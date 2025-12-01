Zeekr-Elektroautos 7X, 001 und X sollen ab Januar 2026 ausgeliefert werden

Die Elektroauto-Premiummarke Zeekr des chinesischen Geely-Konzerns nimmt nun auch Bestellungen in Deutschland an, die bald ausgeliefert werden sollen. Zum Start in der Bundesrepublik sind das Kompakt-SUV X, der Shooting Brake 001 und das große SUV 7X verfügbar. Der Online-Konfigurator mit den finalen Daten für den hiesigen Markt scheint noch im Aufbau zu sein. Die Übergaben an Kunden sollen im Januar starten.

Die Elektroautos wurden von Geely entwickelt und im europäischen Designzentrum in Göteborg designt. Dabei verfolgt Zeekr einen Premiumansatz und setzt auf Direktvertrieb. Im Fokus der Marke liegt der Firmenwagenbereich.

„Unternehmen benötigen Premium-Elektromobilität, die verlässlich funktioniert, wirtschaftlich ist und die Anforderungen von Flotten und Dienstwagenfahrern anpasst. Unser direktes Vertriebsmodell, kombiniert mit einem starken Servicenetz, soll genau diese Anforderungen erfüllen“, so Zeekr-Europa-Chef Lothar Schupet.

Der 001 ist ein knapp fünf Meter langer Shooting Brake zu Preisen ab 59.990 Euro. Bestellt werden kann er als Long-Range-Version mit einem 200 kW/272 PS starken Heckantrieb und 620 Kilometer WLTP-Reichweite oder mit einem 400 kW/544 leistenden Allradsystem und 585 bis 594 Kilometer Reichweite.

Das rund 4,8 Meter lange, mindestens 54.990 Euro kostende SUV 7X kann dank 800-Volt-System an geeigneten DC-Schnellladesäulen die Batterie besonders schnell aufladen: Auf der Website werden 16 Minuten für das große 100-kWh-Akkupaket und 13 Minuten für die 75-kWh-Batterie genannt. Auch hier haben die Kunden die Wahl zwischen Heck- und Allradantrieb, mit 310 beziehungsweise 475 kW Leistung (422/646 PS).

Das 4,4 Meter lange SUV X wird ab 37.990 Euro angeboten mit 200-kW-Heckantrieb (272 PS), alternativ gibt es Allradantrieb mit 315 kW/428 PS. Die Maximalreichweite liegt bei 446 Kilometern.

Den Service übernehmen zum Start von Zeekr in Deutschland 40 Betriebe, bis zum zweiten Quartal 2026 sollen es über 100 sein. Die Partner sind zuständig für Wartung, Reparatur, Ersatzteilversorgung und ermöglichen Probefahrten. Die Garantie für die Zeekr-Elektroautos umfasst neben der üblichen Acht-Jahres-Garantie (bis 200.000 km) auch fünf Jahre (bis 100.000 km) auf das Fahrzeug. Die Garantie kann um weitere fünf Jahre verlängert werden.