private E-Autos zu sein“, so der Spiegel.

Die Gliederung nach Postleitzahlen zeige aber große Unterschiede innerhalb der Städte, erklärt der Spiegel. Bei mehr als 5 Prozent liegt demnach der E-Auto-Anteil in gediegenen, konservativen Stadtrandlagen wie Berlin-Kladow (14089) oder den Hamburger Walddörfern am Oberlauf der Alster (22397). In hippen, linken Vierteln wie Neukölln-Nord um den Landwehrkanal (12059) oder Wilhelmsburg-West (21107) sind es deutlich unter 1 Prozent.