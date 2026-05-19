Jaguar gibt aktuellen Ausblick auf Elektro-GT Type 01

Jaguar hat kürzlich den Namen seines neuen Elektroautos verraten. Die Briten haben alle bisherigen Modelle eingestellt und wollen künftig auf ein kleines Angebot an besonders hochwertigen Vollstromern setzen. Das erste Modell der Neuausrichtung ist ein großer Gran Turismo namens Type 01, auf den Bilder einer getarnten Vorserienversion einen weiteren Ausblick geben.

Prototypen des Type 01 drehten ihre Runden auf dem Kurs von Monaco im Vorfeld des E‑Prix am 16. Mai. Jaguar nimmt schon länger an der rein elektrischen Formel E teil. Die Entwicklung des Type 01 wurde laut der britischen, heute zum indischen Tata-Konzern gehörenden Marke direkt durch im Renneinsatz bewährte Technologie vorangetrieben. Das erfolgreiche, rein elektrische Team habe Expertenwissen, das dabei helfe, „ein Elektrofahrzeug zu verfeinern, das fährt wie kein anderes“.

„Das intuitive Ansprechverhalten des Type 01 wurde mithilfe von Erkenntnissen aus der Allradantriebs‑Steuerungssoftware und den schnell schaltenden, Siliziumkarbid‑basierten Invertern von Jaguar TCS Racing abgestimmt“, heißt es. „So entsteht ein wahrhaft souveräner und zugleich kraftvoller moderner GT.“ Auch die Rekuperation, die Reichweite und die Schnellladefähigkeit des Type 01 profitierten von Technologie, die auf der Rennstrecke entwickelt wurde.

Der Name Type 01 wurde vor dem E‑Prix‑Wochenende enthüllt. Die Namensgebung mit „Type“ ist eng mit Jaguar verbunden und erschien erstmals beim 1951 in Le Mans siegreichen C‑Type. „Auf der Straße stand sie für zwei Charaktere in einem Fahrzeug: ein packendes Fahrerlebnis mit großen Leistungsreserven sowie Raffinesse und Souveränität“, erklärt das Unternehmen. Der E‑Type und der jüngere F‑Type seien Paradebeispiele dafür. Beim Type 01 steht die „0“ für elektrischen Antrieb und null Abgasemissionen, die „1“ soll ihn als ersten Jaguar einer neuen Ära kennzeichnen.

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Jaguar verspricht einen viertürigen luxuriösen GT, der insbesondere auch ein besonders gelungenes Fahrverhalten bieten soll. „Bevor die Ingenieure von Jaguar mit der Neuausrichtung der Marke begannen, erinnerten sie sich an die Wurzeln der Marke. Um die dynamische Essenz eines echten Jaguar zu verstehen, starteten sie die Entwicklung mit Fahrten in ikonischen Modellen der Vergangenheit. Erst auf dieser Grundlage konnte das charakteristische Fahrgefühl in den neu interpretierten viertürigen luxuriösen GT übertragen werden“, so der Traditionshersteller im März.

Intelligentes Torque Vectoring und eine Tri‑Motor‑Architektur mit mehr als 1000 PS (736 kW) und über 1300 Nm Drehmoment werden laut Jaguar dafür sorgen, dass die Leistung jederzeit präzise dort anliegt, wo sie benötigt wird. Die zugrunde liegende Software reagiere innerhalb von Millisekunden und ermögliche „ein besonders direktes und fesselndes Fahrerlebnis“. Eine dynamische Luftfederung in Kombination mit aktiven Doppelventil‑Dämpfern optimiere zusätzlich den Fahrkomfort. Die für Jaguar typische Gelassenheit bleibe dabei jederzeit erhalten. Das neue Modell dürfte deutlich über 100.000 Euro kosten, zwei weitere elektrische Baureihen noch nicht bekannten Formats sind geplant.