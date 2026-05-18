Umfrage: Hohe Spritpreise machen den Wechsel zum E-Auto attraktiv

Rund 15 Prozent der Pkw-Besitzer, die mit einem Benziner oder Diesel unterwegs sind, wollen sich angesichts der gestiegenen Preise an den Tankstellen nun ein Elektroauto zulegen. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage im Auftrag der Versicherung DEVK. Hochgerechnet wären das E-Fahrzeuge für 6,6 Millionen Menschen. Die neue staatliche E-Auto-Kaufprämie dürfte die Nachfrage zusätzlich ankurbeln. Dabei stellen 70 Prozent der Befragten die Antriebsart ihres Autos nicht in Frage.
Zwar geben 70 Prozent der befragten Autofahrer an, dass sich ihre Kaufbereitschaft bezüglich E-Autos durch die hohen Spritpreise nicht verändert habe. Aber mehr als 15 Prozent mit einem Benziner sagen, dass sie angesichts der Kosten eher ein Elektroauto kaufen würden. Bei den Diesel-Besitzern sind es ebenfalls knapp 15 Prozent. Nach Angaben vom Kraftfahrt-Bundesamt gab es 2025 noch 29,9 Millionen Pkw mit Ottomotor und 13,8 Millionen mit Dieselantrieb. Hochgerechnet bedeutet das: 4,6 Millionen Menschen in Deutschland, die einen Benziner fahren, und 2,0 Millionen, die aktuell mit einem Diesel unterwegs sind, würden nun vorzugsweise ein E-Auto kaufen.
Diejenigen, die bereits rein elektrisch fahren, fühlen sich durch die hohen Spritpreise in ihrer Bereitschaft bestätigt, sich auch künftig für ein E-Auto zu entscheiden, so die Umfrage. Hybridfahrzeuge sind für diese Gruppe keine Alternative. Wer einen Verbrenner besitzt, kann sich schon eher vorstellen, ein Auto mit Hybridantrieb (Plug-in) zu kaufen: Für 6,5 Prozent der Befragten mit Benziner kommt das in Frage und für 4,5 Prozent der Leute mit einem Diesel vor der Haustür.
Angesichts der weiterhin großen Verbreitung von Verbrennern in Deutschland – der Umfrage zufolge fast 57 Prozent Benziner und 26 Prozent Diesel – dürfte die Nachfrage nach E-Autos nun deutlich steigen. Der Trend scheint bereits im Automarkt angekommen zu sein, wie Zahlen vom Kraftfahrt-Bundesamt belegen. Im April 2026 sind bundesweit 41,3 Prozent mehr E-Pkw zugelassen worden als im Vorjahresmonat und 6,6 Prozent mehr Autos mit Hybridantrieb. Dagegen sind die Zulassungszahlen bei Benzinern um 20,0 Prozent gesunken und bei Dieseln um 13,8 Prozent.
Den Markt ankurbeln dürfte auch die neue staatliche Elektroauto-Kaufprämie, die die Bundesregierung bereits im Herbst 2025 beschlossen hat. Ende Mai sollen alle erste Anträge stellen können, die sich dieses Jahr bereits ein rein elektrisches Neufahrzeug gekauft haben und über ein zu versteuerndes Haushaltseinkommen verfügen von nicht mehr als 80.000 Euro im Jahr ohne Kinder oder 90.000 Euro mit Kindern. Gestaffelt nach Einkommen und der Zahl der Kinder unter 18 Jahre sind bis zu 6000 Euro Förderung möglich. Geringer fallen die Zahlungen für Plug-in-Hybride aus.
Kommentare
Futureman meint
Was würde wohl passieren wenn (dank Trump) die Spritpreise noch länger so hoch bleiben und die ersten anfangen sich nicht nur ein neues Auto kaufen, weil sie sowieso eins kaufen wollten, sondern aufgrund der hohen Betriebskosten einfach ihren Verbrenner vorzeitig gegen einen günstigen E-Wagen tauschen?
In der letzten Gaskrise haben z.B. auch einige ihre fast neuen Gasheizungen gegen Wärmepumpen getauscht.
Da kann man nur hoffen, das die Ölpreise noch lange hoch bleiben und die Bemühungen von Merz und Co, die CO2 Grenzwerte aufzuweichen ins Nirvana laufen.
F. K. Fast meint
Du unterschaetzt das Beharrungsvermoegen vieler. Hohe Spritpreise kennen sie schon und koennen sie ertragen, aber BEV sind Teufelswerk, sagt der Stammtisch.
South meint
Nee, die Zeiten sind vorbei, als am Stammtisch über BEV gelächelt wurde. Die meisten Kilometer je Auto werden auf dem Land runtergespult und genau da lohnt ein BEV, zumal viele auch noch eine PV Anlage haben oder zumindest zuhause mit HH Strom laden können. Wenn einer bei uns über Spritpreise jammert, da kriegt er mittlerweile eher den SelberSchuld Kommentar ab…
In Kürze. Die BEV sind auf dem Land deutlich im Kostenvorteil und bei uns in der Gegend boomen eAutos… wir sollten deutlich über dem Schnitt liegen…
M. meint
Das ist wirklich so.
Ich hatte – schon etwas her – mal ein Gespräch mit einem Typen:
– neu gebautes EFH + Garage
– 2 neue Verbrenner (die gleichen!)
Er: „Elektro funktioniert nicht“
Ich: wie weit fährst du auf die Arbeit?“
Er: „15 km“
Ich: „also 30 km gesamt, das hast du zu Hause in gut 30 Min. an der Wallbox nachgeladen“
Er: „ich habe keine Wallbox“
Ich: „hast du Strom in der Garage?“
Er: „natürlich, 400 Volt“
Ich: „dann fehlt nur die Wallbox“
Er: „wir fahren manchmal auch weiter, so 400 km“
Ich: „ok, dann lädst du eben über Nacht auf“
Er: und was, wenn ich heimkomme, und will spontan nochmal 500 km weg will? Zum Einkaufen im Outlet oder so?“
Ich: „wie oft kam das schon vor?“
Er: „das ist egal, es könnte ja mal so sein“
Ich: „aber…“
Er (gereizt): „elektrisch funktioniert das nicht, und damit ist die Diskussion beendet“
Und politisch funktioniert die Argumentation dort genauso.
Steffen meint
Innerhalb der letzten Wochen sehe ich jetzt auf dem Weg in die Firma zwei Verbrenner am Straßenrand stehen, die zum Verkauf angeboten werden. Vorher hatte ich das quasi nie gesehen.
MK meint
Was bei solchen Umfragen immer nicht gefragt wird: Wer von den Befragten kauft überhaupt jemals in seinem Leben einen Neuwagen?
Oder in der Konsequenz: Wie viele der 70%, die bei Benziner/Diesel bleiben wollen, äußern dies nur, weil sie in der Regel irgendwelche 10 Jahre alten Gebrauchtwagen kaufen und der Markt 10 Jahre alter Elektroautos wirklich überschaubar und diese tatsächlich nicht alltagstauglich sind?
Das ist aber für die Neuwagenzulassungen irrelevant und ändert sich automatisch, wenn in noch mal 10 Jahren entsprechend viele, gute eAutos auf dem Markt verfügbar sind.