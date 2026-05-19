Mazda verschiebt erstes eigenständiges Elektroauto auf 2029

Mazda verschiebt den Start seines ersten komplett eigenständigen Elektroautos um zwei Jahre auf 2029. Zugleich will der japanische Autobauer laut Automotive News die Investitionen in Stromer nahezu halbieren. Der Fokus soll stärker auf Hybriden und in China gefertigten elektrifizierten Produkten liegen.
CEO Masahiro Moro sagte dem Bericht zufolge, Mazda werde diesen Kurswechsel praktisch ohne Wertminderungen oder Abschreibungen bewältigen. „Wir haben diese Entscheidung getroffen, bevor wir angefangen haben. Bei reinen Batterie-Elektrofahrzeugen waren wir immer vorsichtig.“ Mazda gilt bei E-Autos als Nachzügler. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als „bewussten Verfolger“. Als Gründe für den Rückstand werden ein begrenztes Forschungs- und Entwicklungsbudget sowie Vorsicht genannt.
Mazda plant nun drei neue Hybride im Zeitraum 2028 bis 2030. Hinzu kommt die Hybridversion des neu gestalteten SUV CX-5, die im kommenden Jahr erwartet wird. Diese Hybride sollen ein von Mazda entwickeltes System mit einem besonders mager laufenden Skyactiv-Z-Vierzylindermotor nutzen.
Moro sagte, die internen Bemühungen würden von E-Auto-bezogenen Arbeiten zurück zu Verbrennungsmotoren und Hybridfahrzeugen verlagert. Das eigene Hybridsystem bilde mit Skyactiv-Z eine Kombination aus Leistung und Effizienz.
In ausgewählten Märkten will Mazda die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen mit Produkten bedienen, die in China mit Changan Automobile entwickelt wurden. Diese in der Volksrepublik gebauten E-Fahrzeuge sollen unter anderem nach Europa, Australien und Südostasien exportiert werden. Mazda bezeichnet dies als Teil seiner Lean-Asset-Strategie.
Mazda hat seine China-Aktivitäten bereits als globales Exportzentrum für Elektroautos positioniert. So werden aktuell die Limousine Mazda6e und das SUV CX-6e nach Europa geliefert. Die Produktion des ersten eigenständig umgesetzten Vollstromers der Marke soll frühestens 2029 beginnen.
Die geplanten Investitionen in Elektrifizierung sinken bis 2030 von umgerechnet rund 10,8 auf 6,5 Milliarden Euro. Mazda plant nun Kapazitäten für jährlich 200.000 bis 250.000 E-Autos bis 2030. Das soll etwa 15 Prozent des weltweiten Volumens des Unternehmens entsprechen. Das neue Ziel liegt deutlich unter Mazdas ursprünglicher Erwartung, bis 2030 zwischen 25 und 40 Prozent seines weltweiten Absatzes mit Elektroautos zu erzielen.
Kommentare
Dirk meint
Hat das irgendwie System, dass die alten Verbrenner-Grössen allesamt zu langsam sind, um so einen Wandel mitzumachen?
Dann geht es Mazda vielleicht so wie Nokia.
David meint
Das würde ich nicht überstürzen. Da sollte man technologieoffen bleiben.
Dunkel-O meint
Ich hatte in meinem Leben drei Mazda’s hintereinander: 121, Demio und Premacy. Wobei der erste, die türkisfarbene Knutschkugel damals ein Hingucker war.
Nun fahre ich seit 10 Jahren elektrisch und wie es aussieht werde ich mir ein Mazda wohl nicht mehr kaufen.
Simon meint
Es gab so viele schöne Mazdas mit echt hochwertig kopieren Audi Innenräumen. Jetzt wo besonders Audi Innenräume auf Dacia Niveau anbietet hätte Mazda ein Alleinstellungsmerkmal, aber nur ein Elektroauto mit teils schlechter Technik. (Großer Akku)
Dunkel-O meint
Ich hatte in meinem Leben drei Mazda’s hintereinander:
121, Demio und Premacy. Wobei der erste, die türkisfarbene Knutschkugel damals ein Hingucker war.
Nun fahre ich schon seit 10 Jahren elektrisch und einen Mazda werde ich mir wie es aussieht wohl nicht mehr kaufen.
Simon meint
Man kann viel über VW kritisieren aber der Weg mit der MEB Plattform war eine gute Sache. Die Japaner und Stelantis sind da weit entfernt
F. K. Fast meint
Ich bin auch der Meinung, dass japanische Hersteller (ausser Nissan) das Elektrozeitalter voellig verschlafen haben. Toyotas BEV-Versuche (manchmal nur als optische Variante eines chinesischen Fahrzeuges) sehen auch aus wie „man muss zwar, will aber nicht“. Irgendwie schade um sie. Frueher hatten sie tolle Autos.