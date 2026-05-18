BMW 1er soll bis 2028 auch als Elektroauto angeboten werden

Der BMW 1er soll bis 2028 in die nächste Generation gehen. Geplant sind hybride und auch reine elektrische Antriebe, berichtet Autocar. Der aktuelle Einstiegs-Kompaktwagen wird nur mit Verbrennungsmotoren angeboten. Die erstmals verfügbare E-Auto-Version soll wie beim neuen 3er und i3 auf einer eigenen Plattform stehen, aber Design und Branding mit den Verbrenner-Varianten teilen.
Der neue 1er soll seiner Schrägheckform treu bleiben. Zugleich soll er Designelemente der Formensprache der Elektroauto-Plattform Neue Klasse übernehmen, die zuerst beim iX3-SUV und der i3-Limousine in Serie zu sehen ist.
BMW betrachtet den 1er weiter als wichtigen Bestandteil des Geschäfts. Im vergangenen Jahr wurden weltweit fast 200.000 Einheiten verkauft. Produktchef Bernd Körber sagte, in wichtigen Märkten wie Italien und Frankreich bleibe die Baureihe ein großer Absatzträger. Körber verwies zudem auf die Bedeutung des Modells für jüngere Käufer. „Wenn man die Marke jung halten will, wenn man Kunden innerhalb des eigenen Portfolios entwickeln will, ist der 1er sehr wichtig.“
Die Optik der nächsten 1er-Generation soll deutlich überarbeitet werden. Oliver Heilmer, der das Design von BMWs Kompaktmodellen verantwortet, sagte gegenüber Autocar, die Neue-Klasse-Formensprache setze keine Grenzen. Wichtige Unterscheidungsmerkmale zwischen den Modellreihen sollen Niere, Silhouette und Oberflächenbehandlung sein.
Technologieoffenheit auch beim 1er
„Technologische Offenheit bedeutet, dass der Kunde den Antrieb wählen kann, aber in jedem Auto der nächsten zwei Jahre kommen die neuesten Technologien zum Einsatz. Das ist die eigentliche Wahl, die Sie haben“, erklärt Entwicklungschef Post die auch für den 1er geltende BMW-Philosophie. „Sowohl in der neuen Welt als auch in der alten Welt verfolgen wir die Philosophie, alle auf die nächste Technologieebene zu bringen, unabhängig vom Antrieb.“
Den 1er gibt es schon länger nur noch als Fünftürer. Entwicklungschef Joachim Post stellte für die elektrische Version eine mögliche Rückkehr einer Dreitürer-Option in Aussicht. Der Innenraum soll stark verändert werden. Genannt werden ein 17,9-Zoll-Zentralbildschirm und ein 43,3 Zoll langes „Panoramic iDrive“-System anstelle eines Instrumentenclusters.
BMW 1 Series and RWD is BACK! Except this time, it’s a 322bhp EV ⚡️ https://t.co/0ZOhz0Hjnw pic.twitter.com/5UjXDi4wG0
— Autocar (@autocar) May 18, 2026
Der elektrische i1 soll mit der Neuen Klasse als Architektur auf einer reinen Elektroauto-Plattform stehen. Die Version mit Verbrennungsmotor soll weiter die Architektur des heutigen 1er nutzen. Die Struktur der BMW-Elektroautos der Gen6 ist heckbetont, während die Verbrenner-Plattform nativ auf Frontantrieb ausgelegt ist.
Für den Verbrenner-1er werden ein 1,5-Liter-Benzin-Dreizylinder und ein 2,0-Liter-Benzin-Vierzylinder erwartet, ergänzt um einen Plug-in-Hybrid. Letzterer soll rund 100 Kilometer nur mit Strom fahren können. Für das Elektroauto wird ein Heckantrieb mit bis zu 240 kW (326 PS) Leistung erwartet. Eine spätere BMW-M-Version könnte mit Allradantrieb mehr Leistung bieten. Die Reichweite dürfte aufgrund kompakterer Batterien deutlich geringer als die bis zu 900 Kilometer pro Ladung des neuen i3 ausfallen.
Kommentare
Simon meint
Der aktuelle 1er ist so grausam designed. Die Niere ist zu groß und die Form erinnert mich an einen Golf Plus.
South meint
Natürlich drücke ich jedem heimischen Hersteller bei der Vermarktung von BEV die Daumen, aber ich bin langsam auch getriggert von der Diskussion über falsche Technologieoffenheit, dem offenen Werben für Verbrenner, zumal auch noch für fossile Verbrenner.
Für die kommenden Jahre bin ich erstmals mit eAutos eingedeckt, aber was bei meinem nächsten eAuto Kauf ein Rolle spielen wird. Wer sich als Hersteller falsche Technologieoffenheit auf seine Fahne schreibt, der ist es auch nicht mehr Wert unterstützt zu werden, der wird sicher nicht mein nächstes eAutos bauen… auch wenn ich ins Ausland wechseln müsste…
M. meint
„BMW betrachtet den 1er weiter als wichtigen Bestandteil des Geschäfts. Im vergangenen Jahr wurden weltweit fast 200.000 Einheiten verkauft.“
Das sind ~8% vom Gesamtabsatz, und beim BEV-Absatz wäre die Hälfte davon nochmal deutlich mehr mehr – das kann man schon machen. Selbst wenn die Deckungsbeiträge der Fahrzeuge an sich nicht groß sind, helfen sie, die Stückkosten für das gesamte BEV-Portfolio zu senken, was Grund genug wäre.
