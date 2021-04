Toyota baut Produktion von Hybridtechnik in Europa aus

Toyota stellt langsamer als andere große Autohersteller auf reine Elektromobilität um. Zwar sind mittlerweile auch mehrere Elektroautos in Arbeit, die Japaner bauen parallel aber weiter ihre Kapazitäten für Hybridfahrzeuge aus. Die Getriebe für Teilzeit-Stromer werden nun auch im polnischen Walbrzych produziert. Damit liefert Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) den kompletten Antriebsstrang für den Yaris Hybrid.

Der Yaris ist das beliebteste Toyota-Modell in Europa: Mehr als 20 Prozent des hiesigen Gesamtabsatzes entfallen auf den Kleinwagen, der nicht nur im französischen Valenciennes, sondern seit diesem Jahr auch in Tschechien gefertigt wird. Die jüngste Expansion stärke die Vor-Ort-Produktion und spiele eine wichtige Rolle für die Wachstumsziele des Unternehmens, erklärte Toyota. Bis 2025 wolle man den Absatz in Europa auf jährlich 1,4 Millionen Einheiten steigern. Neun von zehn Fahrzeugen sollen dann elektrifiziert sein – als Hybrid-, Plug-in-Hybridmodell, Elektroauto oder Brennstoffzellenfahrzeug.

Toyota investiert insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro in die beiden polnischen Werke, wo jährlich 1,65 Millionen Hybridkomponenten gefertigt werden und mehr als 3000 Mitarbeiter beschäftigt sind. Das Werk in Walbrzych wurde bereits um eine neue Gieß- und Montagelinie sowie weitere Bearbeitungsreihen ergänzt.

Um die weiter wachsende Nachfrage zu befriedigen, sollen im Herbst 2021 zwei zusätzliche Fertigungslinien für Hybridgetriebe in Betrieb gehen. Gleichzeitig will TMMP erstmals in Europa mit der Produktion des Elektromotors MG1 – ein zentraler Bestandteil aller Hybridgetriebe – beginnen. 2022 soll darüber hinaus eine zweite Fertigungslinie für die in Jelcz-Laskowice gebauten Verbrennungsmotoren starten, die unter anderem in Hybridfahrzeugen zum Einsatz kommen. Die Produktionskapazitäten für Yaris und Yaris Cross werden dadurch verdoppelt.

„Mit diesem großen Schritt kann TMMP nun komplette Hybridantriebsstränge inklusive Elektromotoren und Hybridgetriebe bauen. Da wir unser Angebot an elektrifizierten Antrieben sukzessive ausbauen, ist es wichtig, dass wir weiterhin in die europäische Infrastruktur und das Know-how unserer Mitarbeiter investieren“, so Marvin Cooke von Toyota Motor Europe. „Die Hybridmodelle machten 2020 schon 53 Prozent unseres Gesamtvolumens aus. Zusammen mit Plug-in-Hybriden, batterieelektrischen und Brennstoffzellenfahrzeugen werden wir den Absatz weiter steigern. Dank all dieser Antriebstechnologien haben wir die europaweiten CO2-Flottenziele 2020 erreicht. Wir sind zuversichtlich, die strengen Vorgaben auch in Zukunft zu erfüllen.“