Nächster Toyota Yaris mit Hybrid-, Benzin- und Elektroantrieb wahrscheinlich

Der neue Toyota Yaris soll bis 2027/2028 kommen und elektrische Antriebe stärker einbinden. Neben einer vollelektrischen Version sollen Hybrid- und Benzinoptionen erhalten bleiben. Europamanager Andrea Carlucci verwies gegenüber AutoExpress auf die starke Position der japanischen Marke in kleineren Fahrzeugklassen. Und er sagte: „Wenn Elektrifizierung die Richtung ist, können wir eine vollelektrische Version nicht vermeiden.“

Zum Zeitplan für einen nur mit Strom betriebenen Yaris wollte sich der Manager nicht äußern. Die Realisierung eines solchen Modell sei aber „ganz offensichtlich“. Der neue Yaris soll nicht ausschließlich elektrisch werden: Toyota setzt weiter auf einen Multi-Energie-Ansatz mit verschiedenen Antrieben für unterschiedliche Kunden und Märkte. Dafür benötigt der Yaris eine neue, deutlich flexiblere Architektur. Sie soll Verbrenner-, Hybrid- und batterieelektrische Antriebe unterstützen.

„Der ideale Weg besteht darin, eine Plattform anzubieten, die verschiedene Energieoptionen umfasst, sodass wir unterschiedliche Antriebsstränge bereitstellen können, die für jeden Kunden die richtige Lösung darstellen“, erklärte Carlucci. „Lassen Sie es mich so formulieren: Ein Multi-Energie-Ansatz ist nicht nur eine Lösung unter vielen. Er muss die Lösung sein.“

Der elektrische Yaris soll eine Reichweite von 250 Meilen bieten, etwa 400 Kilometer. Als Vergleich werden die Elektro-Kleinwagen Renault 5, VW ID. Polo und Cupra Raval genannt. Beim Hybridmodell gilt der aktuelle Yaris als Maßstab. Dessen Verbrauch von ab 3,8 Liter pro 100 Kilometer nach WLTP-Norm soll ein Nachfolger ebenfalls bieten – oder übertreffen. Das Design soll schärfere Linien, technische Scheinwerfer, eine einzelne untere Kühleröffnung, kurze Überhänge und eine abfallende Fensterlinie erhalten. Erwartet werden außerdem auffälligere Farben, Räder und Ausstattungsoptionen.

Es könnte auch wieder einen besonders sportlichen Toyota GR Yaris geben, um Toyotas Rallysport-Engagement auf der Straßen zu präsentieren. Hier dürfte dem Bericht zufolge allerdings wieder ein reiner Verbrennerantrieb eingesetzt werden.