„Die Struktur der BMW-Elektroautos der Gen6 ist heckbetont, während die Verbrenner-Plattform nativ auf Frontantrieb ausgelegt ist.“
…was alleine schon fast ein Kaufgrund ist. Ein 1er mit Frontantrieb ist ein besserer Golf, und wer WILL schon einen Golf… den fährt man halt, weil er funktioniert, und taugt für A -> B, ohne negativ aufzufallen, aber Begeisterung geht anders. Premium geht anders.
„Der Innenraum soll stark verändert werden. Genannt werden ein 17,9-Zoll-Zentralbildschirm und ein 43,3 Zoll langes „Panoramic iDrive“-System anstelle eines Instrumentenclusters.“
Nur konsequent. Etwas kleiner ginge es allerdings auch. 14 oder 15 Zoll wären in einem 1er wirklich genug. Aber vielleicht ist der 17,9er in den entsprechenden Stückzahlen die günstigere Option als ein Teil mehr. Das wäre ein Lerneffekt und eine Abkehr von peinlichen Kleinstbildschirmen, die es oft ohne „Navi Pro“ gab.
43,3 Zoll Panoramadisplay sind 110 cm Breite. Ich sag mal… mehr braucht es da wirklich nicht.
„Für das Elektroauto wird ein Heckantrieb mit bis zu 240 kW (326 PS) Leistung erwartet. Eine spätere BMW-M-Version könnte mit Allradantrieb mehr Leistung bieten.“
Aber viel später. Nicht, weil das schwierig ist, aber es ist halbwegs sinnlos. Die Stückzahlen geben das eigentlich nicht her, weil 240 kW / 326 PS wirklich mehr als genug sind. Das sind 5,x Sek auf 100 – nur als Größenordnung, nicht weil „0-100“ in der Praxis irgendwie relevant wäre.
Ok: „viel mehr als genug“ ist das Motto hinter den M-Versionen.
„Die Reichweite dürfte aufgrund kompakterer Batterien deutlich geringer als die bis zu 900 Kilometer pro Ladung des neuen i3 ausfallen.“
Logisch. Aber wer braucht 900 km Reichweite in einem 1er… die Menschen, die solche Strecken fahren, fahren keine 1er. Die fahren 3er oder 5er (oder Äquivalente dazu). 600+x km sind in der Kompaktklasse wohl genug, also ca. 80 kWh als Topvariante. Passenderweise gibt es eine solche Batterie in der neuen Klasse schon – 83 kWh hat die Basisversion des iX3.
„Sowohl in der neuen Welt als auch in der alten Welt verfolgen wir die Philosophie, alle auf die nächste Technologieebene zu bringen, unabhängig vom Antrieb.“
Kann man so sehen, muss man aber nicht. Wichtig wäre nur, dass der neue CEO sich öffentlich mit Aussagen eher zurückhält als der letzte… das war nicht immer hilfreich. Den Kunden die Wahl zu lassen, ist an sich richtig, weil es gegen die Kunden nicht funktioniert, und die waren eben Verbrenner gewöhnt, die muss man überzeugen, nicht überstimmen.
Aber Entwicklung kostet Geld, auch bei Verbrennern. Wer mit den Chinesen auch in Zukunft beim BEV mithalten will, darf sich hier nicht verzetteln. Premiumpreise kann man für Premiumtechnik und Premiumfeatures verlangen. Das ist aktuell schon gegeben, wie ich meine, aber die Welt dreht sich weiter. Was heute top ist, ist morgen 08/15. Auch die Neue Klasse muss sich weiterentwickeln.
brainDotExe meint
„Die Version mit Verbrennungsmotor soll weiter die CLAR-Architektur des heutigen 1er nutzen“
Der 1er nutzt nicht CLAR sondern FAAR WE.
McGybrush meint
Wenn es nach mir ginge hätte ich mein E87 schon vollelektrisch haben wollen. Zumal es das Coupe ja in Vollelektrisch gab. Hätte ich gerne gehabt. Zur not auch den aktuellen elektrischen 3er der in China verkauft wird.
Aber wird sind unwichtig von der Zielgruppe.
Nu ist zu spät. Jetzt fahr ichbeine andere Marke.
Fred Feuerstein meint
Das wäre ein wunderbares Fahrzeug: endlich wieder Heckantrieb im 1er. Das wär für das Segment ein echter Gewinn. Wenn der dann nicht so hochbeinig und billig wie der id.3 daherkommen würde, könnte er viele Kunden ansprechen.
CJuser meint
Ich hätte spontan gesagt, dass die LCI vom iX1 hier sicher einen Ausblick geben könnte.
Bei diesem fällt mir allerdings gerade auf, dass im BimmerPost „Leak“-Thread hier scheinbar Korrekturen vorgenommen wurden. Der iX1 M50 für den EU-Markt ist verschwunden und findet sich nur noch beim iX1 L wieder.
Es ist aber sehr erfreulich, dass weiterhin Premium-Modelle in dem Segment erscheinen werden.
brainDotExe meint
Der iX1 M50 sollte ja eh nicht zum Lunch verfügbar sein, die Topmodelle kommen üblicherweise später.
Im Leak Thread werden aktuell auch nur die Modelle für den Marktstart aufgelistet.
Ich denke der kommt noch, nur halt mit der üblichen Verzögerung.
Georg Welgo meint
Wenn nicht zum Lunch, dann vielleicht zum Dinner?;)
Simon meint
800V, gute Reichweite und schön flach ich würde den sofort kaufen.