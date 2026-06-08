Range Rover Electric soll ab Ende 2026 bestellt werden können

Während die Konzernschwester Jaguar schon 2018 mit dem I-Pace ein erstes Elektroauto einführte und nun zum reinen Luxushersteller von Vollstromern wird, bietet Land Rover bisher maximal Plug-in-Hybride an. Das soll sich aber bald ändern, wie die britische Marke im Juni bestätigte: Man werde demnächst „einen frühen Ausblick“ auf den Range Rover Electric geben.

„Der Range Rover Electric wurde für Menschen mit besonders anspruchsvollem Geschmack entwickelt, die mit gutem Beispiel vorangehen möchten“, heißt es vom Hersteller. „Bei seiner Markteinführung im Laufe dieses Jahres wird er ein neues Maß an Raffinesse bieten und einen ruhigen, hochwertig verarbeiteten Innenraum mit müheloser Kraftentfaltung sowie der für die Marke typischen Geländegängigkeit verbinden.“

Erste Bestellungen sollen später in diesem Jahr möglich werden, eigentlich war dies schon für Ende 2025 geplant. Im letzten Jahr hieß es, man werde mit dem ersten rein batteriebetriebenen Range Rover die Eigenschaften eines elektrischen Luxus‑SUV „völlig neu definieren“. Verbunden werde dies mit dem Ziel, „seine unvergleichliche Produkt‑DNA zu bewahren“.

Erstmals wurde von JLR (Jaguar Land Rover) eine Batterie selbst entwickelt und gebaut. Es handelt sich den Angaben nach um eine für Energiedichte, Reichweite und Ladezeiten optimierte 800-Volt-Hochspannungsbatterie. „Der Range Rover Electric wurde für die beständige Performance und die gewohnte Raffinesse geschaffen, die man von einem Range Rover erwartet“, so das schon länger zum indischen Tata-Konzern gehörende Unternehmen vor etwa einem Jahr. „Seine 117‑kWh‑Batterie ist vollständig ummantelt und intelligent verbaut. Sie besteht aus 344 prismatischen Zellen in einer zweistöckigen Anordnung. Eine ‚Cell‑to‑Pack’‑Architektur, von der der vollelektrische SUV profitiert, bietet die bestmögliche Leistung.“

„Geländetauglichkeit und Raffinesse sind wesentliche Elemente des Range-Rover‑Erlebnisses, und das wird sich auch mit dem Elektroantrieb fortsetzen“, verspricht Land Rover den Kunden. „Dazu gehören fortschrittliche Technologien wie das Fahren mit nur einem Pedal und die zuschaltbare Zweikammer‑Luftfederung.“ Das Besondere an der Einzelpedalsteuerung des Range Rover Electric sei, dass sie auch im extremen Gelände eingesetzt werden kann. Und die für das E-Auto entwickelte zuschaltbare Zweikammer‑Luftfederung gleiche die Karosseriebewegungen aus, die durch die spezielle Gewichtsverteilung des E-Modells entstehen.

„Der Range Rover soll in seinem Fahrverhalten maximale Leistungsfähigkeit und Raffinesse miteinander verbinden. Beide Aspekte in einem Elektrofahrzeug so zu realisieren, dass das Fahrzeug alle anderen Anforderungen erfüllt, ist eine unglaubliche Herausforderung“, sagte Matt Becker, Vehicle Engineering Director bei JLR, im April 2025 im Rahmen von Wintertests. „Durch die Erhöhung der Torsionssteifigkeit und die Verbesserung des Ansprechverhaltens können wir das gewohnte Range-Rover‑Fahrgefühl erhalten. Wir haben dieses Versprechen eingelöst und alle wesentlichen Range Rover‑Elemente mit neuen und fortschrittlichen Technologien kombiniert.“