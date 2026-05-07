Elektroauto- & Hybridauto-Neuzulassungen April 2026

Im April wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Deutschland 249.163 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 2,7 Prozent.

Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 53.420 gegenüber dem Vorjahresmonat um -20 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 21,4 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 32.437 Fahrzeugen nach einem Minus von 13,8 Prozent bei 13,0 Prozent.

Bei den elektrifizierten Antrieben kamen Elektro-Pkw mit 64.350 Neuzulassungen auf ein Plus von 41,3 Prozent und einen Anteil von 25,8 Prozent. Des Weiteren wurden 97.753 Hybride (+6,6 %/39,2 %) neu zugelassen, darunter 27.546 Plug-in-Hybride (+13,3 %/11,1 %).

Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der Pkw-Neuzulassungen im April 2026 betrug 97,6 g/km (-10,7 %).

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