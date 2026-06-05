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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

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Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Experten: Fünf Elektroautos mit besonders stabilem Restwert

Tesla-Model-Y-Premium Experten von Bähr & Fess prognostizieren für das Tesla Model Y den niedrigsten Wertverlust unter den aktuellen Elektroautos der Gruppe. Mehr »

BMW stellt Modellpflege-Maßnahmen zum Sommer 2026 für iX3 und i4 vor

BMW-iX3 BMW erweitert zum Sommer 2026 unter anderem die Elektroauto-Reihen iX3 und i4 mit neuen Ausstattungen, KI-Funktionen und dem neuen iX3 40. Mehr »

Mercedes will Elektro-GLC-Angebot laut Berichten deutlich erweitern

Mercedes-GLC-Elektro Mercedes will das Angebot des elektrischen GLC laut Berichten deutlich erweitern. Zum Start Ende 2025 kam zunächst der GLC 400 4Matic. Mehr »

DC-Laden bei Lidl für 27 Cent pro kWh im Juni 2026 möglich

Lidl_eCharge-App Im Juni 2026 bietet Lidl an seinen deutschen Schnellladesäulen DC-Strom für 27 Cent pro kWh an. Voraussetzung ist die Nutzung von Lidl Pay. Mehr »

Fiat Grizzly und Grizzly Fastback: Neue Kompakt-SUV auch als Elektroautos

Fiat-Grizzly-und-Gizzly-Fastback Fiat zeigt erstmals Grizzly und Grizzly Fastback. Die kompakten Familien-SUV startet noch 2026 und werden auch teilelektrisch verkauft. Mehr »

MG Motor bringt zwei MG-IM-Elektroautos auf den deutschen Markt

MG-IM5-und-IM6-2026-2 MG Motor erweitert sein Portfolio in Deutschland. Zum Marktstart umfasst die „IM“-Reihe zunächst ein SUV und eine Limousine mit E-Antrieb. Mehr »

Elektroauto- & Hybridauto-Neuzulassungen Mai 2026

Elektroauto-Zulassungen-Mai-5-2026 Im Mai 2026 kamen in Deutschland 59.969 Elektroautos und 95.466 Fahrzeuge mit Hybridantrieb (27.921 Plug-in-Hybride) zur Neuzulassung. Mehr »

MAN und Rosenbauer stellten ersten Drehleiter Elektro-Lkw unter 16 Tonnen vor

MAN-Rosenbauer-L32A-XS-electric-1 Der Spezialist Rosenbauer präsentiert den Drehleiter-Elektro-Lkw L32A-XS electric auf dem kürzlich neu eingeführten eTGM-Chassis von MAN. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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