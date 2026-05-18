Umfrage: Hohe Spritpreise machen den Wechsel zum E-Auto attraktiv

Rund 15 Prozent der Pkw-Besitzer, die mit einem Benziner oder Diesel unterwegs sind, wollen sich angesichts der gestiegenen Preise an den Tankstellen nun ein Elektroauto zulegen. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage im Auftrag der Versicherung DEVK. Hochgerechnet wären das E-Fahrzeuge für 6,6 Millionen Menschen. Die neue staatliche E-Auto-Kaufprämie dürfte die Nachfrage zusätzlich ankurbeln. Dabei stellen 70 Prozent der Befragten die Antriebsart ihres Autos nicht in Frage.

Zwar geben 70 Prozent der befragten Autofahrer an, dass sich ihre Kaufbereitschaft bezüglich E-Autos durch die hohen Spritpreise nicht verändert habe. Aber mehr als 15 Prozent mit einem Benziner sagen, dass sie angesichts der Kosten eher ein Elektroauto kaufen würden. Bei den Diesel-Besitzern sind es ebenfalls knapp 15 Prozent. Nach Angaben vom Kraftfahrt-Bundesamt gab es 2025 noch 29,9 Millionen Pkw mit Ottomotor und 13,8 Millionen mit Dieselantrieb. Hochgerechnet bedeutet das: 4,6 Millionen Menschen in Deutschland, die einen Benziner fahren, und 2,0 Millionen, die aktuell mit einem Diesel unterwegs sind, würden nun vorzugsweise ein E-Auto kaufen.

Diejenigen, die bereits rein elektrisch fahren, fühlen sich durch die hohen Spritpreise in ihrer Bereitschaft bestätigt, sich auch künftig für ein E-Auto zu entscheiden, so die Umfrage. Hybridfahrzeuge sind für diese Gruppe keine Alternative. Wer einen Verbrenner besitzt, kann sich schon eher vorstellen, ein Auto mit Hybridantrieb (Plug-in) zu kaufen: Für 6,5 Prozent der Befragten mit Benziner kommt das in Frage und für 4,5 Prozent der Leute mit einem Diesel vor der Haustür.

Angesichts der weiterhin großen Verbreitung von Verbrennern in Deutschland – der Umfrage zufolge fast 57 Prozent Benziner und 26 Prozent Diesel – dürfte die Nachfrage nach E-Autos nun deutlich steigen. Der Trend scheint bereits im Automarkt angekommen zu sein, wie Zahlen vom Kraftfahrt-Bundesamt belegen. Im April 2026 sind bundesweit 41,3 Prozent mehr E-Pkw zugelassen worden als im Vorjahresmonat und 6,6 Prozent mehr Autos mit Hybridantrieb. Dagegen sind die Zulassungszahlen bei Benzinern um 20,0 Prozent gesunken und bei Dieseln um 13,8 Prozent.

Den Markt ankurbeln dürfte auch die neue staatliche Elektroauto-Kaufprämie, die die Bundesregierung bereits im Herbst 2025 beschlossen hat. Ende Mai sollen alle erste Anträge stellen können, die sich dieses Jahr bereits ein rein elektrisches Neufahrzeug gekauft haben und über ein zu versteuerndes Haushaltseinkommen verfügen von nicht mehr als 80.000 Euro im Jahr ohne Kinder oder 90.000 Euro mit Kindern. Gestaffelt nach Einkommen und der Zahl der Kinder unter 18 Jahre sind bis zu 6000 Euro Förderung möglich. Geringer fallen die Zahlungen für Plug-in-Hybride aus.