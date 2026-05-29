Parkopedia will E-Auto-Fahrer besser zu verfügbaren Ladepunkten lotsen

Parkopedia hat sein Angebot für Elektroauto-Ladedaten erweitert, damit Fahrzeughersteller den Fahrern eine bessere Ladeerfahrung bieten können. Im Mittelpunkt stehen Daten zur Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von Ladepunkten. Der Anbieter bezeichnet die Unbeständigkeit öffentlicher Ladeinfrastruktur als zentrale Hürde für die breite Einführung von E-Fahrzeugen.

Mit steigenden Reichweiten habe sich die wichtigste Barriere für E-Autos von „Reichweitenangst“ zu „Ladeangst“ verschoben. Gemeint ist die Unsicherheit, ob ein Ladepunkt bei Ankunft funktioniert oder verfügbar ist. Genannt wird eine effektive Nichtverfügbarkeit von bis zu 43 Prozent öffentlicher Ladepunkte. Das setzt sich zusammen aus 25 Prozent Ausfallrate durch nicht funktionierende Geräte und weiteren 18 Prozent erheblicher Auslastung in Lade-Hubs wie im US-amerikanischen San Francisco.

Die erweiterte Programmierschnittstelle von Parkopedia liefert laut dem Anbieter „hochpräzise“ Daten zur Zuverlässigkeit und Nutzung. Sie soll sich nahtlos in Fahrzeugsysteme integrieren lassen. Navigationssysteme sollen dadurch Ladeorte mit höherer Betriebszeit und höherer Wahrscheinlichkeit sofortiger Verfügbarkeit priorisieren können.

Zu den neuen Funktionen gehört eine dynamische Zuverlässigkeitsskala von A bis F auf Basis historischer Erfolgsraten. Hinzu kommen prädiktive Auslastungshistogramme, die zeitbasierte Belegungsdaten bereitstellen. Außerdem sollen Fahrzeughersteller die Gesamtkosten eines Ladevorgangs anzeigen können, einschließlich Energiekosten sowie möglicher Leerlauf- oder Überziehungsgebühren, bevor Fahrer ihre E-Autos zum Laden anschließen.

Parkopedias Ladedaten umfassten bereits bereits Standort, Anzahl der Ladegeräte, Ladegeschwindigkeit, Steckertypen und Betreiberangaben. Die Ergänzung um Zuverlässigkeits- und Nutzungsmetriken wird als wichtiger Schritt beschrieben, um der Autoindustrie ein durchgängiges, möglichst reibungsloses Ökosystem bereitzustellen. E-Auto-Fahrer sollen dadurch fundierte Ladeentscheidungen treffen und Fahrten besser planen können.

„Für Fahrzeughersteller ist das Ladeerlebnis jetzt ein zentraler Bestandteil der Markentreue“, sagt Duncan Licence von der Parkopedia-Mutter Arrive. Die Fahrer von Elektroautos erwarteten dieselbe „Plug-and-Play“-Zuverlässigkeit, die sie von Verbrennermodellen gewohnt sind. Die Daten sollen Autoherstellern ermöglichen, Fahrer von defekter oder überlasteter Infrastruktur weg und zu einem erfolgreichen Ladevorgang zu führen.