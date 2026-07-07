Polestar 4 SUV ab September 2026 in Deutschland bestellbar

Der schwedisch-chinesische Elektroauto-Hersteller Polestar bestätigt mit dem Polestar 4 SUV eine neue Variante der Modellreihe. Der Verkaufsstart ist für den 2. September geplant. Der Polestar 4 SUV baut auf dem Crossover Polestar 4 auf, der kürzlich umbenannt wurde in Polestar 4 Coupé. Die neue Variante soll mehr Flexibilität und Alltagstauglichkeit bieten.

Ein wesentlicher Unterschied zur aktuellen SUV-Coupé-Version liegt in der Gestaltung des Hecks. Während das bestehende Modell auf eine Heckscheibe verzichtet und den Nutzern für die Sicht nach hinten eine Rückfahrkamera bietet, verfügt die neue Variante über eine konventionelle Heckverglasung. Dies verleiht dem E-Auto laut aktuellen Schnappschüssen das Erscheinungsbild eines klassischen SUVs. Ein Teaser gibt einen offiziellen Ausblick auf das Heck. An der Frontpartie sollen beide Versionen optisch nicht voneinander zu unterscheiden sein.

„Der Polestar 4 hat sich schnell zu einem Favoriten unter unseren Kundinnen und Kunden entwickelt. Wir haben eine starke Nachfrage unter jenen erlebt, die markantes Design und Leistung mit ausgezeichneter Alltagstauglichkeit verbinden möchten“, so CEO Michael Lohscheller. „Mit dem Polestar 4 SUV bauen wir auf diesem Erfolg auf, indem wir noch mehr Vielseitigkeit bieten und gleichzeitig dem Charakter des Polestar 4 treu bleiben. Eingehüllt in ein beeindruckendes Design ist dies ein Fahrzeug, auf dessen Vorstellung ich mich sehr freue.“

Der Polestar 4 SUV und das aktuelle Polestar 4 Coupé verfügen über überarbeitete Fahrwerkskomponenten. Diese sollen die sportliche Fahrdynamik der Modelle verbessern. Die 400-Volt-Architektur hebt der Hersteller als bewährt und effizient hervor. Die Variante mit Heckantrieb bietet bis zu 630 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm. Mit Allradystem werden bis zu 400 kW/544 PS zur Verfügung gestellt.