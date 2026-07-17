Opel Mokka YES als Elektroauto ab 40.190 Euro erhältlich

Der Opel Mokka ist ab sofort als farbenfrohe YES-Sonderedition erhältlich. Nach dem Corsa erweitert damit ein weiteres Modell die YES-Auswahl. Deutschland-Chef Patrick Dinger bezeichnet den Mokka als „echten Eyecatcher“. Das neue Sondermodell solle das kompakte SUV abwechslungsreicher machen und die Auswahl für Kunden erhöhen.

Die Sonderedition ist an der Lackierung Koral Orange und einer darauf abgestimmten Innenraumgestaltung erkennbar. Dekore an der Instrumententafel, Sitzeinsätze sowie Nähte in Sitzen und Türen sind ebenfalls orange gestaltet. Schwarze 17-Zoll-Leichtmetallräder, ein schwarzes Dach und schwarze Karosseriebereiche setzen Kontraste; optional ist auch eine schwarze Motorhaube erhältlich.

Alternativ stehen Lackierungen aus der Farbpalette der GS-Linie mit passendem Interieur zur Wahl. Zur Serienausstattung gehören sechsfach einstellbare Vordersitze und eine Armlehne zwischen Fahrer und Beifahrer. Hinzu kommen ein 10-Zoll-Fahrerinfodisplay und ein gleich großer Farb-Touchscreen für das Multimedia-Infotainment.

Apple CarPlay und Android Auto ermöglichen die kabellose Einbindung eines Smartphones. Eine Rückfahrkamera unterstützt beim Einparken und Rangieren, während dunkel getönte Heckscheiben für Privatsphäre und Schutz vor Sonneneinstrahlung im Fond sorgen. Zusätzliche Pakete bieten unter anderem einen Front-Parkassistenten, einen adaptiven Geschwindigkeitsregler, Navigation mit Over-the-air-Updates, natürliche Spracherkennung und einen Wireless Charger.

Das Komfort-Paket umfasst unter anderem einen doppelten Ladeboden. Mit dem Winterpaket lassen sich die Vordersitze und das Lenkrad beheizen. Der Einstiegspreis des Mokka YES liegt bei 30.340 Euro. Als Elektroauto kostet der mit mehreren Antrieben angebotene Mokka in der neuen Sonderedition 40.190 Euro.