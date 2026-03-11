Wohnungswirtschaft: Ohne Ladepunkte setzen sich Elektroautos nicht durch

Ohne flächendeckende und wirtschaftlich tragfähige Ladeinfrastruktur in Mehrfamilienhäusern werde sich die Elektromobilität nicht durchsetzen, warnt der Verband bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW). Die von der Bundesregierung angekündigte neue Elektroauto-Kaufprämie wird laut Verbandsdirektor Hans Maier an der Situation nicht viel ändern, wenn nicht gleichzeitig Ladepunkte in Mehrfamilienhäusern gefördert werden.
Nach Zahlen der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur gibt es in Deutschland 21 Millionen Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit zusammen 8,9 Millionen dazugehörigen Auto-Stellplätzen. Der Gesamtverband der deutschen Wohnungswirtschaft schätzt, dass weniger als zehn Prozent dieser Gebäude mit Wallboxen oder Ladepunkten ausgestattet sind. Das liegt unter anderem an der Technik: So sind Starkstromanschlüsse notwendig, die es in den meisten Tiefgaragen nicht gibt.
„Elektromobilität entscheidet sich im Alltag und der beginnt vor der Haustür“, sagte VdW-Direktor Maier laut der Welt. Nach Einschätzung des Verbands wäre eine verlässliche Lademöglichkeit für viele Mieter die Voraussetzung für den Umstieg auf ein E-Auto. Die Zahl der öffentlichen Ladesäulen sei in den Städten gestiegen – das Laden sei dort jedoch meist teurer als für Einfamilienhausbesitzer, die sich eine private Wallbox installieren, häufig in Kombination mit einer Solaranlage auf dem Dach.
„Schnellladen an öffentlichen Säulen ist bequem, aber teuer“, erklärte Claudia Maier, die Vorständin der auf die Installation von Ladepunkten spezialisierten Genossenschaft Isarwatt. Die Einschätzungen decken sich mit einer Analyse des Versicherers HUK Coburg, derzufolge über 80 Prozent der privat zugelassenen E-Autos in Deutschland von Immobilienbesitzern gefahren werden.
Die Bundesregierung will mit ihrer neuen Förderung den Kauf oder Leasing von E-Autos wieder bezuschussen. Vor allem Normal- und weniger Gutverdienende sollen von der Subvention profitieren. Die Stromer-Prämie beträgt abhängig von Einkommen, Kinderzahl und Auto zwischen 1.500 und 6.000 Euro. Die Einkommensgrenze liegt bei 80.000 Euro jährlichem Haushaltseinkommen, mit Zusatzbonus von bis zu 10.000 Euro für zwei Kinder.
Kommentare
Thorsten 0711 meint
1. Gibt es Tankstellen an Wohnhausparkplätzen?
Nein. Diese gäbe es aber, wenn man zu Hause für die Hälfte der Kosten im Vergleich zu Aral/Shell/Avia/Jet etc. tanken könnte. So mancher hat früher zu Hause Heizöl getankt.
Wir könnten in unserer TG Wallboxen haben. 79€ einmalig, 30€ Grundgebühr und das kWh würde mit 38 Cent berechnet werden.
270m weiter kostet es uns 39 Cent ohne GG bei den Stadtwerken und 400m entfernt bei Aldi 29 Cent/kWh.
Rate mal, wofür wir uns entschieden haben… :-D
Gunnar meint
Na das ist ja mal gar keine neue Erkenntnis. In dem Artikel wird suggeriert, als ob hier gar nichts passiert. Das stimmt aber nicht. In immer mehr Neubauprojekten werden Stromanschlüsse für die PKW-Stellplätze vorgehalten, sodass eine individuelle Installation einer privaten Wallbox ohne Probleme machbar ist. Und selbst in Bestandsbauten bewegt sich was. Und außerdem muss es ja nicht von heute auf morgen passieren. Das hat Zeit.
Und selbst wenn nichts in den Mehrfamilienhäusern passiert, gibt es immer noch die Haushalte in Ein-/Zweifamilienhäusern, die die große Mehrheit der PKW-Besitzer stellen. Wenn diese Haushalte sich erst mal durch elektrifizieren würden, ist schon viel getan. Damit würden wir deutlich mehr als 50% aller PKW-Besitzer erreichen.
Paule meint
Ohne eigene Zapfsäule in der Tiefgarage (zum halben Dieselpreis wie an den Schnell-Tankstellen) hätte sich der Dieselmotor auch nie durchgesetzt.
cbzac meint
Natürlich wäre eine 11KW-Wallbox an jedem Stellplatz immer das Optimum.
Aber leider wird zu of übersehen, dass auch eine 3,7KW Schukodose für fast alle Nutzer ausreichend wäre und immer dann die bessere Option ist, wenn die 11KW-Option an der technischen Machbarkeit oder den Kosten scheitert.
F. K. Fast meint
Sehe ich absolut genau so. Lieber drei einphasige Wallboxen als nur eine dreiphasige. Low-tech-Lastmanagement.
F. K. Fast meint
1. Gibt es Tankstellen an Wohnhausparkplätzen?
2. Was gedankt die Wohnungswirtschaft gegen die fehlenden Ladepunkte beim Wohnhaus zu machen? Baut sie sie großflächig ein?
lanzu meint
Sie möchten die Ladepunkte gerne vom Steuerzahler bezahlt haben. Dann können sie die Wohnungen teurer vermieten, aber müssen nicht investieren.