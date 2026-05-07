Elektroauto- & Hybridauto-Neuzulassungen April 2026

Im April wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Deutschland 249.163 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 2,7 Prozent.
Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 53.420 gegenüber dem Vorjahresmonat um -20 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 21,4 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 32.437 Fahrzeugen nach einem Minus von 13,8 Prozent bei 13,0 Prozent.
Bei den elektrifizierten Antrieben kamen Elektro-Pkw mit 64.350 Neuzulassungen auf ein Plus von 41,3 Prozent und einen Anteil von 25,8 Prozent. Des Weiteren wurden 97.753 Hybride (+6,6 %/39,2 %) neu zugelassen, darunter 27.546 Plug-in-Hybride (+13,3 %/11,1 %).
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der Pkw-Neuzulassungen im April 2026 betrug 97,6 g/km (-10,7 %).
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Kommentare
elektromat meint
Ich würd mal sagen der Spritpreis macht nen kleinen Boost.
Nur noch 12 Prozent Diesel ist auch ne Ansage, vor zehn Jahren war das ein ca. 4-faches in der Monatsstatistik.
Ab wann lohnt sich da eine Produktion nicht mehr? Toyota hat 2018 den verkauf beendet nachdem im Monat die Stückzahl über alle Modelle unter 1000 gefallen ist, ist das der kritische Punkt???
David meint
Das Elektroauto kommt langsam, aber sicher. Man kann immer meckern, dass die Entwicklung schneller hätte gehen können. Sie hat aber auch langsamer gehen können. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und die meisten können nicht umparken im Kopf. Daher bin ich sehr zufrieden für 64.000 Autos zu diesem Zeitpunkt. Denn man darf nicht vergessen: so einige Modellreihen, die neue Käuferkreise erschließen werden, sind ja noch gar nicht auf dem Markt. Und die ersetzen nichts Elektrisches, sondern kommen zusätzlich.