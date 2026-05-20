TotalEnergies drückt in Deutschland beim Ausbau seines E-Auto-Ladenetzes aufs Tempo

Der französische Energiekonzern TotalEnergies setzt auf eine beschleunigte Expansion im Bereich Elektromobilität und hat kürzlich einen neuen, großen „Ladehub“ am Berliner Hauptbahnhof eröffnet. Der Standort bietet 18 Schnellladeplätze mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt pro Stelle und nutzt ausschließlich erneuerbare Energien. Die Anlage ist vollständig überdacht und umfasst zwei barrierefreie Plätze sowie zusätzliche Services wie Reifenluftmessgeräte und Staubsauger.

Das Angebot richtet sich laut Petersen, Geschäftsführer von TotalEnergies Charging Solutions Deutschland, gezielt an Pendler, Mitarbeiter der Europacity, Gewerbetreibende wie Taxifahrer sowie Privatpersonen, die Reisende zum Bahnhof bringen oder die nahegelegenen Museen besuchen.

Die Eröffnung in Berlin markiert einen Teil einer größeren Strategie: Bereits im September 2025 hatte TotalEnergies einen Schnellladepark am Flughafen BER eröffnet, und Ende November 2025 wurden in Erlangen die ersten beiden Deutschlandnetz-Schnellladestationen des Unternehmens an der Autobahn A3 installiert.

Für den Ausbau des Deutschlandnetzes hat TotalEnergies bereits 2023 und 2024 bei Ausschreibungen des Bundesverkehrsministeriums Verträge für über 1200 Schnellladepunkte erhalten. Aktuell betreibt das Unternehmen in Deutschland rund 8000 Ladepunkte – davon sind 429 besonders schnelle HPC-Ladepunkte (High Power Charging), diese Zahl soll sich bis Ende dieses Jahres auf etwa 800 erhöhen.

Im Vergleich zu Mitbewerbern wie EnBW, Aral und Shell bleibt TotalEnergies im Hochleistungsbereich noch hinter den Spitzenreitern zurück. Der deutsche Energiekonzern EnBW führt mit über 8000 Ultraschnellladepunkten und plant bis 2030 eine Verdopplung auf 20.000 HPC-Punkte. Aral pulse gehört mit über 3600 HPC-Punkten an rund 500 Standorten zu den größten Anbietern im Land, während Shell Recharge mit etwa 1700 Schnellladepunkten vor allem Tankstellen und Partnerstandorte bedient.

Trotz der Investitionen bleibt TotalEnergies in Deutschland also noch ein Herausforderer im HPC-Sektor. Im Heimatmarkt Frankreich hat das Unternehmen hingegen schon eine Vorreiterposition durch die Umrüstung klassischer Tankstellen mit Hochleistungsladesäulen und erfolgreiche Abo-Modelle für Viellader.

Bei der Eröffnung am Berliner Hauptbahnhof wies der Chef von TotalEnergies Charging Solutions Deutschland laut dem Portal Edison darauf hin, dass die allermeisten Ladehubs derzeit gar nicht voll ausgelastet seien. Die Anbieter von Ladeinfrastruktur gingen umfangreich in Vorleistung, während der tatsächliche Hochlauf der E-Mobilität merklich stocke. Damit die groß angelegte Transformation gelinge, forderte Petersen ein klares und gemeinsames Bekenntnis aller relevanten Akteure – von der Politik über die Kommunen bis hin zu den Fahrzeugherstellern.