Polestar 4 erhält Kombi-artige Alternative mit Heckfenster statt Kamera

Der chinesisch-schwedische Elektroautobauer Polestar bringt in den nächsten drei Jahren vier neue Modelle zu den Kunden. Darunter befindet sich auch eine Variante des aktuell nur als SUV-Coupé vom Band rollenden Polestar 4. Das Derivat wird eine Art Kombi, der auf ein zentrales Feature des bisherigen Formats verzichtet.

Das erste der vier neuen Modelle wird eine neue Variante des Polestar 4 sein – der aktuelle Bestseller des Unternehmens. Diese wird laut Unternehmensangaben die Form eines eleganten Kombis haben, aber wie der aktuelle Polestar 4 aufgrund seiner Elektroauto-Plattform höher sein.

CEO Michael Lohscheller beschreibt das kommende Modell als „eine Kombination aus dem Platzangebot eines Kombis und der Vielseitigkeit eines SUV“. Im Gegensatz zum aktuellen Coupé zeigt ein Vorschaubild, dass die Erweiterung der Polestar-4-Baureihe eine herkömmliche Heckscheibe haben wird und kein komplett geschlossenes Heck mit Kamera für den Blick nach hinten.

🚨 Polestar just folded on the no-rear-window debate… sort of. The company is launching 4 new models in the next 3 years, including a Polestar 4 Estate that officially BRINGS THE GLASS BACK. 🔙🪟 Is this a smart pivot or a step backward in design? 👇 pic.twitter.com/pAWFewZoiU — Autocar (@autocar) February 18, 2026

„Der Polestar 4 ist ein Erfolgsmodell“, erklärt Lohscheller, „aber manche Leute wünschen sich etwas mehr Funktionalität und Praktikabilität: Manche Leute haben Hunde.“ Das neue Modell biete alle Vorzüge des aktuellen Polestar 4, sei jedoch „etwas praktischer“. Schweden sei berühmt für Kombis und seine SUVs „genießen weltweit höchste Anerkennung“, so der CEO. „Wir kombinieren den Raum eines Kombis und die Vielseitigkeit eines SUVs mit der dynamischen Performance, die Polestar auszeichnet.“

Starten soll die neue Variante noch in diesem Jahr und den Namen Polestar 4 tragen, schreibt Autocar. Das aktuelle Modell wird in Polestar 4 Coupé umbenannt. Beide Elektroautos werden nebeneinander in Busan, Südkorea, produziert, sodass sie ohne die zusätzlichen Zölle auf in China hergestellte E-Autos exportiert werden können.

Ob sich das Polestar-4-Derivat beim Antrieb vom aktuellen Modell unterscheidet oder beide ein überarbeitetes Antriebsportfolio bieten, bleibt abzuwarten. Das Coupé ist hierzulande in zwei Versionen ab 61.900 Euro verfügbar. Die Grundversion hat einen 200 kW/272 PS starken Heckantrieb mit 620 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm. Die mindestens 69.900 Euro teure Topversion mit Allradantrieb und einer Systemleistung von 400 kW/544 PS schafft pro Ladung offiziell 590 Kilometer.