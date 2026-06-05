Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Experten: Fünf Elektroautos mit besonders stabilem Restwert
Experten von Bähr & Fess prognostizieren für das Tesla Model Y den niedrigsten Wertverlust unter den aktuellen Elektroautos der Gruppe. Mehr »
BMW stellt Modellpflege-Maßnahmen zum Sommer 2026 für iX3 und i4 vor
BMW erweitert zum Sommer 2026 unter anderem die Elektroauto-Reihen iX3 und i4 mit neuen Ausstattungen, KI-Funktionen und dem neuen iX3 40. Mehr »
Mercedes will Elektro-GLC-Angebot laut Berichten deutlich erweitern
Mercedes will das Angebot des elektrischen GLC laut Berichten deutlich erweitern. Zum Start Ende 2025 kam zunächst der GLC 400 4Matic. Mehr »
DC-Laden bei Lidl für 27 Cent pro kWh im Juni 2026 möglich
Im Juni 2026 bietet Lidl an seinen deutschen Schnellladesäulen DC-Strom für 27 Cent pro kWh an. Voraussetzung ist die Nutzung von Lidl Pay. Mehr »
Fiat Grizzly und Grizzly Fastback: Neue Kompakt-SUV auch als Elektroautos
Fiat zeigt erstmals Grizzly und Grizzly Fastback. Die kompakten Familien-SUV startet noch 2026 und werden auch teilelektrisch verkauft. Mehr »
MG Motor bringt zwei MG-IM-Elektroautos auf den deutschen Markt
MG Motor erweitert sein Portfolio in Deutschland. Zum Marktstart umfasst die „IM“-Reihe zunächst ein SUV und eine Limousine mit E-Antrieb. Mehr »
Elektroauto- & Hybridauto-Neuzulassungen Mai 2026
Im Mai 2026 kamen in Deutschland 59.969 Elektroautos und 95.466 Fahrzeuge mit Hybridantrieb (27.921 Plug-in-Hybride) zur Neuzulassung. Mehr »
MAN und Rosenbauer stellten ersten Drehleiter Elektro-Lkw unter 16 Tonnen vor
Der Spezialist Rosenbauer präsentiert den Drehleiter-Elektro-Lkw L32A-XS electric auf dem kürzlich neu eingeführten eTGM-Chassis von MAN. Mehr »
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