Polestar: Ein Jahr kostenloses öffentliches Laden oder kostenlose Wallbox

Mit dem neuen „Polestar Ladebonus“ können Kunden des schwedisch-chinesischen Elektroautobauers bei der Bestellung eines Polestar 3 oder Polestar 4 künftig zwischen zwei Vorteilen wählen: einem Jahr kostenlos laden unterwegs mit Polestar Charge oder einer kostenlosen Wallbox (Zaptec Go 2) inklusive Installation.

Mit der Aktion adressiere man einen der wichtigsten Faktoren bei der Kaufentscheidung für ein Elektroauto: das Laden, so Polestar.

„Schon bei der Beratung merken wir: Die Ladeinfrastruktur ist immer noch einer der am häufigsten genannten Punkte und führt zu Unsicherheiten“, sagt Jan Grindemann, Regional Director, Central Europe & Managing Director Deutschland. „Dank unserer Lösung für das Laden unterwegs und zu Hause machen wir Ladeangst endgültig überflüssig. Mit dem Polestar Ladebonus liefern wir Kundinnen und Kunden nun die Lösung direkt mit ihrem Fahrzeug mit.“

Polestar verzeichnet derzeit ein deutliches Wachstum: Von Januar bis Oktober 2025 stiegen die Zulassungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum in Deutschland um 44,9 Prozent. „Ein Beleg dafür, dass das Premium-Elektrosegment weiterhin stark an Attraktivität gewinnt – insbesondere, wenn innovative und faire Ladeangebote die Nutzung noch alltagstauglicher machen“, so das Unternehmen.

Man widme sich daher verstärkt auch dem Thema Laden, erklärt Polestar. Mit Polestar Charge biete man Zugang zu über 200.000 Ladepunkten in Deutschland und über einer Million Ladepunkten in Europa, Abonnenten profitierten von rabattierten Fixkosten an öffentlichen Ladesäulen der inkludierten Partner. Polestar Energy integriere zudem das smarte Laden mit einer Zaptec Wallbox und einer Vielzahl von lokalen Tarifen zu Hause. So könnten Gesamtbetriebskosten minimiert werden, damit sich elektrisch fahren noch weiter auszahlt.