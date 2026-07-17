Hyundai erweitert Partnernetz für Charge myHyundai in Europa, neues Ionity-Pro-Paket

Hyundai erweitert das „Preferred Partner Network“ seines Ladedienstes Charge myHyundai um neun europäische Märkte. Neben Deutschland, Norwegen, Schweden und Großbritannien gehören nun auch Österreich, die Schweiz, Tschechien, Dänemark, Spanien, Frankreich, Italien, Polen und die Slowakei zum Netzwerk der bevorzugten Partner. Zudem führt Hyundai mit Ionity Pro ein neues, europaweit verfügbares Ladepaket mit vergünstigten Kilowattstundenpreisen ein.

Die Einbindung dieser Länder betrifft vor allem die Preisstruktur des Smart-Tarifs. Kunden erhalten an den als Preferred Partner eingestuften Ladeinfrastrukturbetreiber einen Rabatt von 30 Prozent auf den Flex-Tarif, während an allen anderen Ladepunkten ein Nachlass von 10 Prozent gewährt wird. Die Ladesäulen der neuen Partner waren bereits zuvor über Charge myHyundai nutzbar.

In Deutschland umfasst das Preferred Partner Network aktuell Anbieter wie Ionity, Aral, Shell, Mer, Electra, Pfalzwerke, Allego und Fastned. Der Smart-Tarif kostet hier monatlich 9,99 Euro. Alternativ bietet der Flex-Tarif eine einmalige Einrichtunggebühr von 7,49 Euro ohne monatliche Grundgebühr, wobei die Preise je nach Anbieter variieren und keine Rabatte gewährt werden. Für Wechselstrom- und Gleichstrom-Ladevorgänge (AC/DC) gibt es eine sogenannte Ladevorgangsgebühr von 0,59 Euro.

Zusätzlich stehen in Deutschland separat buchbare Pakete für Aral und Ionity zur Verfügung. Das Light-Paket für Aral kostet monatlich 4,99 Euro und bietet einen HPC-Preis (High Power Charging) von 0,49 Euro pro Kilowattstunde (kWh). Das Premium-Paket kostet 9,99 Euro im Monat mit einem Preis von 0,39 Euro pro kWh. Beide Pakete bieten Rabatte auf den Flex-Preis und verzichten auf die Ladevorgangsgebühr.

Ein neues Ionity-Pro-Paket wurde für alle 18 teilnehmenden europäischen Märkte eingeführt. Während das bestehende Premium-Paket 6,99 Euro monatlich kostet und den Preis um 0,25 Euro pro kWh reduziert, kostet das neue Pro-Paket nach der Einführungsphase 11,99 Euro monatlich. Dieses gewährt einen Nachlass von 0,35 Euro pro Kilowattstunde auf den Flex-Preis. Die Ladevorgangsgebühr entfällt.

Neukunden, die erstmals ein vollelektrisches Hyundai-Modell registrieren, können das Ionity-Pro-Paket für einen Monat kostenlos nutzen. Die Ladevorgänge selbst bleiben kostenpflichtig und werden zu den Ionity-Pro-Konditionen abgerechnet. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Nach Ablauf des Gratis-Monats läuft das Paket weiter, sofern keine Kündigung erfolgt.