Aktualisierter Zeekr X schafft Schnellladung in 18 Minuten

Der seit Kurzem mit Aktualisierungen erhältliche Zeekr X wird vom chinesischen Hersteller als umfassend aufgewertetes Premium-SUV beworben. Das kompakte Modell bietet nun schnellere Ladezeiten, mehr Leistung sowie überarbeitete Details im Innenraum. Der Grundpreis bleibt mit 37.990 Euro unverändert.

Zentrales technisches Merkmal ist die Integration der selbst entwickelten „Golden Battery“ in die 400-Volt-Plattform. Die Long-Range-Version erhält eine neue 61-kWh-LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat) mit einer Gleichstrom-Schnellladeleistung von bis zu 230 kW. Damit kann die Batterie von 10 auf 80 Prozent in 18 Minuten geladen werden.

Die Golden-Battery-Technologie kombiniert den Angaben zufolge eine verbesserte chemische Zusammensetzung mit einem optimierten Batteriemanagementsystem. Dadurch sollen hohe Energiedichte, maximale Schnellladefähigkeit und lange Lebensdauer auf einer 400-Volt-Architektur miteinander verbunden werden.

Neben den Änderungen bei der Batterie erhalten sowohl die mittlere Long-Range- als auch die Top-Variante Privilege ein Leistungsplus von 50 kW. Letztere, als einzige Allrad bietende Ausführung erreicht künftig eine Leistung von bis zu 365 kW (496 PS). Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt damit in 3,7 Sekunden. Maximal sind mit dem Zeekr X 180 km/h möglich. Der Energieverbrauch wird angegeben mit 16,3 bis 17,4 kWh pro 100 Kilometer nach WLTP-Norm, die Reichweite mit je nach Modell 330 bis 415 Kilometern.

Auch im Innenraum wurden Änderungen vorgenommen. So erhält der Zeekr X eine neu gestaltete Mittelkonsole mit modernisiertem Design. Das Kofferraumvolumen beträgt künftig 404 Liter und ist damit um 47 Liter gewachsen. Zusätzlich wurden die Stauräume erweitert. Zur Ausstattung gehören außerdem eine doppelte kabellose Ladefläche für Smartphones und andere Endgeräte sowie eine Skiklappe in der Rückbank für den Transport von Skiern oder langen Gegenständen.